रावणरुपी सरकारचा वध केल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही - उद्धव ठाकरे

मुंबई : सध्या नवी दिल्ली येथील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे रावणरुपी सरकारचा किंवा सरकार रुपी रावणाचा वध केल्याशिवाय थांबणार नाही, असे मत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले. शिवसेनेचा खासदार आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी सामना वर्तमानपत्रासाठी महामुलाखत घेतली आहे. त्यावेळी ते बोलत होते.
संजय राऊत दरवर्षी दोन वेळा उद्धव ठाकरे यांची महामुलाखत घेतात त्याचा एक भाग म्हणून ही मुलाखत घेण्यात आली आहे. तसेच सध्या जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही ही मुलाखत घेण्यात आल्याचे समजते. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी वेगवेगळ्या विषयांवर आपली रोखठोक मतं व्यक्त केली.
लवकरच ही मुलाखत सामनाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि सामना वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होणार आहे. त्यापूर्वी आज त्याचा एक प्रोमो सामना तर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला. त्या प्रोमोमध्ये संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरे यांना प्रश्न विचारला, जंतरमंतरचं ते चित्र पाहून तुम्हांला काय वाटतं? याला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, रावणरुपी सरकारचा किंवा सरकाररुपी रावणाचा आता हे थांबणार नाही.
तसेच आंदोलनात आणि सोशल मीडियावर काय घोषणा दिल्या जातात यावर संजय राऊत यांनीही उद्धव ठाकरे यांना विचारले यावेळी संजय राऊत यांनी ती घोषणा बोलून दाखवली. आया आया ५६ इंच का बंदर... बाल नरेंदर बाल नरेंदर... असेही या प्रोमोमध्ये दाखविण्यात आले आहे.
यावेळी आणखी एक वाक्य उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे, ते म्हणाले, आपण जर जागे झाला असाल तर या तरुणांच्या पाठिशी उभं राहिला हवं. जय हिंद जय महाराष्ट्र हे त्यांचे या टीझरमधील शेवटचं वाक्य आहे. ही मुलाखत लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ही मुलाखत झी २४ तासवर तुम्हांला लवकरच पाहता येणार आहे.