'हा माझा अपमान असून...' Bads of Bollywood वर समीर वानखेडे पहिल्यांदा बोलले

कायदा अंमलबजावणी अधिकारी देशाची सेवा करण्यासाठी रक्त सांडत आहेत आणि व्यंगाच्या नावाखाली त्यांचा अपमान केला जाऊ शकत नाही, असे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे माजी मुंबई विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी आज एनडीटीव्हीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले.
सध्या मुंबईतील डायरेक्टरेट जनरल ऑफ अॅनालिटिक्स अँड रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये कार्यरत असलेले वानखेडे यांनी अभिनेता शाहरुख खान आणि त्याची पत्नी गौरी खान यांच्या मालकीच्या प्रोडक्शन हाऊस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. हा खटला शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान दिग्दर्शित नेटफ्लिक्स मालिका, द बॅड्स ऑफ बॉलिवूडवर आधारित आहे. वानखेडे यांनी आरोप केला आहे की ही मालिका "अँटी ड्रग्ज अंमलबजावणी संस्थांचे दिशाभूल करणारे आणि नकारात्मक चित्रण करते. ज्यामुळे कायदा अंमलबजावणी संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होतो".
वानखेडे म्हणाले की त्यांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या "सन्मानासाठी" न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी असा दावा केला की त्यांच्या कुटुंबाला परदेशातूनही ट्रोल केले जात आहे आणि धमक्या दिल्या जात आहेत. "दुसरे म्हणजे, मी गणवेशाच्या सन्मानासाठी आणि देशाची सेवा करण्यासाठी आपले रक्त अर्पण करणाऱ्या आणि कष्ट करणाऱ्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांसाठी लढत आहे. त्यांना अशा प्रकारे अपमानित केले जाऊ शकत नाही; त्यांना अशा प्रकारे ट्रोल केले जाऊ शकत नाही. आणि तिसरे म्हणजे, मी आपल्या राष्ट्रीय प्रतीक, सत्यमेव जयतेच्या सन्मानासाठी लढत आहे, ज्याची थट्टा आणि खिल्ली उडवता येत नाही," असे ते म्हणाले.
नेटफ्लिक्स शोला "व्यंग्य" म्हणून पाहिले जाऊ शकते का असे विचारले असता, भारतीय महसूल सेवेच्या अधिकाऱ्याने उत्तर दिले, "देशाची सेवा करणारे लोक, क्षेत्रात असलेले सर्व अधिकारी, ड्रग्ज विरोधी मोहिमेचा भाग असलेले - या गोष्टी दुखावतात. व्यंग्य ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे, परंतु देशाला रक्त देणाऱ्या, ड्रग्ज विरोधी कारवायांविरुद्ध लढणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा अपमान करणे - जेव्हा अशा गोष्टी घडतात तेव्हा अधिकाऱ्यांनाही वाईट वाटते." वानखेडे म्हणाले की ते कितीही वेळ लागला तरी ही कायदेशीर लढाई लढतील. "मी लढायला तयार आहे कारण हा न्याय, सत्य आणि माझ्या कुटुंबाच्या सन्मानाचा प्रश्न आहे. मी आदरणीय न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो आणि त्यावर पूर्ण विश्वास ठेवतो," असे तो म्हणाला.
आर्यन खानच्या दिग्दर्शनात पदार्पण केलेल्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मध्ये वानखेडेसारखा दिसणारा एक कलाकार आहे आणि त्यामुळे सोशल मीडियावर प्रतिक्रियांची लाट उसळली. 2021 मध्ये एका क्रूझ जहाजावर छापा टाकताना वानखेडे पहिल्यांदा राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झाले होते, ज्यामुळे आर्यन खान आणि इतरांना ड्रग्ज प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. जामिनावर सुटण्यापूर्वी या तरुणाने 25 दिवस तुरुंगात घालवले. नंतर, त्याच्यावरील सर्व आरोप मागे घेण्यात आले आणि सीबीआयने शाहरुख खानला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल वानखेडे आणि इतरांविरुद्ध खंडणीचा खटला दाखल केला.