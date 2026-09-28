मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! ऑक्टोबरमध्ये 3 महत्त्वाचे पूल वाहतुकीसाठी खुले होणार; प्रवास आणखी सुसाट

मुंबईकरांचा प्रवास ऑक्टोबरमध्ये सुसाट होणार आहे. कारण ऑक्टोबरमध्ये शहरातील तीन महत्त्वाचे पूल वाहतुकीसाठी खुले होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हे तीन महत्त्वाचे पूल ऑगस्ट 2024 पासून बंद होते. त्यामुळे या शहरातील या परिसरात मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता. आता मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे. आम्ही ज्या तीन पूलांबद्दल बोलतोय ती म्हणजे सायनचा रेल्वे पूल, विद्याविहार रेल्वे ओव्हरब्रीज आणि गोरेगाव फ्लायओव्हर.
सायनचा 112 वर्षे जुना रेल्वे पूल ऑगस्ट 2024 पासून वाहतुकीसाठी बंद आहे. गेल्या काळात काम रखडल्याने या पुलाची मुदत दोन वेळा वाढवण्यात आली होती. आता 15 ऑक्टोबरपर्यंत पूल खुला करण्याचे नियोजन आहे. हा पूल खुला झाल्यानंतर परिसरातील वाहतूक कोंडीला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबईतील बहुप्रतीक्षित विद्याविहार उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून 178 कोटी रुपयांच्या खर्चातून हा चार पदरी उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे. या पुलाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर घाटकोपर आणि सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोडवरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
सायन आणि विद्याविहारसोबतच मुंबईतील गोरेगावचा उड्डाणपूल देखील ऑक्टोबरमध्ये खुला होण्याची शक्यता आहे. गोरेगावमधील 1.26 किलोमीटर लांबीचा हा फ्लायओव्हर दादासाहेब फाळके चित्रनगरी परिसराला जोडणार आहे. पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात लोड टेस्ट घेतली जाणार आहे. त्यानंतर 15 ऑक्टोबरपर्यंत हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होईल. त्यामुळे पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांतील प्रवासाचा वेळ 75 मिनिटांवरून थेट 25 मिनिटांवर येणार आहे.