चेहरा गोरा करणाऱ्या तीन ब्युटी क्रीम्स धोकादायक; तुकाराम मुंडेंच्या FDA कडून महाराष्ट्र विक्रीवर बंदी

एफडीए आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर तुकाराम मुंडे यांनी महाराष्ट्रात धडाकेबाज कारवाई सुरु केली आहे. राज्यभरातील भेसळविक्री आणि अमली पदार्थांविरोधात आळा घालण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. आता तुकाराम मुंडे यांची गदा महाराष्ट्रातील तीन ब्युटी क्रीम्स कंपनीवर पडली आहे. ब्युटी क्रीम तसेच स्तनांचा आकार वाढवणाऱ्या प्रोडक्ट्सवरही कारवाई करण्यात आली आहे.
गोरेपणाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या गोरी ब्युटी क्रीम या बाजारात सर्रास विकल्या जातात. अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) अधिकृत तपासणीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या क्रीममध्ये प्रत्यक्षात अत्यंत विषारी जड धातू पारा आणि शिसे मर्यादेपेत्रा जास्त असल्याचे अहवालात समोर आलंय. या गोष्टी मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत घातक असल्याने त्या क्रीमरच्या खरेदी विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे.
एप्रिल महिन्यात या कंपनीवर धाड टाकण्यात आली होती. त्या धाडीत ब्युटी क्रीमचा साठा जप्त करण्यात आला होता. या क्रीमचा तपासाचा अहवाल आला असून तो आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे. या क्रीम त्वचेसाठी अत्यंत घातक असून गंभीर आजार, ॲलर्जी, काळे डाग आणि दीर्घकाळ वापराने त्वचेचा कर्करोग होण्याचा मोठा धोका व्यक्त करण्यात आला आहे.
FDA ने जारी केलेल्या इशाऱ्यानुसार, 'Goree Beauty Cream', 'Face Fresh Gold (Beauty Cream + Beauty Serum)' आणि 'Golden Star Beauty Cream' या तीन क्रीमवर महाराष्ट्रात बंदी असणार आहे.