टायगर श्रॉफवरील गोळीबार कोणी आणि का केला? सगळ्यात मोठी अपडेट समोर

बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफवर मुंबईतील जुहू परिसरात गोळीबार करण्यात आला आहे. तीन अनोळखी व्यक्ती दुचाकीवरून आले त्यांनी अचानक टायगर श्रॉफच्या गाडीवर गोळीबार केला. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार या हल्ल्यामध्ये अभिनेता टायगर श्रॉफ सुरक्षित असल्याचे सांगितलं जातंय. तर त्याचा चालक आणि एक रिक्षाचालक जखमी झाला आहे. या घटनेमुळे बॉलिवूडसह महाराष्ट्र हादरला आहे. टायगर श्रॉफवर जीवघेणा हल्ला का आणि कोणी केला याची सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे.
एएनआयच्या वृत्तानुसार, मुंबई पोलिसांनी माहिती दिली आहे की, टायगर श्रॉफवर झालेल्या गोळीबार तो सुरक्षित असून त्याला कोणतीही इजा झालेली नाही.
VIDEO | Unidentified persons fire at Tiger Shroff in Mumbai's Juhu; actor safe and has not sustained injuries. Visuals from the spot. #TigerShroff https://t.co/ZEGcIArM0L— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. दरम्यान या घटनेचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये टायगरची कार घरातून बाहेर पडताना ही घटना घडली आहे. त्याच्या घराबाहेर चाहत्यांची गर्दी या व्हिडीओमध्ये दिसते.
Multiple shots allegedly fired at Tiger Shroff's car in Mumnai as he was exiting the ground after playing football. Someone please verify. @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice #TigerShroff #Mumbai #MumbaiPolice https://t.co/Ynu6u9mTsc— Ashok Bijalwan (@AshTheWiz) October 18, 2026
त्याची गाडी घराबाहेर पडली त्यानंतर तीन अज्ञात व्यक्ती बाइकवरून आलेत आणि त्यानंतर गोळीबार केला. गोळीबाराच्या आवाजाने तिथे असलेल्या गर्दीमध्ये काही वेळासाठी तणाव निर्माण झाला होता.
घटनेनंतर लगेचच, लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित एक ऑडिओ व्हिडीओ आणि एक पोस्ट करत या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. या दाव्यानुसार, अनिल पंडित नावाच्या व्यक्तीने गोळीबाराची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली आहे. या खुलाशाने मुंबई पोलीस आणि केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.