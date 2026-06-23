तिलक वर्माचा बेस्ट फ्रेण्ड झाला आमदार, खास मित्रासाठी पोहोचला विधिमंडळात!

महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात नुकत्याच पार पडलेल्या शपथविधी सोहळ्यात एक वेगळेच दृश्य पाहायला मिळाले. भारतीय क्रिकेट संघातील युवा फलंदाज तिलक वर्माने आपल्या जिवलग मित्र आणि पुण्यातील आमदार विक्रम काकडे यांच्या शपथविधी कार्यक्रमाला हजेरी लावून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. राजकारण आणि क्रीडा क्षेत्रातील या अनोख्या मैत्रीची सध्या मोठी चर्चा रंगली आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळात पार पडलेल्या शपथविधी सोहळ्यात अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम पार पडला. मात्र सर्वाधिक चर्चा झाली ती भारतीय क्रिकेटपटू तिलक वर्मा यांच्या उपस्थितीची. राजकीय कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्तरावरील क्रिकेटपटू दिसल्याने उपस्थितांचे आणि माध्यमांचे लक्ष त्यांच्याकडे वेधले गेले.
विधानपरिषदेतील आमदार विक्रम काकडे हे खासदार संजय काकडे यांचे चिरंजीव आहे. अजित पवारांचे निष्ठावंत कार्यकर्ता म्हणून ते ओळखले जातात. ते पार्थ पवारांचे जीवलग मित्र आहेत असून उत्तम बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांचा 4 वर्ष स्टेट शुटींग चॅम्पियन, राष्ट्रीय पातळीवरील संघात देखील सहभाग राहिलाय. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इटली, फ्रान्स जर्मनी, थायलंड येथील थाय ओपन स्पर्धेतदेखील सहभाग होता.
तिलक वर्मा आणि विक्रम काकडे यांच्यातील मैत्री अनेक वर्षांची असल्याचे सांगितले जात आहे. मित्राच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या क्षणी सहभागी होण्यासाठी तिलक वर्मा विशेषतः उपस्थित राहिले. प्रसिद्धीपासून दूर राहूनही त्यांनी मित्राला शुभेच्छा देण्यासाठी वेळ काढल्याने त्यांच्या मैत्रीचे कौतुक होत आहे. क्रिकेट आणि राजकारण या दोन वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील व्यक्तींमधील ही जवळीक अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
शपथविधीनंतर कार्यक्रमातील अनेक छायाचित्रे आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर करण्यात आले. तिलक वर्मा आणि विक्रम काकडे एकत्र दिसताच चाहत्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांनी "खरी मैत्री अशीच असते" अशा भावना व्यक्त केल्या. काहींनी क्रीडा आणि राजकारणातील संबंधांवरही चर्चा सुरू केली. या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाला आणखी प्रसिद्धी मिळाली.
भारतीय क्रिकेटमध्ये वेगाने प्रगती करणाऱ्या तिलक वर्माने आपल्या मित्रासाठी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून साधेपणाचे उदाहरण दिले. व्यस्त क्रिकेट वेळापत्रक असूनही त्यांनी मित्राच्या यशात सहभागी होण्याला प्राधान्य दिले. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये त्यांच्याबद्दलचा आदर अधिक वाढल्याचे दिसून आले. क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तिमत्त्वांमध्ये नातेसंबंध जपण्याची भावना किती महत्त्वाची असते, हे या प्रसंगातून स्पष्ट झाले.
विक्रम काकडेंच्या शपथविधी सोहळ्याने केवळ राजकीय घडामोडींचीच नव्हे तर मैत्रीचीही चर्चा घडवून आणली. तिलक वर्मा यांच्या उपस्थितीमुळे हा कार्यक्रम अधिक संस्मरणीय ठरला. सार्वजनिक जीवनात असलेल्या व्यक्तींनी वैयक्तिक नाती जपल्यास त्याचा सकारात्मक संदेश समाजात जातो, असे अनेकांचे मत आहे. त्यामुळे हा प्रसंग केवळ शपथविधीपुरता मर्यादित न राहता मैत्री, विश्वास आणि परस्पर सन्मान यांचे प्रतीक म्हणूनही पाहिला जात आहे.