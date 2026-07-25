सरकारविरोधी मोर्चात पोलीस ठाकरे बंधूंच्या बाजूने? राज यांच्या विधानाने खळबळ; म्हणाले, 'पोलीस आपल्यासोबत, कारण...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी उद्या केंद्रामधील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या निषेधार्थ आयोजित करण्यात आलेल्या मुंबईमधील मोर्चामध्ये मुंबई पोलीस आपल्या बाजूने असतील असं म्हटलं आहे. राज ठाकरेंनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते तसेच या मोर्चात सहभागी होत असलेल्या शिवसैनिकांना उद्देशून लिहिलेल्या पोस्टमध्ये मुंबई पोलिसांसंदर्भात भाष्य केलं आहे. विशेष म्हणजे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अख्त्यारित येत असलेल्या गृहखात्यामध्ये काम करणारे पोलीस सरकारविरोधी मोर्चात आपल्या बाजूने का असतील याच कारणही राज यांनी कार्यकर्त्यांना उद्देशून लिहिलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे.
राज यांनी उद्या शिवाजीपार्क ते सिद्धीविनायक मंदिरदरम्यान आयोजित मोर्चामध्ये काय करायचं आणि काय करायचं नाही याची माहिती समर्थकांना देण्यासाठी एक विशेष पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टमध्ये राज यांनी पक्षाचे झेंडे आणि पक्षाच्या नेत्यांच्या नावाने म्हणजे राज आणि उद्धव यांच्या नावाने घोषणाबाजी होणार नाही याची काळजी घेण्याचं आवाहन पक्ष कार्यकर्त्यांना केलं आहे. यासंदर्भात पुढे बोलताना राज यांनी मुंबई पोलिसांसंदर्भात काही विधानं केली आहेत.
"महाराष्ट्र सैनिकांनी आणि शिवसैनिकांनी मोठ्या संख्येने या हे सांगायची गरजच नाही. ते तुम्ही येणारच. पण जास्तीत जास्त विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांना पण घेऊन या, त्यांची मोर्च्यात काळजी घ्या आणि ते पुन्हा सुखरूप घरी जातील हे पहा. बाकी सरकारचं माहित नाही पण महाराष्ट्रातील पोलीस हे आपल्यासोबत आहेत कारण त्यांच्यासमोर पण मुलाबाळांच्या आयुष्याचा पण प्रश्न आ वासून उभा आहे," असं राज यांनी मुंबई पोलिसांचा पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करताना म्हटलंय.
राज यांनी या पोस्टमध्ये मोर्चाला गालबोट लावण्याची कोणी हिंमत करणार नाही असं म्हटलं असून कोणी तसं केलं तर काय करावं याबद्दलही सांगितलं आहे. "मोर्च्याला गालबोट लावण्याची हिंमत कोणी करणार नाही, कारण आपण काय करू शकतो याचा अंदाज सगळ्यांनाच आहे. पण तरीही काही उत्साही असतात. ते आले आणि काही वेडंवाकडं करायचा प्रयत्न केला, काही चुकीच्या घोषणा देऊन वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न जरी केला किंवा तिथे आलेल्या पालकांना ( खासकरून महिलांना आणि मुलींना ) जर त्रास देण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना, जवळ जे कोण पोलीस असतील त्यांच्या ताब्यात ‘समारंभपूर्वक’ द्या. ते कसं हे मी तुम्हाला वेगळं सांगायची गरज नाही. पण पोलीस जिथे नसतील, तिथे अशांचा 'पाहुणचार' कसा करायचा याचा अनुभव आणि मनगटातील शक्ती दोन्ही आपल्याकडे आहेच," असं सूचक विधान राज यांनी केलंय.