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सरकारविरोधी मोर्चात पोलीस ठाकरे बंधूंच्या बाजूने? राज यांच्या विधानाने खळबळ; म्हणाले, 'पोलीस आपल्यासोबत, कारण...'

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रविवारी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या तिरंगा मोर्चामध्ये मुंबई पोलीस मोर्चा करणाऱ्यांच्या बाजूने असतील असा विश्वास व्यक्त करताना यामागील कारणही सांगितलंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 25, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:35 AM IST
सरकारविरोधी मोर्चात पोलीस ठाकरे बंधूंच्या बाजूने? राज यांच्या विधानाने खळबळ; म्हणाले, 'पोलीस आपल्यासोबत, कारण...'
Image Credit: राज यांनी कारणही सांगितलं (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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सरकारविरोधी मोर्चात पोलीस ठाकरे बंधूंच्या बाजूने? राज यांच्या विधानाने खळबळ; म्हणाले, 'पोलीस आपल्यासोबत, कारण...'
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