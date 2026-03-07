'मी हिंदुत्ववादी पक्षात काम करते पण...'; ज्योती वाघमारेंनी एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाबद्दल सगळं सांगितलं

To The Point With Kamlesh Sutar Jyoti Waghmare : 'टू द पॉईंट' विथ कमलेश सुतार या झी 24तासच्या विशेष मुलाखतमध्ये राज्यसभेवरील खासदार म्हणून एका नव्या जबाबदारीला घेणाऱ्या शिवसेनेच्या (शिंदे गट) ज्योती वाघमारे यांनी दिलखुलास गप्पा मारल्यात. यावेळी त्यांनी काँग्रेसची साथ सोडून एकनाथ शिंदेंसोबत का गेल्यात याबद्दल स्पष्टपणे सगळंच सांगून टाकलं.
सामाजिक चळवळीतील लोकांनी मला एकनाथ शिंदे यांची ओळख करुन दिली. साहेब ही मुलगी खूप छान बोलते, त्यामुळे आपण हिला संधी देऊयात. तुम्हाला तर शिंदे साहेबांचं माहितीय कोई माने ना माने देअर माणूसकी इन ठाणे...शिंदे हे माणूसकीला जपणारा माणूस आहे. तेव्हा ते मुख्यमंत्री होते, आणि आम्हाला विश्वास बसला नाही की मुख्यमंत्री एवढ्या सहजासहजी भेटतात. मी तेव्हा अकरिंगसाठी आले होते, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड त्यांच्या सत्कारचा कार्यक्रम होता. तिथे योगायोगाने शिंदे साहेब भेटले. मला शिंदेंपर्यंत पोहोचवणारे दोन्ही भाऊ मराठा समाजाचे आहेत. आपली बहीण काहीतरी करते, तिला न्याय शिंदे साहेबच देऊ शकतात. ते म्हणाले चला ताई मुंबईला जाऊयात आणि साहेबांची भेट घेलून देतो. मुख्यमंत्री असून साहेब आम्हाला सहजासहजी भेटलेत. माझं ऐकूनही घेतलं. चळवळीत काम करणारे स्पष्ट बोलतात म्हणजे ते अगाऊ असतात. म्हणून मी साहेबांना सांगितलं की, मी चळवळीत काम केलंय आणि ही माझी विचारधारा आहे. मी हे सगळं सोडू नाही शकतं. तर ते म्हणालेत की, तुम्हाला कोण सोड म्हणत आहे. हे सगळं घेऊन तुम्हाला यायचं आहे. हे तुम्हाला शिवसेनेच्या मंचावरून मांडायचं आहे. मलाच हे ऐकून विश्वासच बसत नव्हता.
सो कॉल्ड राजकारणी नेत्यांनी आमच्या डोक्यात एक केमिकल लोचा केला आहे. अमूक एक पक्ष म्हणजे संविधान वाचवणारा, तमुक एक पक्ष म्हणजे जातीवादी, अमुक एक पक्ष म्हणजे धर्मनिरपेक्ष आणि तमुक एक पक्ष म्हणजे जातीचं धर्माच राजकारण करतो. मग मला आज विचारायचं आहे, मी सहा महिने घेतले निर्णय घ्यायला, शिंदे साहेबांच्या नेतृत्त्वावर विश्वास ठेवायला. जेव्हा मी त्यांच्या कामाचा धडाका पाहिला त्यावेळी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून. कारण तेव्हा साहेबांनी मला सांगितलं ताई तुम्हाला मी कार्यकर्ता म्हणून नाही तर माझी बहीण म्हणून मी तुम्हाला पक्षात घेतोय. त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून मी प्रवेश घेतला. त्यानंतर मला दसरा मेळाव्याला भाषण करण्याची संधी मिळाली. या भाषणात मी धम्मच्रक परिवर्तनाच्या शुभेच्छा दिल्यात. भाषणाचा शेवट मी जय शिवराज जय भीम असा केला आहे. त्यानंतर मी अनेक ठिकाणी मंचावरून अभिमानाने सांगितलं आहे, भीमराज की बेटी मैं जय भीमवाली...तेव्हा आमच्या सर्व नेत्यांनी खुद्द एकनाथ शिंदेंनी, श्रीकांत शिंदे असतील, खासदार आमदार असतील त्यांनी तुफान टाळ्या वाजवल्यात.
आज मला प्रश्न विचारायचा आहे महाराष्ट्राला, लोक फुले आंबेडकरांचं नाव घेतात, महात्मा फुलेंनी काय सांगितलं विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतिविना गती गेली, गतिविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले, इतके सारे अनर्थ एका विद्येने केलं. मग ही विद्या दिली का आम्हाला लाडक्या बहिणींना फक्त 1500 रुपयांबद्दल बोलतात. पण महाराष्ट्राला असा मुख्यमंत्री लाभला कुठल्या तरी एका मुलीची आत्महत्या एका फीसाठी होते, त्या तो मृत्यू एका मुख्यमंत्र्यांना इतका व्यर्थीत करतो की एक योजना जन्मला येते. मुलींचं उच्च शिक्षण मोफत करण्याची...
स्वत:च्या धर्माचा अभिमान प्रत्येकाला असायलाच हवा. हो मी एका हिंदुत्ववादी पक्षात काम करते. माझ्या नेत्याला धर्माचा अभिमान आहे. परंतु त्यासोबतच इतरांचा प्रत्येकाच्या धर्माचा सन्मान करतात. शिवाजी महाराजांचा वारसा एकनाथ शिंदे पुढे चालवत आहेत. फुले आंबेकरसोबत इतर धर्माचा विचार हा त्या नेत्याला इतर नेत्यांपेक्षा वेगळा ठरवते. ते माणूस म्हणून खूप चांगले आहेत. एकनाथ शिंदे माणूसकीचा रंग असलेला माणूस आहे.