'कृपाशंकर सिंह म्हणजे भाजप नाही', जेव्हा DCM शिंदे बोलतात बाळासाहेबांची भाषा; महापौरपदावरून वादंग!

DCM Eknath Shinde on Mumbai BMC Election 2026 : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानासाठी अवघे काही तास शिल्लक असतानाच काही बड्या नेत्यांच्या वक्तव्याकडे साऱ्यांच्याच नजरा वळताना दिसत आहेत. असंच एक वक्तव्य म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईच्या महापौरपदावरून कृपाशंकर सिंह यांना लगावलेला टोला आणि मराठी माणसाचा मुद्दा. झी 24ताससे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देत असताना शिंदेंनी अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर ठाम उत्तरं दिली. काही उत्तरांवेळी त्यांनी ठाकरेंचा सूरही आळवल्याचं दिसून आलं. अर्थात हा सूर होता, बाळासाहेबांच्या मार्गदर्शनाचा.
'मुळात हिंदी भाषा लादण्याचं काम ते (उद्धव ठाकरे) मुख्यमंत्री असताना केलं आम्ही सक्ती काढली', असं सांगत जनता सुज्ञ आहे असं ठाम मत शिंदेंनी मांडलं. वाढवण बंदरामुळं मुंबई गुजरातला जोडणार? असा प्रतिप्रश्न ठाकरेंच्या आरोपांवरून विचारत, 'मुंबई मराठी माणसाची होती, आहे आणि कायम राहील. मुंबईत मराठी माणसाचं महत्त्वं कधीच कमी होणार नाही' हा विश्वासही त्यांनी मुलाखतीच्या माध्यमातून नागरिकांना दिला.
'आपण इतके उमेदवार निवडून आणू की उत्तर भारतीय व्यक्तीला महापौर करु', असं वक्तव्य कृपाशंकर सिंह यांनी मीरा- भाईंदर मनपाला अनुसरून केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यानं ठाकरेंपासून ते राजकीय वर्तुळापर्यंत बरीच चर्चा झाली. सिंह अनेकांच्या निशाण्यावर आले. खुद्द एकनाथ शिंदेंनीही याबाबतचा प्रश्न विचारला असला ठाकरे शैलीत उत्तर देत, 'कृपाशंकर सिंहांचं वक्तव्य... ते म्हणजे काही भाजप नाही. किंबहुना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर मत व्यक्त केलं आहे' असं म्हणत या विषयावर पडदा टाकला.
काही दिवसांपूर्वीच भाजपचे स्टार प्रचारक अन्नामलाई यांनी 'मुंबई महाराष्ट्राची नसून ते आंतरराष्ट्रीय शहर आहे' असं वक्तव्य केल्यानं त्यांच्यावर मराठी नेत्यांनी टीकेची झोड उठवली होती. शिंदेसुद्धा यास अपवाद ठरले नाहीत. 'असे लोक येतात ते मुळात प्रचारासाठी. मात्र अशी वक्तव्य करणं चुकीचं आहे. मुंबई ही तर देशाची आर्थिक राजधानी आहे. पण, त्यांनी असं बोलणं चुकीचच आहे. हे अक्षम्य दुर्दैवी असून पक्षाच्या वरिष्ठांनी त्यावर भाष्यही केलं', असल्याचं म्हणत त्यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला.
राजकीय वर्तुळात आपल्यावर होणाऱ्या टीका अद्यापही सुरूच असल्या तरीही लोकांचं प्रेम आणि सहानुभूती आपल्याला कायम मिळतेयय. असं म्हणत लाडकी बहीण, शेतकरी, सामान्यांचं प्रेम मिळत आहे असं सांगत शिंदेंनी माझ्यापर्यंत लोक पोहोचू शकतात म्हणून शिवसेनेकडे लोकांचा ओघ अधिक आहे हे मुलाखतीदरम्यान स्पष्ट केलं. 'मी त्यांना आपल्यातला माणूस वाटतो. आपण जमिनीवरचे कार्यकर्ते आहोत हे कायमच डोक्यात असलं पाहिजे. नेता असल्याची हवा डोक्यात गेली की, ग़डबड होते आणि जनतेशी असणारं नातं तुटण्याची भीती असते', हे अतिशय महत्त्वाचं आणि सूचक विधानही त्यांनी मुलाखतीदरम्यान केलं.