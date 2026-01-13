English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • कृपाशंकर सिंह म्हणजे भाजप नाही, जेव्हा DCM शिंदे बोलतात बाळासाहेबांची भाषा; महापौरपदावरून वादंग!

'कृपाशंकर सिंह म्हणजे भाजप नाही', जेव्हा DCM शिंदे बोलतात बाळासाहेबांची भाषा; महापौरपदावरून वादंग!

DCM Eknath Shinde on Mumbai BMC Election 2026 : एकनाथ शिंदेंनी स्पष्टच सांगितलं त्यांच्या मनात आहे तरी काय. मुंबई गुजरातला जोडणार की.... पाहा Exclusive मुलाखतीतील लक्षवेधी वक्तव्य    

सायली पाटील | Updated: Jan 13, 2026, 09:20 AM IST
'कृपाशंकर सिंह म्हणजे भाजप नाही', जेव्हा DCM शिंदे बोलतात बाळासाहेबांची भाषा; महापौरपदावरून वादंग!
To The Point With Kamlesh Sutar shivsena Eknath Shinde on hindi sakti and mumbai mayor krupashankar singh statment Municipal Corporation Election 2026

DCM Eknath Shinde on Mumbai BMC Election 2026 : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानासाठी अवघे काही तास शिल्लक असतानाच काही बड्या नेत्यांच्या वक्तव्याकडे साऱ्यांच्याच नजरा वळताना दिसत आहेत. असंच एक वक्तव्य म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईच्या महापौरपदावरून कृपाशंकर सिंह यांना लगावलेला टोला आणि मराठी माणसाचा मुद्दा. झी 24ताससे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांच्या प्रश्नांची उत्तरं देत असताना शिंदेंनी अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर ठाम उत्तरं दिली. काही उत्तरांवेळी त्यांनी ठाकरेंचा सूरही आळवल्याचं दिसून आलं. अर्थात हा सूर होता, बाळासाहेबांच्या मार्गदर्शनाचा. 

Add Zee News as a Preferred Source

भाषिक आक्रमणांविषयी काय म्हणाले शिंदे?

'मुळात हिंदी भाषा लादण्याचं काम ते (उद्धव ठाकरे) मुख्यमंत्री असताना केलं आम्ही सक्ती काढली', असं सांगत जनता सुज्ञ आहे असं ठाम मत शिंदेंनी मांडलं. वाढवण बंदरामुळं मुंबई गुजरातला जोडणार? असा प्रतिप्रश्न ठाकरेंच्या आरोपांवरून विचारत, 'मुंबई मराठी माणसाची होती, आहे आणि कायम राहील. मुंबईत मराठी माणसाचं महत्त्वं कधीच कमी होणार नाही' हा विश्वासही त्यांनी मुलाखतीच्या माध्यमातून नागरिकांना दिला. 

कृपाशंकर सिंह यांच्या 'त्या' वक्तव्यावर

'आपण इतके उमेदवार निवडून आणू की उत्तर भारतीय व्यक्तीला महापौर करु', असं वक्तव्य कृपाशंकर सिंह यांनी मीरा- भाईंदर मनपाला अनुसरून केलं होतं. त्यांच्या या वक्तव्यानं ठाकरेंपासून ते राजकीय वर्तुळापर्यंत बरीच चर्चा झाली. सिंह अनेकांच्या निशाण्यावर आले. खुद्द एकनाथ शिंदेंनीही याबाबतचा प्रश्न विचारला असला ठाकरे शैलीत उत्तर देत, 'कृपाशंकर सिंहांचं वक्तव्य... ते म्हणजे काही भाजप नाही. किंबहुना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर मत व्यक्त केलं आहे' असं म्हणत या विषयावर पडदा टाकला.  

हेसुद्धा वाचा : Exclusive : 'मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी...'; ठाकरे बंधूंच्या घणाघाती टिकेवर एकनाथ शिंदे पहिल्यांदाच स्पष्ट बोलले... 

'अन्नामलाई बॉम्बे म्हणाले, ते...'

काही दिवसांपूर्वीच भाजपचे स्टार प्रचारक अन्नामलाई यांनी 'मुंबई महाराष्ट्राची नसून ते आंतरराष्ट्रीय शहर आहे' असं वक्तव्य केल्यानं त्यांच्यावर मराठी नेत्यांनी टीकेची झोड उठवली होती. शिंदेसुद्धा यास अपवाद ठरले नाहीत. 'असे लोक येतात ते मुळात प्रचारासाठी. मात्र अशी वक्तव्य करणं चुकीचं आहे. मुंबई ही तर देशाची आर्थिक राजधानी आहे. पण, त्यांनी असं बोलणं चुकीचच आहे. हे अक्षम्य दुर्दैवी असून पक्षाच्या वरिष्ठांनी त्यावर भाष्यही केलं', असल्याचं म्हणत त्यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला. 

टीका होतात, पण सहानुभूती आणि प्रेम मलाच मिळतं!

राजकीय वर्तुळात आपल्यावर होणाऱ्या टीका अद्यापही सुरूच असल्या तरीही लोकांचं प्रेम आणि सहानुभूती आपल्याला कायम मिळतेयय. असं म्हणत लाडकी बहीण, शेतकरी, सामान्यांचं प्रेम मिळत आहे असं सांगत शिंदेंनी माझ्यापर्यंत लोक पोहोचू शकतात म्हणून शिवसेनेकडे लोकांचा ओघ अधिक आहे हे मुलाखतीदरम्यान स्पष्ट केलं. 'मी त्यांना आपल्यातला माणूस वाटतो. आपण जमिनीवरचे कार्यकर्ते आहोत हे कायमच डोक्यात असलं पाहिजे. नेता असल्याची हवा डोक्यात गेली की, ग़डबड होते आणि जनतेशी असणारं नातं तुटण्याची भीती असते', हे अतिशय महत्त्वाचं आणि सूचक विधानही त्यांनी मुलाखतीदरम्यान केलं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
eknath shindenewsमहापालिका निवडणूक 2026marathimaharashtra

इतर बातम्या

8 वर्ल्ड कप, 1 CWG सुवर्णपदक…'या' महान क्रिकेटरने...

स्पोर्ट्स