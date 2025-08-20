English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'यापुढे कबुतरांना दाणे टाकणार नाही' दादरच्या व्यापाऱ्यांची कॅमेरासमोर कबुली; नागरिकांनी मानले झी 24 तासचे आभार!

Zee 24 Taas Impact: काही तासातच झी मीडियामुळे या स्थानिक राहिवशांना न्याय मिळाला. याबाबत त्यांनी झी मीडियाचे आभार मानले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 20, 2025, 05:41 PM IST
'यापुढे कबुतरांना दाणे टाकणार नाही' दादरच्या व्यापाऱ्यांची कॅमेरासमोर कबुली; नागरिकांनी मानले झी 24 तासचे आभार!
दादर कबुतरखाना

Zee 24 Taas Impact: दादरमधील खेड गल्ली,तानाजी मास्टर चाळीतील लोकांना कबुतरांच्या खूप त्रास सहन करावा लागत होता. त्यांच्याच बाजूला असलेल्या आशिष इंडस्ट्री मधील काही व्यापारी कबुतरांना दाणे टाकत होते. त्यामुळे त्या परिसरात एका प्रकारचा कबुतरखाना तयार झाला होता. कोर्टाचे आदेश पायदळी तुडवण्याचे काम हे व्यपारी करत होते.त्याचाच फटका स्थानिक राहिवाशांना बसत होता.सकाळपासून या बाबतची बातमी झी मीडियाने दाखवण्यास सुरवात केलीय. या सर्व परिस्थिचा आढावा झी मीडियाने घेतला.

थोड्याच वेळात झी मीडियाच्या टीमसोबत हे सर्व रहिवाशी आशिष इंडस्ट्रीज मध्ये जाब विचारण्यास गेले. कबुतरांना दाणे टाकणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्यांनी जाब विचारला. यानंतर आम्ही यापुढे इथे कबुतरांना दाणे टाकणार नाही असे झी मीडियाच्या कॅमेरा समोर व्यापाऱ्यांनी कबुल केले. आशिष इंडस्ट्रीजचे सेक्रेटरी प्रदीप आनंद यांनीदेखील या व्यपारी वर्गाला दम देत 'पुन्हा दाणे टाकू नका' असे ठणकावले.

काही तासातच झी मीडियामुळे या स्थानिक राहिवशांना न्याय मिळाला. याबाबत त्यांनी झी मीडियाचे आभार मानले. 

पालिकेकडून आधीच दंडवसूली  

BMC ने कबुतरखान्यांवर ताडपत्री लावून बंदिस्त केले आहे. तरीही, काहींनी ताडपत्री फाडून कबुतरांना खाद्य टाकल्याने BMC ने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आतापर्यंत दादरमध्ये 2 आणि गिरगावात 1 असे 3 गुन्हे दाखल झाले आहेत.BMC ने कबुतरांना खाद्य टाकणाऱ्यांना प्रथम समज देणे, नंतर 500 ते 1,000 रुपये दंड आकारणे आणि वारंवार उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत ठिकठिकाणी कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. 

बंदी कायम ठेवत तज्ज्ञांची समिती स्थापन

31 जुलै 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवत तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. ही समिती आरोग्य धोक्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करेल, ज्याच्या आधारे पुढील निर्णय होईल. 11 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपास नकार दिला.

जैन समाजाचा विरोध

या कारवाईला जैन समाजाने विरोध केला असून, त्यांनी दादर येथील ताडपत्री हटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत कारवाईला पाठिंबा दिला आहे. BMC च्या या मोहिमेमुळे मुंबईतील कबुतरखान्यांचा वाद पुन्हा चर्चेत आला असून, नागरिकांच्या आरोग्यासाठी कठोर नियम लागू करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

राज ठाकरेंची स्पष्ट भूमिका 

कबुतरखानाप्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रोखठोक भूमिका मांडली. कबुतरखान्याबाबत हायकोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे सगळ्यांना वागावं लागेल. जैन मुनींना देखील हे समजले पाहिजे.  कबुतरांना खायला घालू नये, असा न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यामुळे जे कोणी कबुतरांना खायला घालतील त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई करावी, असं राज ठाकरेंनी म्हटलं.  जैनांकडून दादरच्या कबुतरखान्याजवळ आंदोलन झालं तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे होती, असंही राज ठाकरे म्हणाले. इतकंच नाही तर कबुतरखान्याबाबत मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनीही राज ठाकरेंनी चांगलंच सुनावलं. लोढा मंत्री आहेत ते एका समाजाचे नाही तर राज्याचे मंत्री आहेत असंही राज ठाकरेंनी म्हटलं.

FAQ 

प्रश्न: दादरच्या खेड गल्ली, तानाजी मास्टर चाळीतील कबुतरांच्या समस्येचे कारण काय होते?

उत्तर: खेड गल्ली, तानाजी मास्टर चाळीतील रहिवाशांना कबुतरांमुळे होणारा त्रास आशिष इंडस्ट्रीजमधील काही व्यापाऱ्यांमुळे होता, जे कबुतरांना दाणे टाकत होते. यामुळे त्या परिसरात कबुतरखाना तयार झाला होता, ज्याचा फटका स्थानिकांना बसत होता. हे व्यापारी कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत दाणे टाकत होते.

प्रश्न: झी मीडियाने या समस्येचे निराकरण कसे केले?

उत्तर: झी मीडियाने सकाळपासून या समस्येवर बातम्या प्रसारित करून स्थानिक रहिवाशांसह आशिष इंडस्ट्रीज येथे जाऊन व्यापाऱ्यांना जाब विचारला. यानंतर व्यापाऱ्यांनी कॅमेऱ्यासमोर यापुढे कबुतरांना दाणे टाकणार नसल्याचे कबूल केले. तसेच, आशिष इंडस्ट्रीजचे सचिव प्रदीप आनंद यांनी व्यापाऱ्यांना पुन्हा दाणे टाकू नये, अशी ताकीद दिली.

प्रश्न: या घटनेचा स्थानिक रहिवाशांवर काय परिणाम झाला?

उत्तर: झी मीडियाच्या प्रयत्नांमुळे काही तासांतच स्थानिक रहिवाशांना कबुतरांच्या समस्येपासून दिलासा मिळाला. व्यापाऱ्यांनी दाणे टाकणे बंद करण्याचे मान्य केल्याने परिसरातील कबुतरांचा त्रास कमी होण्याची शक्यता आहे. याबद्दल रहिवाशांनी झी मीडियाचे आभार मानले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Dadar Kabutar Khana ControversyDadar Kabutar Khana remains closedBig decision of Bombay High CourtAshish Industriespigeons

इतर बातम्या

रोहित अन् विराट ICC ODI रँकिंगमधून बाहेर, टॉप -1 वर आता...

स्पोर्ट्स