'यापुढे कबुतरांना दाणे टाकणार नाही' दादरच्या व्यापाऱ्यांची कॅमेरासमोर कबुली; नागरिकांनी मानले झी 24 तासचे आभार!

Zee 24 Taas Impact: दादरमधील खेड गल्ली,तानाजी मास्टर चाळीतील लोकांना कबुतरांच्या खूप त्रास सहन करावा लागत होता. त्यांच्याच बाजूला असलेल्या आशिष इंडस्ट्री मधील काही व्यापारी कबुतरांना दाणे टाकत होते. त्यामुळे त्या परिसरात एका प्रकारचा कबुतरखाना तयार झाला होता. कोर्टाचे आदेश पायदळी तुडवण्याचे काम हे व्यपारी करत होते.त्याचाच फटका स्थानिक राहिवाशांना बसत होता.सकाळपासून या बाबतची बातमी झी मीडियाने दाखवण्यास सुरवात केलीय. या सर्व परिस्थिचा आढावा झी मीडियाने घेतला.
थोड्याच वेळात झी मीडियाच्या टीमसोबत हे सर्व रहिवाशी आशिष इंडस्ट्रीज मध्ये जाब विचारण्यास गेले. कबुतरांना दाणे टाकणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्यांनी जाब विचारला. यानंतर आम्ही यापुढे इथे कबुतरांना दाणे टाकणार नाही असे झी मीडियाच्या कॅमेरा समोर व्यापाऱ्यांनी कबुल केले. आशिष इंडस्ट्रीजचे सेक्रेटरी प्रदीप आनंद यांनीदेखील या व्यपारी वर्गाला दम देत 'पुन्हा दाणे टाकू नका' असे ठणकावले.
काही तासातच झी मीडियामुळे या स्थानिक राहिवशांना न्याय मिळाला. याबाबत त्यांनी झी मीडियाचे आभार मानले.
BMC ने कबुतरखान्यांवर ताडपत्री लावून बंदिस्त केले आहे. तरीही, काहींनी ताडपत्री फाडून कबुतरांना खाद्य टाकल्याने BMC ने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आतापर्यंत दादरमध्ये 2 आणि गिरगावात 1 असे 3 गुन्हे दाखल झाले आहेत.BMC ने कबुतरांना खाद्य टाकणाऱ्यांना प्रथम समज देणे, नंतर 500 ते 1,000 रुपये दंड आकारणे आणि वारंवार उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत ठिकठिकाणी कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.
31 जुलै 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवत तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. ही समिती आरोग्य धोक्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करेल, ज्याच्या आधारे पुढील निर्णय होईल. 11 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपास नकार दिला.
या कारवाईला जैन समाजाने विरोध केला असून, त्यांनी दादर येथील ताडपत्री हटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत कारवाईला पाठिंबा दिला आहे. BMC च्या या मोहिमेमुळे मुंबईतील कबुतरखान्यांचा वाद पुन्हा चर्चेत आला असून, नागरिकांच्या आरोग्यासाठी कठोर नियम लागू करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
कबुतरखानाप्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रोखठोक भूमिका मांडली. कबुतरखान्याबाबत हायकोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे सगळ्यांना वागावं लागेल. जैन मुनींना देखील हे समजले पाहिजे. कबुतरांना खायला घालू नये, असा न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यामुळे जे कोणी कबुतरांना खायला घालतील त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई करावी, असं राज ठाकरेंनी म्हटलं. जैनांकडून दादरच्या कबुतरखान्याजवळ आंदोलन झालं तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे होती, असंही राज ठाकरे म्हणाले. इतकंच नाही तर कबुतरखान्याबाबत मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनीही राज ठाकरेंनी चांगलंच सुनावलं. लोढा मंत्री आहेत ते एका समाजाचे नाही तर राज्याचे मंत्री आहेत असंही राज ठाकरेंनी म्हटलं.
