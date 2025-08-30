English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मेट्रो 4चा पहिला टप्पा लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत; ठाणेकरांना थेट मुंबई गाठता येणार, अशी असतील स्थानके!

Mumbai Metro 4 Update: ठाणेकरांना लवकरच मेट्रोचे गिफ्ट मिळणार आहे. मेट्रो 4च्या चाचण्या लवकरच सुरू करण्यात येणार आहेत. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 30, 2025, 10:05 AM IST
मेट्रो 4चा पहिला टप्पा लवकरच प्रवाशांच्या सेवेत; ठाणेकरांना थेट मुंबई गाठता येणार, अशी असतील स्थानके!
Mumbai Metro 4 Update: वडाळा ते कासारवडवली मेट्रो 4 मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्याच्या मार्गावर सहा डब्यांची गाडी ट्रॅकवर उतरवण्यात आली आहे. आता लवकरच एमएमआरडीएकडून या मार्गावर चाचण्या घेण्यात येणार आहेत. पुढील 15 दिवसांत या चाचण्यांना सुरुवात केली जाणार असून यामुळं मेट्रो 4चा पहिला टप्पा लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ठाणेकरांना लवकरच मेट्रोची भेट मिळणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एमएमआरडीएकडून गायमुख ते कॅडबरी जंक्शन या मेट्रो मार्गावर या ट्रायल रन घेतल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये गाडीच्या चाचण्या, वजनासह गाडीच्या चाचण्या, सिग्नलिंग यंत्रणा आणि ट्रॅक्शनच्या चाचण्यांचा समावेश असणार आहे. तसंच, चाचण्या पूर्ण झाल्यावर आरडीएसओकडून मेट्रो गाड्यांची चाचणी होईल. तसंच पालिकेकडून परवानग्या मिळाल्यानंतर कमिशन ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी यांना तपासणीसाठी बोलवले जाणार आहे.

दरम्यान, अद्याप मेट्रोचे कारशेड तयार झालेले नसल्यामुळं ही मेट्रो मार्गिकेच्या उन्नत मार्गावरच गाड्या उभ्या करण्याची सुविधा एमएमआरडीएने केली आहे. त्यांच्यावरुनच या गाड्या चालवल्या जाणार आहेत. मेट्रो 4 आणि 4 अ प्रकल्पाचे काम 85 टक्के पूर्ण झाले आहे.

मेट्रो 4 ही 32.32 किमी तर मेट्रो 4 अ ही 2.7 किमी लांबीची मार्गिका आहे. या दोन्ही मार्गिकांवर मिळून 32 स्थानके असतील. यातील पहिल्या टप्प्यात या दोन्ही मेट्रो मार्गिकांवर मिळून गायमुख ते कॅडबरी जंक्शन या 10.5 किमीच्या मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सुरू होणाऱ्या मेट्रो मार्गावर 10 स्थानके असतील. या 10 स्थानकांची कामे वेगाने पूर्ण करण्यात येत आहेत.

अशी असतील स्थानके

मेट्रो 4 आणि 4 अ मार्गावर कॅडबरी जंक्शन, माजीवाडा, कापूरबावडी, मानपाडा, टिकुजीनीवाडी, डोंगरी पाडा, विजय गार्डन, कासारवडवली, गोवनीपाडा आणि गायमुख अशी स्थानके असणार आहेत

मुंबई मेट्रो 4 ही वडाळा ते कासारवडवली दरम्यानची 32.32 किमी लांबीची पूर्णपणे उन्नत (एलिव्हेटेड) मेट्रो मार्गिका आहे, तर मेट्रो 4A ही कासारवडवली ते गायमुख दरम्यानची 2.7 किमी लांबीची मेट्रो 4 ची विस्तारित मार्गिका आहे. या दोन्ही मार्गिकांवर मिळून 32 स्थानके असतील, ज्यामुळे मुंबई आणि ठाणे यांच्यातील प्रवास सुलभ आणि जलद होईल.

पहिल्या टप्प्यात गायमुख ते कॅडबरी जंक्शन या 10.5 किमी लांबीच्या मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू होणार आहे. या मार्गावर 10 स्थानके असतील: कॅडबरी जंक्शन, माजीवाडा, कापूरबावडी, मानपाडा, टिकुजीनीवाडी, डोंगरी पाडा, विजय गार्डन, कासारवडवली, गोवनीपाडा आणि गायमुख. या टप्प्याची कामे वेगाने पूर्ण होत असून, लवकरच सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

चाचणी सुरू होण्याची तारीख: पुढील 15 दिवसांत (सप्टेंबर 2025 मध्ये) गायमुख ते कॅडबरी जंक्शन मार्गावर चाचणी सुरू होईल.

