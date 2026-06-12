तुकाराम मुंढे ऑन फायर, मुंबईत बनावट रबडी कुल्फीचा मोठा भंडाफोड; ऐकून पायाखालची जमीन सरकेल!

Mumbai Crime: तुकाराम मुंढें यांनी नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर अन्न सुरक्षा विभागाच्या कारवाईचा धडका पाहायला मिळतोय. राज्यात अन्न सुरक्षा विभागाच्या कारवाईची चर्चा आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांना चांगला धडा शिकवला जातोय. राज्यातील विविध जिल्ह्यात कारवाईला वेग आला असून मुंबईतूनदेखील धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुंबईतील नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या एका गंभीर प्रकरणाचा पर्दाफाश झालाय. अन्न सुरक्षा विभागाने केलेल्या कारवाईत रबडी कुल्फीच्या नावाखाली निकृष्ट आणि दिशाभूल करणारे पदार्थ विकले जात असल्याचे उघड झाले आहे. या कारवाईमुळे खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून ग्राहकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
मुंबईच्या कांदिवली परिसरातील एका उत्पादन केंद्रावर अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अचानक छापा टाकला. तपासादरम्यान मोठ्या प्रमाणात तयार केलेली तथाकथित ‘रबडी कुल्फी’ आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांचा साठा आढळून आला. प्राथमिक चौकशीत उत्पादन प्रक्रियेत अनेक अनियमितता आढळल्या. यानंतर अधिकाऱ्यांनी संबंधित माल जप्त करून पुढील तपास सुरू केला.
तपासात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ग्राहकांना अस्सल रबडी कुल्फी म्हणून विकला जाणारा पदार्थ प्रत्यक्षात पाम तेल, स्टार्च आणि इतर स्वस्त घटकांपासून तयार केला जात होता. दूध, रबडी किंवा पारंपरिक कुल्फीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घटकांऐवजी कमी खर्चिक पर्याय वापरून उत्पादन केले जात असल्याचे समोर आले. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या तपासात उत्पादनाच्या पॅकेजिंगवर घटकांची चुकीची माहिती देण्यात आल्याचे आढळले. काही उत्पादनांवर आवश्यक लेबलिंग नव्हते, तर काही ठिकाणी वापरलेल्या घटकांची माहिती दिशाभूल करणारी होती. हे प्रकार थेट अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा 2006 चे उल्लंघन असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. ग्राहकांना चुकीची माहिती देऊन उत्पादन विकणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो.
जप्त करण्यात आलेल्या कुल्फी आणि क्रीमचे नमुने तपासणीसाठी अधिकृत प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. या अहवालातून उत्पादनातील घटक, गुणवत्ता आणि आरोग्यावरील संभाव्य परिणाम याबाबत स्पष्ट माहिती मिळणार आहे. तपास अहवालानंतर संबंधित उत्पादकांवर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे अन्न सुरक्षा विभागाने सांगितले आहे. दोष सिद्ध झाल्यास दंडासह परवाना रद्द करण्याची कारवाईही होऊ शकते.
अन्न सुरक्षा विभागाने नागरिकांना ब्रँड, लेबल आणि उत्पादनाची माहिती तपासूनच खाद्यपदार्थ खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. अलीकडच्या काळात बनावट आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधात विविध राज्यांमध्ये कारवाया वाढल्या आहेत. यापूर्वीही कुल्फी, फालुदा आणि दुग्धजन्य पदार्थ तयार करणाऱ्या काही उत्पादन केंद्रांमध्ये अस्वच्छता आणि निकृष्ट दर्जाच्या घटकांचा वापर आढळला होता. त्यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरोधात अधिक कठोर पावले उचलली जात असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.