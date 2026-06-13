तुकाराम मुंढेंची मुलुंडमध्ये मोठी कारवाई; प्रसिद्ध दुकानाला टाळं लावण्याचे आदेश;काय घडलंय नेमकं?

Tukaram Mundhe Action Mode: अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन म्हणजेच एफडीएने सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेत मुलुंडमधील प्रसिद्ध ‘गुप्ता चणा भंडार’ या दुकानावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. तपासणीदरम्यान दुकानात गंभीर अस्वच्छता, अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आणि लेबलविरहित खाद्यपदार्थ आढळल्याने प्रशासनाने दुकानाचा व्यवसाय तात्काळ बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
एफडीएच्या विशेष पथकाने मुलुंड पश्चिम येथील दुकानाची पाहणी केली असता उत्पादन व विक्री प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आढळल्या. दुकानातील वातावरण अत्यंत अस्वच्छ असल्याचे निरीक्षण करण्यात आले. काही ठिकाणी कीटकांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असल्याचेही अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली.
तपासणीदरम्यान अनेक खाद्यपदार्थांच्या पॅकेट्सवर उत्पादकाचे नाव, उत्पादन दिनांक, मुदत संपण्याची तारीख किंवा अन्य आवश्यक माहिती नमूद नसल्याचे आढळले. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार अशा प्रकारची विक्री गंभीर नियमभंग मानली जाते. ग्राहकांना उत्पादनाबाबत योग्य माहिती न मिळाल्यास आरोग्यविषयक धोके वाढू शकतात, असे एफडीएचे मत आहे.
कारवाईदरम्यान 114.2 किलो खाद्यसाठा जप्त करण्यात आला. या साठ्यात सुखी पुरी, बारीक शेव, भाजलेला चणा, मुरमुरे आणि हिरवे वाटाणे यांसारख्या पदार्थांचा समावेश होता. जप्त करण्यात आलेल्या मालाची किंमत सुमारे 8,290 रुपये असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. संबंधित नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आले असून अहवालानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार राज्यभर अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी अधिक कठोर करण्यात आली आहे. भेसळयुक्त, निकृष्ट आणि अस्वच्छ पद्धतीने तयार होणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष पथके कार्यरत आहेत. या मोहिमेअंतर्गत अनेक ठिकाणी धाडी टाकून नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू आहे.
दुकानातील सर्व त्रुटी दूर करून परिसर पूर्णपणे स्वच्छ व निर्जंतुक केल्याशिवाय व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ग्राहकांना सुरक्षित, शुद्ध आणि दर्जेदार अन्न मिळावे हा या कारवाईमागील मुख्य उद्देश असल्याचे एफडीएने सांगितले. भविष्यातही अशा प्रकारच्या धडक कारवाया सुरू राहणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.