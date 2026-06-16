/चहाप्रेमींनो सावधान! मुंबईत तुकाराम मुंढेंच्या एफडीएची धाड, चहा पावडरमध्ये भेसळ तर वर्तमानपत्रात अन्नपदार्थ देणाऱ्यांवरही कारवाई

Mumbai News : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात भेसळखोर आणि लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. तुकाराम मुंढे हे एक्शन मोडमध्ये आल्यामुळे महाराष्ट्रातील दुकानांपासून व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. आज गुप्त माहितीच्या आधारे FDA ने अंधेरीतील गिल्बर्ट हिल रोड परिसरातील एका को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीत छापा मारला. इथे चहा पावडरमध्ये भेसळ करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे.
तपासणीदरम्यान विविध पॉलिथिन गोण्यांमध्ये भरलेली चहा पावडर, रंग आणि पाण्याचे मिश्रण तसेच भेसळीसाठी वापरले जाणारे साहित्य जप्त करण्यात आले आहेत. चहाला आकर्षक रंग देण्यासाठी वापरले जाणारे रंग आणि संशयास्पद पावडरही आढळून आली आहे. भेसळयुक्त चहा पावडर आणि संबंधित साहित्याचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत.
या कारवाईत सुमारे 100 किलो चहा पावडर आणि 110 किलोहून अधिक रंग जप्त करण्यात आला आहे. हे जप्त केलेल्या मालाची एकूण किंमत अंदाजे 7 लाख 18 हजाराची असल्याचे म्हटलं जातंय. तर संबंधित आस्थापनाकडे वैध FSSAI परवाना नसल्याचे निष्पन्न झालं आहे. त्यामुळे परवाना मिळेपर्यंत व्यवसाय बंद ठेवण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. नागरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. तसंच या कारवाईमध्ये 2 लाख 18 हजार 720 रुपये किमतीची भेसळयुक्त चहा पावडर जप्त करण्यात आलीय.
आयुक्त तुकाराम मुंडे, सहआयुक्त (अन्न) महेश चौधरी आणि सहा.आयुक्त (अन्न) न. त. मुजावर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी श्रीपाद धरणगुत्ती यांच्या समवेत ऋतुजा जाधव, रामू माळी यांनी ही कारवाई केली.
तर दुसरीकडे अन्नपदार्थ गुंडाळण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी वर्तमानपत्रांचा वापर करणाऱ्या विक्रेत्यांवर FDAने कारवाई केली आहे. 5 जून ते 16 जून 2026 दरम्यान विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली होती. वर्तमानपत्रातील शाई, जड धातू आणि जंतूंमुळे अन्न दूषित होण्याच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या तपासणीदरम्यान 55 अन्न व्यवसायांची पाहणी झाली आहे. यापैकी 26 आस्थापनांमध्ये अन्नपदार्थांच्या पॅकिंगसाठी किंवा थेट संपर्कासाठी वर्तमानपत्रांचा वापर होत असल्याचे आढळले आहे. तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व 26 आस्थापनांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापैकी 17 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून एकूण 1.51 लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणांमध्ये पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. FSSAI च्या नियमानुसार अन्नपदार्थांच्या संपर्कासाठी वर्तमानपत्रांचा वापर करण्यास बंदी असतानाही अनेक दुकानात त्याचा वापर सर्रास होताना दिसला. वर्तमानपत्रातील शाईतील विषारी रसायने, रंगद्रव्ये आणि धातू गरम किंवा तेलकट अन्नात मिसळण्याचा धोका असल्याचा इशारा पूर्वी देण्यात आला होता.
55 खाद्यव्यवसायांची तपासणी
26 ठिकाणी वर्तमानपत्राचा वापर आढळला
सर्व 26 प्रकरणांमध्ये कारवाई
17 प्रकरणांत 1.51 लाख दंड वसूल
उर्वरित प्रकरणांमध्ये कारवाई सुरू
FSSAI कडून वर्तमानपत्रात अन्न देण्यास बंदी