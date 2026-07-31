/महाराष्ट्रात धडकेबाज कारवाई करणाऱ्या FDA ची पोलखोल, मंत्रालय कँटींनबद्दल मुंबई हायकोर्टाच्या वकिलांकडून धक्कादायक खुलासा

मंत्रालयातील कँटीनमध्ये एकही कटीक नाही, ते 98 टक्के स्वच्छ आहे, असा दावा एफडीएने मुंबई हायकोर्टात केला होता. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाच्या वकिलांनी मंत्रालय कँटीनसह एफडीएची पोलखोल केली आहे. मुंबई हायकोर्टात मंत्रालय कँटीनचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. कोर्टात अहवाल सादर केल्यानंतर सुनावणीदरम्यान कोर्टाने एफडीएला विचारलं की, आज सकाळच्या सुनावणीत तुम्ही जो अहवाल दिलात त्यात उपहारगृह 98% स्वच्छ असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. त्यावेळी तुम्ही तब्बल सात तास तपासणी केली. पण आज वकिलांनी मंत्रालय कँटीनची जी तपासणी केली त्यात अर्ध्या तासात एवढ्या त्रुटी आढळल्या आहे, हे कसं झालं, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून एफडीएला केली.
मंत्रालय कँटिगच्या पाहणीनंतर अहवालात वकिलांनी खालील मुद्दे सांगितले.
घाण पाणी किचनमध्ये साचले होतं
यावर एफडीएच्या कारवाई बद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने खडसावत विचारलं की, भारतात सगळ्यांना समान न्याय आहे. सगळे समान आहेत. मग जी कारवाई इतर होटल बाबत करण्यात आली ती इकडे का करण्यात आली नाही. त्यामुळे एकतर मंत्रालयाचे उपहारगृहाचे लायसन्स सस्पेक्ड करा किंवा केळ्यांवर फक्त काळे डाग आहेत म्हणून कारवाई केलेले लायसन्स रद्द केलेली ऑर्डर मागे घ्या. कायदा नियम हा सगळ्यांना समान असायला हवा त्यात व्हीआयपी कल्चर असायला नको, असं मुंबई हायकोर्टाने सुनावलं. व्हीआयपी लोकांसाठी तर कायदा अजिबात मोठा असायला नको.
दरम्यान वकिलांनी कोर्टात तपासणी दरम्यान काढलेले फोटो सादर केलेत. फ्रीजचे फोटो न्यायालयाला दाखवण्यात आले. त्यावर ते कोर्ट म्हणाले यापेक्षा तर चपलांचा स्टँड स्वच्छ असतो. जमिनीवर घाणेरड पाणी होत, नळ गळत होते. जमीन अस्वच्छ होती, फ्रीजचा डिफ्रॉस्ट अतिशय घाणेरड्या अवस्थेत होता, अशी माहिती वकिलांनी दिली. FDA चे अधिकारी कोर्टाला खोटं बोलले, हा न्यायालयाचा अपमान आहे, असा ही संताप कोर्टाने व्यक्त केला. न्यायालयाला सांगण्यात आले की ९८ टक्के कँटीन स्वछ आहे, कोर्टासमोर खोटं बोलण्यात आले. एखाद्या ठिकाणी काही अनियमितता आढळली तर नोटीस देऊन एकदा तरी बजावयाला हव, सुधारणेसाठी संधी द्यायला हवी, असा सल्लादेखील कोर्टाने दिला आहे.
आम्हीही लोकांना दुसरी संधी देतो. तुम्ही थेट परवांना रद्द करत असाल तर हे योग्य नाही, असंही कोर्टाने एफडीएला सुनावलं. तुम्ही चांगले काम करत आहात आम्हाला मान्य आहे कोणीतरी हे करायला हव पण त्यात सर्वांना समान न्याय असायला हवा, असंही कोर्टाने बजावलं. एकतर तुम्ही मंत्रालयाच्या उपहारगृहाचा परवाना रद्द करा अन्यथा या याचिकाकर्त्याला दिलासा देत त्याचा परवाना पूर्वरत करा. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका दुटप्पी आहे. ते दुजाभाव करतायत हे स्पष्टपणे दिसत आहे. आम्ही जर वकिलांना पाठवले नसते तर एफडीए अधिकाऱ्यांनी दिलेला रिपोर्ट आम्हाला मान्य करून गप्प बसावे लागले असते. हे अत्यंत चुकीचे आहे. FDA ने न्यालयात सादर केलाला मंत्रालयातल्या कँटिनचा रिपोर्ट आणि विधान विधानभवनाच्या कँटिनचा रिपोर्ट कॉपी पेस्ट आहे. सारखेच रिपोर्ट आहे .. हे कसं काय असा सवालही न्यायलयाने एफडीएला विचारला आहे.