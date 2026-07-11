/तुकाराम मुंढेंचा दणका! मुंबईतलं सर्वात फेमस आईस्क्रीम पार्लर बंद; अचानक छापा... धावणारे उंदीर, घाण, एक्सपायर माल अन्...

आयएअस अधिकारी आणि सध्या एफडीएचे आयुक्त असलेल्या तुकाराम मुंढेंच्या नेतृत्वाखालील अन्न व औषध प्रशासनाने दूध भेसळीविरोधात राज्यभरात मोठी मोहीम राबवत आहे. याच मोहिमेअंतर्ग मुंबईमधील चर्चगेटजवळ असलेल्या के. रुस्तम अँड कंपनी या आईस्क्रीमच्या दुकानावर अचानक छापा मारला. त्यावेळी समोरचं चित्र पाहून अधिकाऱ्यांनाच धक्का बसला. 7 आणि 8 जुलै 2026 रोजी अचानक एफडीएच्या तपासणी पथकाने या दुकानावर छापा घातला. त्यावेळी आईसक्रीम बनवण्याच्या आणि साठवण्याच्या ठिकाणी जिवंत उंदीर आणि माशा आढळल्या. काही उंदीर छापा घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पायांमधून फिरताना दिसले. तसेच या ठिकाणी पिस्ता, स्ट्रॉबेरीसह इतर फ्लेवर्सची कालबाह्य सामग्रीही सापडली. छापा घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मालकांनी उंदीरांना 'पाळीव प्राणी' समजला असा अजब सल्ला दिल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.
आईस्क्रीम सँडविचसाठी प्रसिद्ध असलेल्या रुस्तम अँड कंपनी नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या दुकानामध्ये आईस्क्रीम आणि दूधजन्य पदार्थांच्या साठवणीसाठी आवश्यक कोल्ड चेन राखली जात नव्हती, असंही एफडीएच्या तपासणीत दिसून आलं. आईस्क्रीममधील मिल्क फॅट फक्त 7.94% आढळलं. एफएसएसएआयच्या नियमाप्रमाणे आईस्क्रीममध्ये किमान 10% मिल्क फॅट असावे लागते. तसेच स्वच्छतेचा अभाव, अनिवार्य रेकॉर्ड्स न ठेवण्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. सुमारे 9 लाख रुपयांच्या आईस्क्रीमबरोबरच कच्चा माल जप्त करण्यात आला. खराब माल जागेवरच नष्ट करण्यात आला.
के. रुस्तम अँड कंपनी हे 1953 पासून मुंबईचे प्रसिद्ध आईस्क्रीम पार्लर आहे. विशेषतः आईस्क्रीम सँडविचसाठी प्रसिद्ध आहे. मरीन ड्राइव्ह जवळील हे ठिकाण पर्यटक आणि स्थानिकांमध्ये लोकप्रिय आहे. रोडाबे के. इराणी यांच्या मालकीचे हे पार्लर एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या "सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र" मोहिमेअंतर्गत कारवाई झालेल्या ठिकाणांपैकी एक ठरलं असून अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, 2006 अंतर्गत फूड लायसन्स सस्पेंड करुन दुकान तातडीने बंद करण्यात आले आहे. मालकांनी उंदरांना 'पाळीव प्राणी' (पेट्स) समजून वागवले असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जाते.
मुंबईसहीत एफडीएने 5 ठिकाणी छापे टाकले. अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभरामध्ये दूध भेसळीविरोधात हाती घेतलेल्या मोहीमेंतर्गत 9 जुलै रोजी राज्यात पाच ठिकाणी छापे मारले. या छाप्यामध्ये तब्बल 2 हजार 272 किलो ग्रॅम दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचा 1 लाख 62 हजार रुपये किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. त्याचप्रमाणे राज्यातील 58 हॉटेलांवर केलेल्या कारवाईमध्ये 26 हॉटेलांना सुधारणा नोटीस देऊन चार हॉटेलांचे परवाने रद्द करण्यात आले.
मुंबईतील घाटकोपर पश्चिमेकडील एस.एन.डी.टी. महाविद्यालयाजवळील मे. गौतम दुग्धालय येथे एफडीएने कारवाई करून 160 किलाग्रॅम बासुंदी, 210 लिटर दूध, 160 किलोग्रॅम आईस्क्रीम असा 530 किलोग्रॅमचा 79 हजार 120 रुपयांचा साठा जप्त केला. तीन नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. लेबलिंग नियमांचे उल्लंघन, अस्वच्छ साठवणूक व आवश्यक कोल्ड स्टोरेज न राखल्यामुळे संबंधित आस्थापनेचा परवाना निलंबित करण्यात आला. त्याचप्रमाणे अहिल्यानगरमधील श्रीगोंदा तालुक्यातील सिद्धेश्वर मिल्क प्रॉडक्ट्सवर टाकलेल्या छाप्यामध्ये 4 हजार 484 किमतीचे 118 लिटर आणि शिवामृत मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्समध्ये 48 हजार 216 रुपये किमतीचे 1 हजार 148 लिटर गायीचे दूध निकृष्ट असल्याच्या संशयावरून, तसेच अस्वच्छ परिस्थितीत साठवणूक केल्याचे आढळून आल्याने जप्त करण्यात आले.