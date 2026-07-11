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तुकाराम मुंढेंचा दणका! मुंबईतलं सर्वात फेमस आईस्क्रीम पार्लर बंद; अचानक छापा... धावणारे उंदीर, घाण, एक्सपायर माल अन्...

सुमारे 9 लाख रुपयांच्या आईस्क्रीमबरोबरच कच्चा माल जप्त करण्यात आला. खराब माल जागेवरच नष्ट करण्यात आला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 11, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:49 AM IST
तुकाराम मुंढेंचा दणका! मुंबईतलं सर्वात फेमस आईस्क्रीम पार्लर बंद; अचानक छापा... धावणारे उंदीर, घाण, एक्सपायर माल अन्...
Image Credit: एफडीएची धडक कारवाई (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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तुकाराम मुंढेंचा दणका! मुंबईतलं सर्वात फेमस आईस्क्रीम पार्लर बंद; अचानक छापा... धावणारे उंदीर, घाण, एक्सपायर माल अन्...
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