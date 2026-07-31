हायकोर्टनंतर आता FDA टीम वकिलांना घेऊन मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये पोहोचली, वकील म्हणाले की...

मंत्रालयातील कँटीनमध्ये साधा कीटकही आढळला नसल्याचा दावा एफडीएने कोर्टात केल्यानंतर FDA टीम वकिलांना घेऊन मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये पोहोचली. वकिलांच्या उपस्थितीत FDA टीमने मंत्रालय कँटीनची पाहणी केली. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मंत्रालय कँटिनची तपासणी करण्यात आली. एफडीए तपासणीत मंत्रालयातील कँटिनमध्ये कोणतेही कीटक आढळले नाहीत असा दावा सरकारी वकिलांनी कोर्टात केला होता. या दाव्याला आक्षेप घेत कोर्टाने कँटीनची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. संपूर्ण पाहणीचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यात येत आहे.
केवळ खासगी आस्थापनांना लक्ष्य न करता कारवाई सर्वांवर समान झाली पाहिजे असं मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाची (FDA) ला ठणकावून सांगितले. त्यावेळी एफडीआयचे अधिकारी म्हणाले की, त्रालयातील उपहारगृहात (कँटीन) एकही कीटक आढळला नाही. त्यावर मुंबई हायकोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केलं. त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर वकील आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र जाऊन तपास असे आदेश दिल होते. या आदेशाची अंमलबजावणी म्हणून एफडीएचे अधिकारी वकिलांना घेऊन मंत्रालयत गेले आणि त्यांनी मंत्रालयातील उपहारगृहाची तपासणी केली.
नवी मुंबईतील एका फाइव्ह स्टार हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याच्या एफडीएच्या कारवाईविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने एफडीआयला हे आदेश दिले होते. मंत्रालयाचे उपहारगृह 98 टक्के स्वच्छ आहे. तिथे एकही माशी, झुरळ, मुंगी आढळली नाही. या एफडीआयच्या दाव्यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केलंय. थोड्याच वेळात मंत्रालयातील दोन्ही कँटीनच्या तपासणीचा अहवाल सादर करण्याच येणार आहे. त्यामुळे त्या अहवालात काय येत याबद्दल सगळ्यांना उत्सुकता लागली आहे.