तुकाराम मुंढेंच्या FDA कडून थेट मुंबई हायकोर्टातील 3 कँटीनला बंद करण्याची नोटीस, तपासणी करताना...

तुकाराम मुंढेंच्या FDA कडून थेट मुंबई हायकोर्टातील 3 कँटीनला बंद करण्याची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. एकीकडे मंत्रालयातील कँटीन स्वच्छ आहे, हा दावा एफडीआयने केल्यानंतर वकिलांच्या उपस्थितीत परत मंत्रालयाचे दोन्ही कँटीन तपासण्यात आले. पण दुसरीकडे मुंबई हायकोर्टातील 3 कँटीनला बंद करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या एफडीआयकडून गेल्या काही दिवसांपासून खासगी आस्थापनावर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. नवी मुंबईतील एका हॉटेलच्या परवाना रद्द याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने विचारलं की, सरकारी आस्थापनावर कारवाई करणार का? यानंतर एफडीआयने थेट मुंबई हायकोर्टाच्या कँटीनचीच तापसणी केली. त्यावेळी . हायकोर्टातील कँटीन हे एफएसएसआय परवान्याशिवाय चालवण्यात येत असल्याचे धक्कादायक गोष्ट समोर आली. त्यामुळे नियमांचे उल्लघंन केल्यामुळे मुंबई हायकोर्टात परिसरातील तीन कँटीनला बंद करण्याची नोटीस पाठवली आहे. यामुळे वकिलांमध्ये एकच खळबळ माजली आहे.