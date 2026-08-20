/खाद्य तेलाबद्दल तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय, हा नियम न पाळल्यास 7 वर्षापर्यंत शिक्षा; विक्रेत्यांना गंभीर इशारा

दूध, पनीर, हॉटेल असो किंवा रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ यांच्यामधील भेसळीवर कारवाई केल्यानंतर आता अन्न आणि औषध विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची मोहीम ही खाद्य तेलाकडे वळली आहे. 'सेव्ह फूड सेव्ह ड्रग सेव्ह महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत तुकाराम मुंढे यांनी आज खाद्य तेलासंदर्भात नियमावली जाहीर करत विक्रेत्यांना गंभीर इशारा दिला आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत सांगितलं की, खाद्यतेलाबद्दल जे स्टॅण्डर्ड आहेत, त्याची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यांनी सांगितलं की, खाद्य तेलामध्ये स्टँडर्ड तपासणीनंतर भेसळ अनियमितता प्रकारच्या काही गोष्टी आढळल्या आहेत. त्यामुळे आता विक्रेत्यांनी याबद्दल सावध व्हावे. तसंच त्यांनी धक्कादायक माहिती देखील दिली आहे, ते म्हणाले की, नोंदणी नसलेले खाद्य तेल उत्पादक कंपन्या राज्यात असल्याचे तपासात पुढे आलं आहे. खाद्य तेलाही भेसळ होत असल्याचे समोर आलं आहे. खास करुन मोहरी तेलात अनधिकृत मिश्रण केलं जात आहे. मुदत संपलेल्या तेलाच्या परत रिपॅकिंग केल्याचंही धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
पुढे त्यांनी खाद्य तेल विक्रेत्यांना इशारा देत नियमावली जाहीर केली आहे. खाद्यतेलाच्या स्टँडर्डसंदर्भाने कपलायन्स ऑर्डर काढण्यात आल्याचे सांगितलं. हे आदेश महाराष्ट्रातील सर्व खाद्य तेल विक्रेत आणि उद्योगाला लागू असणार आहेत. त्यासाठी 496 सेंट्रल लायन्सन रजिस्टर आहेत, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
आतापासून यापुढे सुट्या स्वरुपात खाद्यतेलाची विक्री करता येणार नाही. फक्त पॅकेजिंगमध्येच खाद्य तेलाची विक्री करण्याची परवानगी आहे. अगदी किरकोळ विक्रेतेही सुट्टे तेल विकू शकत नाही. तर मोहरी तेल 100 टक्के मोहरी तेल असायला हवं. त्यात कोणतही मिश्रण करता येणार नाही. खाद्य तेलाचे टिन डब्बे रियुज करण्यात येतात. ज्यावर महाराष्ट्रात बंदी आहे. तरीही ही गोष्ट सर्रास करण्यात येते. तसंच, तळणीचा तेलाचा वापर वारंवार केल्याचेही अनेक ठिकाणी कारवाईत समोर आलं आहे. हे सगळे प्रकार म्हणजे लोकांच्या आरोग्याशी खेळ आहे. हे सांगतानाच तुकाराम मुंढे यांनी विक्रेत्यांना गंभीर इशारा दिला की, खाद्यतेलाच्या वापरामध्ये नियमांचे उल्लंघन केलं तर 7 वर्षांपासून आजन्म शिक्षा भोगावी लागेल. भेसळ केल्यास 10 लाखापर्यत दंड आहे, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी 10 लाखापर्यत दंड असणार आहे.