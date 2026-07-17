/तुकाराम मुंढेंची गोरेगावात मोठी कारवाई; घरात चालायची दुधात डिटर्जंट, युरिया आणि रसायनांची भेसळ, रंगेहात पकडले!

मुंबईकरांच्या आरोग्याशी थेट खेळ करणाऱ्या भेसळयुक्त दुधाच्या रॅकेटवर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली आहे. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर सुरू असलेल्या भेसळविरोधी मोहिमेअंतर्गत मुंबईतील गोरेगाव पश्चिम येथे छापा टाकण्यात आला. या संयुक्त कारवाईत एफडीए आणि मुंबई गुन्हे शाखेने कथितरित्या दुधात डिटर्जंट पावडर, युरिया, साबणाचे द्रावण, रिफाइंड तेल आणि इतर कृत्रिम रसायने मिसळून विक्री करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश केला. कारवाईदरम्यान मोठ्या प्रमाणात भेसळयुक्त दूध जप्त करण्यात आले असून दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि मुंबई गुन्हे शाखेने मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे गोरेगाव पश्चिम परिसरात छापा टाकला. तपासादरम्यान एका ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दूध भेसळ करून ते विक्रीसाठी तयार केले जात असल्याचे आढळले. अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करत संबंधित ठिकाणाचा ताबा घेतला आणि पुरावे जप्त केले. या कारवाईमुळे मुंबईतील अन्नसुरक्षेच्या प्रश्नाकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे.
छाप्यात अधिकाऱ्यांनी अमूल आणि गोकुळ ब्रँडच्या नावाने विक्रीसाठी तयार ठेवलेली एकूण 558 लिटर दुधाची पॅकेट्स जप्त केली. प्राथमिक तपासात या दुधामध्ये दूषित पाणी मिसळल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. अन्नसुरक्षेचे नियम मोडल्याप्रकरणी दोन संशयितांना अटक करण्यात आली असून, जप्त केलेला संपूर्ण दूधसाठा प्रशासनाने नष्ट केला आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, दुधाची गुणवत्ता कृत्रिमरीत्या वाढवण्यासाठी किंवा प्रमाण वाढवण्यासाठी काही धोकादायक पदार्थांचा वापर केला जात होता. यामध्ये डिटर्जंट पावडर, युरिया, साबणाचे द्रावण, रिफाइंड तेल आणि इतर कृत्रिम रसायनांचा समावेश असल्याचा आरोप आहे. या पदार्थांमुळे दूध दिसायला आणि घट्ट वाटू शकते; मात्र अशा प्रकारची भेसळ मानवी आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकते. संबंधित नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात येणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भेसळयुक्त दूध नियमित सेवन केल्यास लहान मुले, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि कमी प्रतिकारशक्ती असलेल्या व्यक्तींना विशेष धोका निर्माण होऊ शकतो. युरिया किंवा डिटर्जंटसारख्या पदार्थांचा अन्नपदार्थांमध्ये वापर आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतो. त्यामुळे अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी आणि कठोर अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात दूध आणि इतर अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेत विविध जिल्ह्यांमध्ये तपासणी, नमुने संकलन आणि अचानक छापे टाकून दोषींवर कारवाई केली जात आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा प्रशासनाचा निर्धार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच दूध खरेदी करावे, पॅकेजिंग, उत्पादन तारीख आणि सील तपासावी तसेच दूधाच्या गुणवत्तेबाबत संशय असल्यास त्वरित अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर आणखी कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.