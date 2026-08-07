तुकाराम मुंढेचा पुन्हा मोठा धमाका! IIT बॉम्बे कॅम्पसमधील 2 कँटीन तात्काळ बंद, FDA च्या अधिकाऱ्यांना आढळलं...

गेल्या काही महिन्यांमध्ये तुकाराम मुंढे यांनी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्तपद सांभाळल्यापासून महाराष्ट्रात धडक कारवाई सुरु झाली. नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होऊ देणार नाही असं प्रण घेऊन त्यांनी एकानंतर एक ठिकाणी धाडी टाकल्या आहेत. त्यांनी मंत्रालयपासून कोर्ट परिसरातील कँटीन आणि महाराष्ट्रातील खाद्यपदार्थांचे दुकानं, 5 star हॉटेललाही त्यांनी सोडलं नाही. आता त्यांनी मुंबईतील प्रसिद्ध IIT बॉम्बे कॅम्पसमधील कँटीनमध्ये धाड टाकली.
या तपासणीत IIT बॉम्बे कॅम्पसमधील कँटीनकडे FSSAI परवाना नसताना चालव असल्याचे समोर आलं. दोन्ही कँटीनना FDA कडून 'स्टॉप बिझनेस' नोटीस दिली गेली आहे. दुसऱ्या एका कँटीनला अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 'इम्प्रूव्हमेंट नोटीस' बजावण्यात आली आहे.
IIT बॉम्बे कॅम्पस अचानक धाड का टाकण्यात आली याबद्दल अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, त्यांना तक्रार आली होती. त्यामुळे या तक्रारीत किती तथ्य आहे हे जाणून घेण्यासाठी धाड टाकण्यात आली. पण महत्त्वाचे म्हणजे ही तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली होती की इतर कोणीतरी, याबद्दल आम्हाला काही माहिती नाही. पुढे अशी माहिती देण्यात आली की, परवान्याशिवाय चालणाऱ्या कॅन्टीनपैकी एक कॅन्टीन विद्यार्थी संघटना किंवा स्वतः संस्थेकडून चालवण्यात येत होती. त्यामध्ये कोणताही खासगी कंत्राटदारचा सहभाग नसल्याचे समोर आलंय. ज्यावेळी कॅन्टीनमध्ये विद्यार्थी जेवत असताना अधिकारी तपासणीसाठी गेले होते.