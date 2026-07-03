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आरं कितीबी समोर येऊ द्या त्यांना एकटा बास... तुकाराम मुंढेंमुळे काय बदललं? थक्क करणारी आकडेवारी एकदा वाचाच

तुकाराम मुंढे यांनी मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर नेमकं काय झालंय जाणून घ्या सविस्तर आकडेवारी

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 03, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:48 PM IST
आरं कितीबी समोर येऊ द्या त्यांना एकटा बास... तुकाराम मुंढेंमुळे काय बदललं? थक्क करणारी आकडेवारी एकदा वाचाच
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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