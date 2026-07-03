आरं कितीबी समोर येऊ द्या त्यांना एकटा बास... तुकाराम मुंढेंमुळे काय बदललं? थक्क करणारी आकडेवारी एकदा वाचाच

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मे महिन्यामध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून या विभागाने कात टाकल्याचं पाहायला मिळत आहे. एकंदरितच या विभागाच्या कामामध्येही मोठा फरक पडल्याचं दिसत आहे. मुंढे आल्यापासून झालेल्या परिवर्तनचा अंदाज यावरुनच येईल की या विभागामार्फत होणाऱ्या अन्न नमुन्यांच्या तपासणीत तब्बल 462 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आयुक्त मुंढे यांच्या निर्देशानंतर गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पावलं उचलण्याच्या प्रमाणात कमालीची वाढ झाली आहे.
मुंढे आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यापासून अन्न व औषध प्रशासनातर्फे संकलित करण्यात येणाऱ्या अन्न नमुन्यांच्या गुणवत्तेच्या तपासणीला वेग आला आहे. या वर्षी जून महिन्यामध्ये 13474 अन्न नमुने चाचणीसाठी प्रलंबित होते, त्यापैकी 7494 नमुन्यांची गुणवत्ता चाचणी करण्यात आली. त्यातील 4091 अन्न नमुने अप्रमाणित घोषित करण्यात आले. आता याच आकडेवारीची मागील वर्षाशी तुलना केली तर जून 2025 मध्ये 9403 अन्न नमुन्यांपैकी 1622 नमुन्यांची गुणवत्ता चाचणी करण्यात आली होती. म्हणजेच मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा या कालावधीत तपासणी केलेल्या नमुन्यांमध्ये तब्बल 462 टक्के वाढ झाली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार ही तपासणी वेगाने केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तपासणीमध्ये गती येण्यासाठी दोन शिफ्टमध्ये कामकाज, नमुन्याचे वर्गीकरण करून तपासणी करणे, उपलब्ध मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर, बेंच पद्धतीने उपकरणांचा योग्य वापर अशा उपाययोजना केल्या आहेत. दूध व दुधजन्य पदार्थ, नाशिवंत अन्न पदार्थांचे नमुने व प्रतिबंधीत नमुन्यांची तपासणी प्राधान्याने केली जात आहे. प्रयोगशाळांमध्ये 1 जून 2026 रोजी 13474 अन्न नमुने तपासणीसाठी प्रलंबित होते. त्यापैकी 7494 नमुन्यांची तपासणी पूर्ण झाली. हे प्रमाण 56 टक्के आहे. तपासणीदरम्यान 4091 अन्न नमुने अप्रमाणित घोषित करण्यात आले असून, त्यांची सरासरी 54 टक्के आहे.
जून 2025 मध्ये 9403 प्राप्त झालेल्या 1622 नमुन्यांची तपासणी पूर्ण झाली होती, हे प्रमाण केवळ 17 टक्के होते. दोन्ही कालावधींची तुलना करता अन्न नमुन्यांच्या तपासणीच्या प्रमाणात सुमारे 462 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून संकलित करण्यात येणाऱ्या नमुन्यांची तपासणी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील प्रयोगशाळांमध्ये केली जाते. या माध्यमातून अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेची पडताळणी केली जाते. आणखी तीन नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, त्यांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. या प्रयोगशाळा कार्यान्वित झाल्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या नमुन्यांचा अधिक जलद निपटारा होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.