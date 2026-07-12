/सरकारी रक्तपेढीतील रक्तातही घोळ... तुकाराम मुंढेंच्या FDA नं रद्द केलं लायसन्स; रक्तपेढीत सापडल्या हादरवणाऱ्या गोष्टी

अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदावर तुकाराम मुंढेंची नियुक्ती झाल्यापासून या विभागाने कात टाकल्याचं दिसत आहे. आतापर्यंत हॉटेल्स, मेडिकल्स, सौंदर्य प्रसादने अगदी शाळांमधील अन्नापर्यंत अनेक गोष्टींसदर्भात कारवाई करणाऱ्या एफडीएने आता आपला मोर्चा रक्तपेढ्यांकडे वळवला असून मुंबईथील एका नामांकित रक्तपेढीचा परवानच रद्द करण्यात आला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे आणि या रक्तपेढीचा परवाना का रद्द करण्यात आलाय जाणून घेऊयात...
मुंबईतील जे. जे. महानगर रक्तपेढी मागील काही काळापासून नको त्या कारणांसाठी चर्चेत आहे. या रक्तपेढीवर रक्तचोरीमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या रक्तपेढीचा परवाना एफडीएने रद्द केला आहे. या रक्तपेढीतून होणाऱ्या रक्तचोरीची माहिती समोर आल्यानंतर 'एफडीए'कडून 22 ते 23 जूनदरम्यान तपासणी रक्तपेढीची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान सदर रक्तपेढीत अनेक गंभीर नियमभंग झाल्याचे निदर्शनास आले होते. याबाबत रक्तपेढीने समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही. याच ठपका ठेव 'एफडीए'ने शनिवारी या रक्तपेढीचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली.
रक्तचोरीप्रकरणी 'एफडीए'ने जे. जे. महानगर रक्तपेढीला कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरणासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र, रक्तपेढीने दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याचे नमूद करीत 'एफडीए'ने तिचा परवाना तत्काळ प्रभावाने रद्द केला. या निर्णयाविरोधात तीन महिन्यांच्या आत राज्य सरकारकडे अपील करण्याची मुभा जे. जे. महानगर रक्तपेढीला देण्यात आली.
जे. जे. महानगर रक्तपेढी ही मुंबईतील भायखळ्यामधील येथील सर जे.जे. रुग्णालयाच्या आवारात असलेली सरकारी रक्तपेढी आहे. ही राज्यातील मोठ्या रक्तपेढ्यांपैकी एक आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना मोफत रक्तपुरवठा करण्यासाठी ही रक्तपेढी ओळखली जात असली तरी तिच्यामधील गैरकारभार आता समोर आला आहे. रक्त व रक्त घटकांच्या साठवणुकीत आणि हाताळणीत कमतरता असल्याचं तपासादरम्यान समोर आलं आहे. तसेच कालबाह्य उपकरणांचा वापर, निर्जंतुकीकरणातील त्रुटी यासारख्या समस्याही या रक्तपेढीमध्ये दिसून आल्याने कारवाई करण्यात आली आहे. थक्क करणारी बाब म्हणजे या रक्तपेढीमध्ये रक्त कुठून आले कुठे गेले यासारख्या नोंदीही ठेवल्या जात नसल्याचं समोर आलं आहे.
जानेवारी 2026 मध्ये चिंचपोकळी येथे झालेल्या रक्तदान शिबिरातून 77 रक्तपिशव्या संकलित झाल्या होत्या. त्यापैकी 50 ते 55 पिशव्या बेकायदेशीरपणे जे. जे. महानगर रक्तपेढीचे प्रमुख असलेल्या डॉ. हितेश पगारे यांच्या बदलापूरमधील खाजगी माया ब्लड सेंटरला पाठवण्यात आल्याचा आरोपही या रक्तपेढीवर आहे. तिथूनच या तपासाला सुरुवात झाली.