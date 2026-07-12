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सरकारी रक्तपेढीतील रक्तातही घोळ... तुकाराम मुंढेंच्या FDA नं रद्द केलं लायसन्स; रक्तपेढीत सापडल्या हादरवणाऱ्या गोष्टी

रक्तपेढीतील तपासणीदरम्यान बरीच धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या रक्तपेढीमध्ये एकच त्रुटी होती अशी बाब नसून अनेक गोष्टी नियमबाह्य असल्याचं समोर आलंय. या रक्तपेढीला उत्तर देण्यासाठी 15 दिवस देण्यात आलेले, मात्र...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 12, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:11 AM IST
सरकारी रक्तपेढीतील रक्तातही घोळ... तुकाराम मुंढेंच्या FDA नं रद्द केलं लायसन्स; रक्तपेढीत सापडल्या हादरवणाऱ्या गोष्टी
Image Credit: एफडीएची धडक कारवाई (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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सरकारी रक्तपेढीतील रक्तातही घोळ... तुकाराम मुंढेंच्या FDA नं रद्द केलं लायसन्स; रक्तपेढीत सापडल्या हादरवणाऱ्या गोष्टी
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