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तुकाराम मुंढेंचा थेट अमेरिकेत बोलबाला! The New York Times फ्रंट पेजवर झळकले; 'रॉकस्टार' उल्लेख करत मुंढेंबद्दल लिहिलंय तरी काय?

एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे आता थेट अमेरिकेतील आघाडीचे वृत्तपत्र द न्यूयॉर्क टाइम्सच्या फ्रंटपेजवर झळकले आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 06, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 10:15 AM IST
तुकाराम मुंढेंचा थेट अमेरिकेत बोलबाला! The New York Times फ्रंट पेजवर झळकले; 'रॉकस्टार' उल्लेख करत मुंढेंबद्दल लिहिलंय तरी काय?
Image Credit: tukaram Mundhe rock star

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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