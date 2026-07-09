पनीर, दूध, हॉटेल्स आणि हॉस्पिटलनंतर तुकाराम मुंढेंचं पुढे लक्ष्य चंदेरी दुनियेतील जेवण, सेटवरील 'किचन'वर FDA च्या धाडी?

महाराष्ट्राला भेसळयुक्त पदार्थ असो किंवा वस्तू असो मिळणार नाही, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी इशारा दिला आहे. मिठाई, खाद्यपदार्थ, हॉटेल्स, पनीर, दूध असो किंवा गोरे करणारी क्रीम, औषधांसोबत सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या दुकानं, कंपनी आणि आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आता तुकाराम मुंढे यांचं पुढचं लक्ष चंदेरी दुनियेतील जेवण असणार आहे. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी मुंढेंना पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात त्यांनी कलाकारांना मिळणाऱ्या अन्नपदार्थाची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
राज्यभरातील सर्व चित्रपट, मालिका आणि वेब सिरीजच्या चित्रीकरण होत असलेल्या ठिकाण्यांवर FDA कडून अचानक धाडी टाकावी.
सेटवर पुरविल्या जाणाऱ्या अन्नाचे नमुने गोळा करून त्यांची 'अन्नसुरक्षा व मानके अधिनियम' अंतर्गत प्रयोगशाळेत गुणवत्ता तपासली जावी.
निकृष्ट आणि आरोग्यास घातक अन्न पुरविणारे केटरिंग कंत्राटदार आणि निष्काळजी निर्मिती संस्थांवर थेट फौजदारी आणि दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
सर्व चित्रीकरण स्थळांसाठी अन्नाचा दर्जा, पाणी, साठवणूक आणि स्वयंपाकगृहाच्या स्वच्छतेबाबत स्पष्ट आणि कडक नियमावली जारी केली जावी.