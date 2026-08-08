Exclusive : 'हे फॅक्ट आहे...'; सावजी जेवणबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानावर तुकाराम मुंढे ठाम

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात धकाडेबाज कारवाईमुळे चर्चे असलेली अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे एका विधानामुळे वादात सापडले आहे. त्यांनी नागपूरची शान आणि ओळख असलेल्या सावजी जेवणाबद्दल अमरावतीमधील एका कार्यक्रमात विधान केलं. ज्यानंतर त्यांच्याबद्दल नाराजीचा सूर उमटला आहे. विदर्भातील सावजी भोजनालय व्यावसायिक आणि हलबा समाज युवा संघटना आक्रमक झाले असून त्यांनी तुकाराम मुंढे यांनी माफी मागावी असं म्हटलं आहे. एवढंच नाहीतर गरज पडल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
अशातच झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या मुलाखतीत तुकाराम मुंढे यांनी सावजी जेवण्याच्या विधानावर रोखठोक भाष्य केलंय. ते म्हणाले की, सावजी जेवण ऑईली, फॅटी, सॉल्टी, शुगरी आणि हे फॅक्ट आहे असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे. तसंच मी कोणत्याही कल्चर आणि कम्युनिटीबाबत बोललो नाही, फूड हॅबिटसंदर्भात ते विधान होतं, असं स्पष्टीकरण तुकाराम मुंढे यांनी दिलं आहे.
ते म्हणाले की, मी काय खातोय याबद्दल ते विधान होतं. मी नॉनव्हेज खातो. 2008 मी जिल्हा परिषदेत सीओ होतो. आपला कॉमन फ्रेंड आहे, तो मला एकदा सावजीला जेवायला घेऊन गेला. मी म्हटलं याबद्दल मला माहिती नाही. तो म्हणाला हे एकदम चांगल स्पेशल डिश आहे. मी म्हटलं ठीक आहे. गेला आणि बघितल्या बघितल्यावर एवढं लाल, तिखट आणि ऑयली दिल्यानंतर अरे मी खाऊ शकणार नाही. तो म्हणाला दिसतंय तेवढं तिखट नाही. मी एक घास खाल्ला आणि उठलो. सेकंड घास मी खाऊ पण नाही शकलो.
ते पुढे म्हणाले की, इथे मी कोणत्या ब्राडला ब्लेम करतोय, तर अजिबात नाही. इथे मी बोलताना काय सांगितलं. यातील संदेश एवढाच होता की, सॉल्टी,ऑईली फॅटी आणि शुगरी आहे, हे फॅक्ट आहे. ना मी त्यांच्या कल्चरबद्दल बोललोय ना सावजी फूडबद्दल बोललोय ना कोणत्या कम्युनिटीबद्दल बोललोय. आपल्या फूड हॅबिटसंदर्भात मी बोललोय. माझी विनंती आहे, तुम्ही नीट ते विधान ऐकावे आणि समजून घ्यावे.
मी या पदावर आल्यापासून फूड हॅबिटवर जास्त प्रमाणात बोलतोय, याच कारण असं आहे की, फूड हॅबिट आताही आपण हॉटेलमध्ये गेल्यावर काय मागणी करतोय. मला स्पायसी द्या किंवा मला चांगलं खायला द्या. इथे आपलं चुकतंय. आपण मागायला काय पाहिजे, सेफ आणि स्टँडर्ड फूडची ऑर्डर करायला पाहिजे, असं त्यांनी सावजीच्या विधानाबद्दल स्पष्टपणे टू द पॉइंट या मुलाखतीत सांगितलं.
1 ऑगस्ट रोजी अमरावतीमध्ये 'संवाद तरुणाईशी' या विशेष कार्यक्रमात तरुणांशी संवाद साधत असताना एका प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी विधान केलं होतं की, नागपूरचं सावजी खाल्लं तर एक महिना हॉस्पिटलमध्ये जावं लागेल अशी परिस्थिती आहे. त्यानंतर हा सगळा वाद निर्माण झाला.