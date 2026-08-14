मुंबईतील चेंबूरच्या वाशीनाका परिसरात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) पार्ले अॅग्रोच्या गोदामावर अचानक छापा टाकला. 13 ऑगस्टच्या सायंकाळी 6 वाजता सुरू झालेली ही तपासणी 14 ऑगस्टच्या पहाटे 5 वाजेपर्यंत, म्हणजे तब्बल 11 तास सुरू होती. एल. यू. गडकरी मार्गावरील प्रयाग नगर येथील या गोदामात आठ FDA अधिकाऱ्यांच्या पथकाने सखोल तपासणी केली. कारवाईत मुदत संपलेली विविध शीतपेय आणि ज्यूस उत्पादने आढळून आली.
तपासणीदरम्यान मुदत संपलेली फ्रुटी, अॅपे फिझ, इतर कोल्ड ड्रिंक्स आणि कॅन्डी ज्यूस असा एकूण 1 लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा साठा आढळल्याची माहिती FDA अधिकाऱ्यांनी दिली. मुदत संपल्यानंतरही अशी उत्पादने साठवून ठेवण्यात आल्याचे तपासणीत समोर आले. जप्त करण्यात आलेला माल पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी ताब्यात घेण्यात आला आहे.
मुदतबाह्य खाद्यपदार्थांचा साठा आढळल्यानंतर FDAने संबंधित गोदाम सील केले. एवढेच नव्हे तर हा माल वाहून नेण्यासाठी तयार ठेवण्यात आलेली दोन वाहनेही सील/ताब्यात घेण्यात आली आहेत. पुढील आदेश मिळेपर्यंत या ठिकाणाहून कोणत्याही खाद्यपदार्थाची विक्री किंवा वाहतूक करता येणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या कारवाईचा परिणाम संबंधित गोदामाच्या कामकाजावर थेट झाला आहे.
मुंबईत मुदत संपलेले अन्नपदार्थ साठवणे किंवा त्यांची विक्री होण्याची शक्यता निर्माण होणे, या प्रकारांविरोधात FDAने तपासणी मोहीम तीव्र केली आहे. या कारवाईकडे त्याच मोहिमेचा एक भाग म्हणून पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे अन्नपदार्थांची मुदत, साठवणूक, स्वच्छता आणि सुरक्षितता या बाबी ग्राहकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित आहेत. त्यामुळे गोदामांपासून विक्री केंद्रांपर्यंत अन्नसाखळीतील नियमांचे पालन होते का, याची तपासणी महत्त्वाची ठरते.
FDAची ही कारवाई एका दिवसापुरती मर्यादित नसून राज्यातील खाद्य सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुरू असलेल्या व्यापक मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर झाली आहे. 12 ऑगस्ट रोजी जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेडच्या चार डोमिनोज आउटलेट्सचे खाद्य व्यवसाय परवाने निलंबित करण्यात आल्याचे प्रहारच्या वृत्तात नमूद आहे. या तपासणीत FSSAI परवाना प्रदर्शित न करणे, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता नसणे, अन्न साठवणुकीतील त्रुटी, कीटक नियंत्रणाचा अभाव आणि स्वच्छतेशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन आढळल्याचे सांगण्यात आले.
या कारवाईनंतर ग्राहकांसाठीही महत्त्वाचा संदेश समोर आला आहे. दुकानातून कोणतेही पॅकबंद शीतपेय, ज्यूस किंवा खाद्यपदार्थ खरेदी करताना ‘Best Before’ किंवा संबंधित वैधता माहिती, पॅकेजची स्थिती आणि उत्पादनाची माहिती तपासणे आवश्यक आहे. मुदत संपलेले उत्पादन आढळल्यास ते खरेदी किंवा सेवन न करता संबंधित विक्रेत्याकडे तक्रार करणे आणि आवश्यक असल्यास अन्न सुरक्षा यंत्रणेकडे माहिती देणे योग्य ठरते. दरम्यान, चेंबूरमधील कारवाईनंतर संबंधित गोदामातून पुढील आदेशापर्यंत खाद्यपदार्थांची विक्री किंवा वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे.