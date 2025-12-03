English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईच्या पोटात वाहतुकीचं नवं जाळं! भुयारी मेट्रोच्या खाली बांधणार खास रस्ता; अटल सेतू, कोस्टल रोड जोडणार, असा आहे सगळा प्लॅन

Orange Gate Marine Drive Tunnel:  मरीन ड्राईव्ह दुहेरी बोगदा प्रकल्पातील भुयारीकरणाच्या (Orange Gate-Marine Drive Double Tunnel Project) कामाला अखेर आज पासून सुरुवात होणार आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 3, 2025, 10:57 AM IST
Tunnelling begins today for 9 23 km Orange Gate-Marine drive

Orange Gate Marine Drive Tunnel: मुंबई आणि उपनगरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. भुयारी रस्ते, मेट्रो तर मुंबई लोकलही अपग्रेड करण्यात येत आहेत. वाढती वाहतूक मागणी आणि वाहतुकीच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने MMRDA ने ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह या मुंबई शहरातील भूमिगत रस्त्याचे बांधकाम हाती घेतले आहे. (Orange Gate-Marine Drive Double Tunnel Project)

आज बुधवारी ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह प्रकल्पातील टीबीएम लॉन्चिंगचा महत्त्वाचा टप्पा पार पडणार आहे. त्याआधी काय आहे हा प्रकल्प, जाणून घेऊयात सविस्तर. ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह भूमिगत रस्त्याच्या प्रकल्पाचा खर्च 8056 कोटी इतका असून पूर्णत्वाचा कालावधी 54 महिने असणार आहे. तसंच, या प्रकल्पाची एकूण लांबी 9.96 किमी आहे. यामध्ये जवळपास 7 किमी भुयारी मार्ग आहे. 

या प्रकल्पांना जोडणार

प्रत्येक बोगद्यात 3.2 मीटर रुंदीचे 2 पदरी रस्ते, 1 पदरी आपत्कालीन रस्ता असेल. तसंच, दोन्ही बोगद्यांमध्ये वेगमर्यादा 80 किमी/ तास असेल. हा बोगदा कोस्टल रोड आणि अटल सेतूसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी जोडला जाणार आहे. तसंच, हा भारतातील पहिला शहरी बोगदा प्रकल्प असून तो घनदाट लोकवस्ती असलेल्या भागाखालून जाईल. उदा. मध्य, पश्चिम रेल्वे आणि मुंबई मेट्रो लाईन 3 (अॅक्वा लाइन) च्या 50 मी खालून जातो.

प्रकल्पाचे मुख्य फायदे

मुंबईतील पूर्व-पश्चिम उपनगरे आणि नवी मुंबई या भुयारी मार्गाद्वारे जोडली जाणार आहे. त्यामुळं प्रवासाचा वेळ 15-20 मिनिटांनी कमी होईल. तसंच, इंधनाची बचतदेखील होणार आहे. या बोगद्यामुळं ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. 

FAQ

प्रश्न 1: मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) कोणता महत्त्वाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे?

उत्तर: मुंबईतील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी MMRDA ने ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह या मुंबई शहरातील भूमिगत रस्त्याचे (Underground Road) बांधकाम हाती घेतले आहे.

प्रश्न 2: या प्रकल्पातील आज (बुधवार) पार पडणारा महत्त्वाचा टप्पा कोणता आहे?

उत्तर: आज (बुधवारी) ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह प्रकल्पातील टीबीएम (TBM - Tunnel Boring Machine) लॉन्चिंगचा महत्त्वाचा टप्पा पार पडणार आहे.

प्रश्न 3: या भूमिगत रस्त्याचे इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी कसे कनेक्शन असेल?

उत्तर: हा बोगदा कोस्टल रोड आणि अटल सेतू (Mumbai Trans Harbour Link) सारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी जोडला जाणार आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

