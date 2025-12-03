मुंबईच्या पोटात वाहतुकीचं नवं जाळं! भुयारी मेट्रोच्या खाली बांधणार खास रस्ता; अटल सेतू, कोस्टल रोड जोडणार, असा आहे सगळा प्लॅन

Orange Gate Marine Drive Tunnel: मुंबई आणि उपनगरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक उपाययोजना हाती घेण्यात येत आहेत. भुयारी रस्ते, मेट्रो तर मुंबई लोकलही अपग्रेड करण्यात येत आहेत. वाढती वाहतूक मागणी आणि वाहतुकीच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने MMRDA ने ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह या मुंबई शहरातील भूमिगत रस्त्याचे बांधकाम हाती घेतले आहे. (Orange Gate-Marine Drive Double Tunnel Project)
आज बुधवारी ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह प्रकल्पातील टीबीएम लॉन्चिंगचा महत्त्वाचा टप्पा पार पडणार आहे. त्याआधी काय आहे हा प्रकल्प, जाणून घेऊयात सविस्तर. ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह भूमिगत रस्त्याच्या प्रकल्पाचा खर्च 8056 कोटी इतका असून पूर्णत्वाचा कालावधी 54 महिने असणार आहे. तसंच, या प्रकल्पाची एकूण लांबी 9.96 किमी आहे. यामध्ये जवळपास 7 किमी भुयारी मार्ग आहे.
प्रत्येक बोगद्यात 3.2 मीटर रुंदीचे 2 पदरी रस्ते, 1 पदरी आपत्कालीन रस्ता असेल. तसंच, दोन्ही बोगद्यांमध्ये वेगमर्यादा 80 किमी/ तास असेल. हा बोगदा कोस्टल रोड आणि अटल सेतूसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी जोडला जाणार आहे. तसंच, हा भारतातील पहिला शहरी बोगदा प्रकल्प असून तो घनदाट लोकवस्ती असलेल्या भागाखालून जाईल. उदा. मध्य, पश्चिम रेल्वे आणि मुंबई मेट्रो लाईन 3 (अॅक्वा लाइन) च्या 50 मी खालून जातो.
मुंबईतील पूर्व-पश्चिम उपनगरे आणि नवी मुंबई या भुयारी मार्गाद्वारे जोडली जाणार आहे. त्यामुळं प्रवासाचा वेळ 15-20 मिनिटांनी कमी होईल. तसंच, इंधनाची बचतदेखील होणार आहे. या बोगद्यामुळं ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.
