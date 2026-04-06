  • मुंबई बातम्या
  • मोठी बातमी! मुंबईतून 2 दहशतवादी अटकेत, टॉय कार बॉम्बद्वारे या शहरात स्फोट घडवण्याचा होता कट

मोठी बातमी! मुंबईतून 2 दहशतवादी अटकेत, 'टॉय कार बॉम्ब'द्वारे 'या' शहरात स्फोट घडवण्याचा होता कट

Mumbai Terrorists Arrested : दिल्लीसह देशाच्या विविध राज्यांत बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा दहशतवादी संघटनेचा मोठा कट उधळून लावण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. मुंबईतील ठाणे आणि कुर्ल्यातून दोन दहशतवादी संघटनेशी संबंध असलेल्या दोन संशयितांना अटक करण्यात आलीय. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 6, 2026, 09:51 AM IST
मोठी बातमी! मुंबईतून 2 दहशतवादी अटकेत, 'टॉय कार बॉम्ब'द्वारे 'या' शहरात स्फोट घडवण्याचा होता कट

Mumbai Terrorists Arrested : देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांनी वेळेवर एक मोठा कट उधळण्यात यश आलं आहे. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने (Special Cell) आणि महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या (ATS) यांनी मुंबईतून दोन दहशतवादी संघटनेशी संबंध असलेल्या दोन संशयितांना अटक केली आहे. या दोन संशयितांवर राजधानी दिल्लीत एका धोकादायक दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. तर, या कटाचा मुख्य सूत्रधार समजल्या जाणाऱ्या ‘बडा इम्रान’ला ओडिशातून गजाआड करण्यात आलंय. 

गुप्त माहितीच्या आधारे, दोन्ही यंत्रणांनी मुंबईत छापे टाकून दोन संशयितांना अटक केली. त्यानंतर त्यांना चौकशीसाठी दिल्लीत आणण्यात आले आहे. ​तपासादरम्यान सुरक्षा यंत्रणांच्या हाती धक्कादायक माहिती लागली आहे. अटक करण्यात आलेले आरोपी ‘आयसिस’च्या (ISIS) ऑनलाइन प्रचाराने प्रभावित झाले होतं असं समोर आलं आहे. जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यामध्ये एक खेळण्यातील रेल्वेगाडी, वायर, सर्किट्स आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांचा समावेश आहे. आरोपी या खेळण्यातील रेल्वेचा वापर करून ‘इम्प्रोव्हाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाईस’ (IED) नेण्यासाठी किंवा त्याचा स्फोटक वाहन म्हणून वापर करण्याच्या प्रयत्नात होते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. हे दोघे टॉय कार बॉम्ब'द्वारे  दिल्लीत हल्ल्या करण्याच्या तयारीत होते. 

 

अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे मोसाब अहमद उर्फ ​​कलाम कल्याण आणि मोहम्मद हमद कोल्लारा अशी असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. प्राथमिक तपासात असं समोर आलंय की, ते काही काळापासून कट्टरपंथी विचारसरणीने प्रभावित होते आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात आले होते. तपास यंत्रणांने सांगितलं आहे, या दोघांचे संबंध जैश-ए-मोहम्मद आणि इस्लामिक स्टेटसारख्या धोकादायक संघटनांशी असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. इतकंच नाही, तर ते 'मिशन खिलाफत'सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून सक्रिय होते, हे तपासात समोर आलंय. 'मिशन खिलाफत' हे तरुणांना भडकवतात आणि त्यांची भरती करतात. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींकडे डिजिटल स्वरूपात दहशतवादी साहित्याचा साठा मोठ्या प्रमाणात सापडला आहे. आयसिसशी संबंधित ऑनलाइन मासिकांमधून (Propaganda Magazines) त्यांनी स्फोटके कशी बनवावीत, रासायनिक घटकांचा वापर कसा करावा आणि बॉम्बचे सुटे भाग कसे एकत्र करावेत, याचे टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण घेतल्याचेही तपासात उघड झालं आहे. ही सामग्री सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसारित केली जात होती अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

सूत्रांनुसार, दोन्ही संशयित अबू हफेझा नावाच्या एका सूत्रधाराच्या संपर्कात होते, जो ऑनलाइन कट्टरतावाद पसरवण्यात आणि दहशतवादी संघटनांसाठी नवीन भरती करण्यात भूमिका बजावतो. तपास यंत्रणा आता या संबंधाचा अधिक तपशीलवार तपास करत आहेत.

दरम्यान या कटामागे कोण होते, निधी कुठून येत होता आणि नेमके लक्ष्य काय होते, हे शोधण्याचा तपास यंत्रणा प्रयत्न करत आहेत. या संपूर्ण कारवाईने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केलंय की, देशाच्या सुरक्षा यंत्रणा कोणत्याही धोक्याचा सामना करण्यासाठी सतर्क आहेत.दरम्यान या कटामागे कोण होते, निधी कुठून येत होता आणि नेमके लक्ष्य काय होते, हे शोधण्याचा तपास यंत्रणा प्रयत्न करत आहेत. या संपूर्ण कारवाईने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केलंय की, देशाच्या सुरक्षा यंत्रणा कोणत्याही धोक्याचा सामना करण्यासाठी सतर्क आहेत.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

