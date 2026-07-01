/3 वर्षाच्या सार्थककडे मोबाईल देऊन शेतात काम करत होते मजूर आईबाबा, अचानक आवाज बंद झाला अन्...पुण्यात सुन्न करणारी घटना!

पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात दोन वेगवेगळ्या शेततळ्यांमध्ये बुडाल्याने दोन लहान मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. काही तासांच्या अंतराने घडलेल्या या दोन्ही घटनांमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, शेततळ्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक नागरिकांनी आणि प्रशासनाने अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शिरूरमध्ये तीन वर्षांचा मुलगा खेळत असताना घराजवळील शेततळ्याकडे गेला आणि पाण्यात पडल्याने त्याचा मृत्यू झाला.आकाश आमले हे त्यांची पत्नी निकितासह मजुरीचे काम करत होते. त्यांचा 3 वर्षाचा मुलगा सार्थकला सोबत घेऊन ते काम करत होते. दुपारी साडेतीन वाजण्याची वेळ होती. मनोज आणि त्यांची पत्नी केळीच्या बागेत काम करत होते. सार्थक रडत होता म्हणून त्याच्या हाती त्यांनी मोबाईल दिला होता. मोबाईलवर गाणी सुरु होती. पण काही वेळाने गाणी ऐकू येणं बंद झालं. दाम्पत्याने आपला मुलगा सार्थकचा शोध घेतला. पण तो सापडला नाही. काहीवेळाने ग्रामस्थांनी शोध घेतला असता सार्थक शेततळ्यात बुडाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्याला तातडीने बाहेर काढून शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी नेले पण दुर्देवाने उपचाराआधीच त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली.
दुसऱ्या घटनेत आणखी 2 चिमुकल्यांचाही अशाच प्रकारे बुडून मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संबंधित कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही मुले घराजवळ खेळत होती. काही वेळ मुलांकडे लक्ष नसताना ते शेततळ्याजवळ पोहोचले. बराच वेळ मुलांचा शोध घेतल्यानंतर कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांनी परिसरात शोधमोहीम सुरू केली. त्यावेळी मुलांचे मृतदेह शेततळ्यात आढळून आले. तत्काळ त्यांना बाहेर काढण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर मृत घोषित केले.
या घटनांनंतर शेततळ्यांना संरक्षणात्मक कुंपण नसणे, इशारा फलकांचा अभाव आणि लहान मुलांसाठी असलेला धोका पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. ग्रामीण भागात सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेततळी तयार करण्यात आली आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी सुरक्षा उपाय अपुरे असल्याने अशा दुर्घटना वारंवार घडत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पावसाळ्यात शेततळ्यांमधील पाण्याची पातळी वाढत असल्याने धोका अधिक वाढतो. त्यामुळे लहान मुलांना एकटे बाहेर खेळण्यासाठी पाठवू नये, शेततळ्यांजवळ सतत देखरेख ठेवावी आणि धोकादायक ठिकाणी कुंपण व सूचना फलक उभारावेत, असा सल्ला दिला जात आहे. ग्रामपंचायत आणि स्थानिक प्रशासनानेही जनजागृती मोहीम राबवण्याची गरज आहे.
दोन्ही घटनांची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून, आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात हा अपघाती मृत्यू असल्याचे समोर आले असले, तरी सर्व बाबींची पडताळणी केली जात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
दरवर्षी पावसाळ्यात शेततळी, विहिरी, ओढे आणि नदीकाठच्या परिसरात बुडण्याच्या घटना घडत असतात. त्यामुळे पालकांनी लहान मुलांवर सतत लक्ष ठेवणे, स्थानिक प्रशासनाने धोकादायक जलस्रोतांची नियमित तपासणी करणे आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना तातडीने राबवणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी नागरिक आणि प्रशासन यांचा समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे.