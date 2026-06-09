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'परम आदरणीय 'महात्मा' किरीटभाई सोमैया' असा उल्लेख करत राऊतांचं पत्र; म्हणाले, 'नाहीतर PM कार्यालयासमोर...'

Sanjay Raut Letter To Kirit Somaiya: संजय राऊत यांनी आपल्या खासदारकीच्या लेटर हेडवर लिहिलेल्या पत्रामध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचाही उल्लेख केलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 09, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:34 PM IST
'परम आदरणीय 'महात्मा' किरीटभाई सोमैया' असा उल्लेख करत राऊतांचं पत्र; म्हणाले, 'नाहीतर PM कार्यालयासमोर...'

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'परम आदरणीय 'महात्मा' किरीटभाई सोमैया' उल्लेख करत राऊतांचं पत्र; म्हणाले, 'नाहीतर..'
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