'परम आदरणीय 'महात्मा' किरीटभाई सोमैया' असा उल्लेख करत राऊतांचं पत्र; म्हणाले, 'नाहीतर PM कार्यालयासमोर...'

Sanjay Raut Letter To Kirit Somaiya: देशभरात सध्या गाजत असलेल्या राजेश एक्स्पोर्टस् आणि त्यातील संशयित राजेश मेहता प्रकरणामधील 15.15 लाख कोटींच्या घोटाळ्यासंदर्भात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भारतीय जनता पार्टीचे माजी खासदार किरीट सोमैय्या यांना खोचक शब्दांमध्ये विनंती करणारं पत्र लिहिलं आहे. स्वत: संजय राऊत यांनी हे पत्र आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर केलं आहे. या पत्राचा विषय, 'सध्या देशभरात गाजत असलेल्या राजेश एक्स्पोर्टस् आणि त्यातील संशयित राजेश मेहता प्रकरणात 15.15 लाख कोटींचा घोटाळा, सरकारची फसवणूक याबाबत तुमचा बुलंद आवाज उठवण्याबाबत,' असा आहे.
राऊत यांनी या पत्राचे फोटो शेअर करताना, "भ्रष्टाचार विरुद्ध चिंतन!" अशी कॅफ्शन दिली आहे. या पत्राच्या सुरुवातीलाच राऊत यांनी सोमैय्या यांचा उल्लेख 'परम आदरणीय 'महात्मा'' असा केला आहे. राऊतांनी सोमैय्यांना लिहिलेल्या पत्रात काय म्हटलंय पाहूयात त्यांच्याच भाषेत....
परम आदरणीय 'महात्मा' श्री. किरीटभाई सोमैया,
माजी खासदार (भाजप)
जय महाराष्ट्र !
विषय : सध्या देशभरात गाजत असलेल्या राजेश एक्स्पोर्टस् आणि त्यातील संशयित राजेश मेहता प्रकरणात 15.15 लाख कोटींचा घोटाळा, सरकारची फसवणूक याबाबत तुमचा बुलंद आवाज उठवण्याबाबत.
महोदय,
देशभरातील अनेक घोटाळे, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे यावर आपण आवाज उठवत असता. अनेकदा भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात धरणे धरता, त्यांच्या घरातही घुसता. त्यामुळे भ्रष्टाचार विरोधाचा किडा आपल्या शरीरात नक्कीच वळवळत आहे. तो देशासाठी महत्त्वाचा आहे.
सध्या देशात एक गंभीर आर्थिक घोटाळ्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. सेबीने 3 जून 2026 रोजी राजेश एक्स्पोर्टस् लिमिटेड आणि त्याचे प्रमोटर तथा अध्यक्ष राजेश मेहता यांच्याविरुद्ध अंतरिम आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, कंपनीने आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षात सुमारे 15.15 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाची फसवणूक केल्याचे आढळून आले आहे. यातील 97 ते 99.8 टक्के महसूल विदेशी सबसिडियरी कंपन्यांमधून (विशेषतः स्वित्झर्लंडमधील व्हॅलकॅम्बी एमए) दाखवला गेला आहे. हा कंपनीचा व्यवहार व आर्थिक उलाढाल संशयास्पद आहे. याशिवाय खोट्या व्यापारांच्या नोंदी, प्रमोटरच्या खात्यात बेकायदेशीर निधी हस्तांतरण आणि इतर गंभीर अनियमितता आढळल्या आहेत.
हे प्रकरण सरळ सरळ 'मनी लॉडरिंगचे आहे व हा विषय आपल्याला प्रिय आहे. हा घोटाळा उघड होताच शेअर बाजाराला मोठा फटका बसला आहे. कंपनीची शेअर किंमत 80 टक्क्यांनी कोसळली आहे, त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले आहे. एलआयसीने या सार्वजनिक उपक्रमातील कंपनीत सुमारे 10.8 टक्के हिस्सा धारण केला आहे, त्यामुळे सामान्य जनतेच्या, पॉलिसीधारकांच्या पैशांना (सुमारे 770 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक) मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जनतेच्या पैशांचा हा अपहार आहे.
आणखी गंभीर बाब म्हणजे ही कंपनी सोने-चांदी आणि ज्वेलरीच्या व्यवसायात असताना, तिला ऊर्जा किंवा बॅटरी क्षेत्राचा कोणताही अनुभव नसताना केंद्र सरकारच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनेंतर्गत 18,100 कोटी रुपयांच्या अॅडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पाची जबाबदारी देण्यात आली. या बिडिंग प्रक्रियेत ऊर्जा क्षेत्रातील सात प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना बाजूला सारून ही कंपनी निवडली गेली. 2020-21 पासून कंपनी केवळ कागदी आयात-निर्यात करत होती, असे समोर आले आहे. शेअरधारकांच्या तक्रारी (मार्च 2024) वारंवार येत असूनही सेबीने अनेक महिने तक्रारींची दखल घेतली नाही आणि एलआयसीने गुंतवणूक सुरू ठेवली. सरकारी यंत्रणांनी या कंपनीच्या कारभारावर लक्ष ठेवले नाही.
एक अत्यंत गंभीर बाब समोर आली आहे ती म्हणजे 15.15 लाख कोटींचा घोटाळा करणाऱ्या राजेश मेहताशी भारतीय जनता पक्ष व सरकारमधील महत्त्वाच्या लोकांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. एका जुन्या फोटोत सध्याचे पंतप्रधान मोदी हे राजेश मेहता बरोबर सुहास्यवदनाने दिसत आहेत ही चिंतेची बाब आहे. न खाऊंगा, न खाने दूंगा या भुमिकेच्या नेमके विरुध्द हे वर्तन आहे.
किरीटजी, आपण भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचे एक साधन आहात. अनेक प्रकरणांत आपण आक्रमकपणे आवाज उठवता (आणि प्रसिद्धी मिळवता), पण आज जेव्हा असा मोठा भाजपा पुरस्कृत घोटाळा समोर येतो ज्यात सरकारी योजनांचा, सार्वजनिक निधीचा (एलआयसी) आणि सामान्य गुंतवणूकदारांचा सहभाग आहे तेव्हा आपण तोंडास टाळे लावून का बसला आहात? खरी भ्रष्टाचारविरोधी लढाई ही 'निवडक' आणि 'पक्षपाती' नसावी. ती सर्व प्रकरणांत, सर्व पक्षांच्या किंवा नेत्यांच्या जवळच्या असलेल्या प्रकरणातही तितक्याच जिद्दीने लढायला हवी.
म्हणूनच मी आपणास स्पष्ट आवाहन करतो की, राजेश मेहता राजेश एक्स्पोर्टस् प्रकरणात तातडीने आणि जोरदार आवाज उठवा.
आपल्या पक्षांच्या खासदारांना या घोटाळ्याबाबत मार्गदर्शन करा. संसदेत किंवा सार्वजनिक व्यासपीठावर हा मुद्दा उपस्थित करा. असे त्यांना सांगा.
सेबी, केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांकडून निष्पक्ष चौकशी, फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी करा.
पीएलआय प्रकल्पाच्या निवडीची समीक्षा आणि गरज पडल्यास प्रकल्प रद्द करून घ्या.
गुंतवणूकदारांच्या (विशेषतः एलआयसी पॉलिसीधारकांच्या) पैशांचे संरक्षण आणि नुकसान भरपाईची व्यवस्था करण्याची मागणी करा. मागणी मान्य झाली नाही तर एलआयसी मुख्यालयासमोर उपोषण करा.
जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आणि संस्थांवर कारवाईची मागणी करा, नाहीतर पंतप्रधान कार्यालयासमोर धरणे धरा. भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई ही केवळ विरोधकांविरुद्ध किंवा निवडक प्रकरणांत नसावी, तर ती सत्य आणि पारदर्शकतेच्या बाजूने, कोणत्याही दबावाशिवाय असावी. आपल्या भूमिकेत ही सुसंगतता असणे गरजेचे आहे.
आपण या प्रकरणी लवकरात लवकर ठोस कारवाई करण्याची अपेक्षा आहे.
कळावे,
आपला नम्र,
संजय राऊत
आता राऊत यांच्या या पत्राला सोमैय्या काय उत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.