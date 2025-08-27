उद्धव ठाकरे तब्बल 22 वर्षांनी राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी, सहकुटुंब घेतलं गणरायचे दर्शन

Uddhav Thacekray Visit Raj Thackeray Home at Ganesh Darshan : मराठी भाषा आणि मराठी लोकांसाठी एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंची गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे. मराठी भाषेसाठी 5 जुलैला विजयी मेळव्यात तब्बल 20 वर्षांनंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले होते. राज ठाकरे यांनी बाळासाहेब यांची साथ सोडल्यानंतर ही पहिलेच बंधू भेट होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राज ठाकरे त्यांच्या घरी गेले होते. तसं तर राज ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंची प्रकृती ठिक नसताना त्यांना भेटण्यासाठी घरून हॉस्पिटलला घेऊन जाण्यासाठी सारथी म्हणून आले होते. पण राज ठाकरेंनी बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेची साथ सोडल्यानंतर राज ठाकरेंच्या दादरमधील घरी कधीही पाऊल ठेवले नव्हते.
तब्बल 22 वर्षांनंतर गणेशोत्सवानिमित्त उद्धव ठाकरे सह कुटुंब राज ठाकरे यांच्या शिवाजी पार्कमधील घरी बाप्पाचा दर्शनासाठी गेले होते. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे यांनी बाप्पाची पूजा करुन आशिर्वाद घेतले. राज ठाकरे यांच्याकडे दीड दिवसांचा बाप्पा असतो. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी गणेश चतुर्थीलाच राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी जाऊन गणरायाचे दर्शन घेतले.
दरम्यान, 2003 मध्ये श्रीकांत ठाकरे यांच्या निधनाच्यावेळी उद्धव ठाकरे हे राज ठाकरेंच्या कृष्णकुंज या आधीच्या निवासस्थानी आले होते. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची ही तिसरी भेट आहेत. तर राज आणि उद्धव ठाकरे यांची भेट आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाची मानली जातेय.
पक्षप्रमुख मा. श्री. उद्धवसाहेब ठाकरे ह्यांनी सहकुटुंब राजसाहेब ठाकरे ह्यांच्या घरच्या गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतले. pic.twitter.com/8VNdHbuu59
— ShivSena - शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) August 27, 2025
गणेशोत्सवानिमित्त राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. ते म्हणाले की, "आज गणेशोत्सवानिमित्त दोन्ही भाऊ एकत्र येत असतील तर ती चांगली गोष्ट आहे. बाप्पा दोन्ही भावांना एकत्र राहण्याची सद्बुद्धी देवो". दरम्यान, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र यावं, यासाठी मुंबईतील गिरगाव परिसरात काही ठिकाणी पुन्हा एकदा दोन्ही भावांनी मराठी माणसाच्या हितासाठी एकत्र यावं, अशा आशयाचे पोस्टर्स लावले होते.
त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सहकुटुंब लालबाग राजाचे दर्शन घेतले.