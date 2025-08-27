English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

उद्धव ठाकरे तब्बल 22 वर्षांनी राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी, सहकुटुंब घेतलं गणरायचे दर्शन

Uddhav Thacekray Visit Raj Thackeray Home at Ganesh Darshan : गणेशोत्सवानिमित्त उद्धव ठाकरे यांनी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्या शिवाजी पार्क इथल्या निवासस्थानी जाऊन कुटुंबासह गणपतीचं दर्शन घेतलं.   

नेहा चौधरी | Updated: Aug 27, 2025, 04:01 PM IST
उद्धव ठाकरे तब्बल 22 वर्षांनी राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी, सहकुटुंब घेतलं गणरायचे दर्शन

Uddhav Thacekray Visit Raj Thackeray Home at Ganesh Darshan : मराठी भाषा आणि मराठी लोकांसाठी एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंची गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे. मराठी भाषेसाठी 5 जुलैला विजयी मेळव्यात तब्बल 20 वर्षांनंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले होते. राज ठाकरे यांनी बाळासाहेब यांची साथ सोडल्यानंतर ही पहिलेच बंधू भेट होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राज ठाकरे त्यांच्या घरी गेले होते. तसं तर राज ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंची प्रकृती ठिक नसताना त्यांना भेटण्यासाठी घरून हॉस्पिटलला घेऊन जाण्यासाठी सारथी म्हणून आले होते. पण राज ठाकरेंनी बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेची साथ सोडल्यानंतर राज ठाकरेंच्या दादरमधील घरी कधीही पाऊल ठेवले नव्हते. 

Add Zee News as a Preferred Source

तब्बल 22 वर्षांनंतर गणेशोत्सवानिमित्त उद्धव ठाकरे सह कुटुंब राज ठाकरे यांच्या शिवाजी पार्कमधील घरी बाप्पाचा दर्शनासाठी गेले होते. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे यांनी बाप्पाची पूजा करुन आशिर्वाद घेतले. राज ठाकरे यांच्याकडे दीड दिवसांचा बाप्पा असतो. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी गणेश चतुर्थीलाच राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी जाऊन गणरायाचे दर्शन घेतले. 

दरम्यान, 2003 मध्ये श्रीकांत ठाकरे यांच्या निधनाच्यावेळी उद्धव ठाकरे हे राज ठाकरेंच्या कृष्णकुंज या आधीच्या निवासस्थानी आले होते. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची ही तिसरी भेट आहेत. तर राज आणि उद्धव ठाकरे यांची भेट आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाची मानली जातेय. 

गणेशोत्सवानिमित्त राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. ते म्हणाले की, "आज गणेशोत्सवानिमित्त दोन्ही भाऊ एकत्र येत असतील तर ती चांगली गोष्ट आहे. बाप्पा दोन्ही भावांना एकत्र राहण्याची सद्बुद्धी देवो". दरम्यान, राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र यावं, यासाठी मुंबईतील गिरगाव परिसरात काही ठिकाणी पुन्हा एकदा दोन्ही भावांनी मराठी माणसाच्या हितासाठी एकत्र यावं, अशा आशयाचे पोस्टर्स लावले होते. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE 24 TAAS (@zee24taas)

त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सहकुटुंब लालबाग राजाचे दर्शन घेतले. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Ganeshotsav newsMaharashtra PoliticsThackeray brothers reunionRaj Thackeray GanpatiUddhav Thackeray Visit

इतर बातम्या

उद्धव ठाकरे तब्बल 22 वर्षांनी राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी, स...

मुंबई बातम्या