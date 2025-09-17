English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Uddhav On BMC Election: 'मुंबईतील सर्व वॉर्डमध्ये तयारी ठेवा, मनसे संदर्भात...' उद्धव ठाकरेंनी पदाधिकाऱ्यांना काय सांगितलं?

Uddhav Thackeray:  लोकांशी संपर्क ठेवा, दुबार मतदानावर लक्ष द्या आणि कोणाच्याही भूलथापांना बळी पडू नका, असे आवाहन ठाकरेंनी केले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 17, 2025, 09:36 PM IST
Uddhav Thackeray: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील पदाधिकाऱ्यांना आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी जोमाने तयारी करण्याचे निर्देश दिले. पालिका निवडणुकीत मनसेसोबत युती होणार की नाही? याबाबतही संकेत दिले. काय म्हणाले उद्धव ठाकरे? सविस्तर जाणून घ्या.  

लोकांशी संपर्क ठेवा, दुबार मतदानावर लक्ष द्या आणि कोणाच्याही भूलथापांना बळी पडू नका, असे आवाहन त्यांनी केले. विरोधकांना या निवडणुकीत पराभूत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत, ठाकरे यांनी पक्षाच्या गटप्रमुख आणि शाखाप्रमुखांना "जीव की प्राण" संबोधत त्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले.

भाजपवर टीका 

ठाकरे यांनी भाजपवर जोरदार टीका करताना, "भाजपने आपला पक्ष आणि चिन्ह चोरले," असा आरोप केला. जे नेते पक्ष सोडून गेले आणि आता परत येण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना उमेदवारी दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

आपापसातील हेवेदावे विसरा 

आपापसातील हेवेदावे विसरून प्रत्येकाने आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडावी, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच, दसऱ्याला सर्व महत्त्वाच्या विषयांवर बोलण्याचे संकेत दिले.

मनसेसोबत युती?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबत (मनसे) युतीबाबत चर्चा सुरू असून, त्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय पक्ष नेतृत्व घेईल, असे ठाकरे म्हणाले. सर्व वॉर्डमध्ये तयारी पूर्ण ठेवण्याचे आणि मनसेला आवश्यक ती मदत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. 

ठाकरेंवरच टीका का?

"भाजप आणि मुख्यमंत्री फक्त ठाकरेंवरच टीका का करतात? ते राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसवर का बोलत नाहीत? याचा अर्थ समजून घ्या," असे सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या 100 दिवसांत जोमाने काम करण्याचे आवाहन केले. विरोधकांना पराभूत करण्यासाठी एकजुटीने काम करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

युतीवर पुढच्या भेटीत शिक्कामोर्तब?

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये भेटीगाठींचं सत्र सुरू आहे. दरम्यान या भेटीगाठी अशाच सुरू राहणार असल्याचं मोठं विधान उद्धव ठाकरे यांनी केलंय.. तसंच काही गोष्टीच्या घोषणा या लवकर आणि योग्य वेळी करणार असल्याचं म्हणत त्यांनी युतीचेही संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढच्या भेटीत युतीवर शिक्कामोर्तब होणार याकडे आता लक्ष लागलंय. तर दसरा मेळाव्याच्या निमंत्रणावर उद्धव ठाकरे यांनी बोलणं टाळलं उद्धव ठाकरेंनी 10 सप्टेंबरला शिवतीर्थावर जात राज ठाकरेंची भेट घेतली.. दरम्यान या भेटीत दोन्ही भावांमध्ये युतीवर पहिल्यांदा चर्चा झाल्याची माहिती आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंची मागच्या दोन महिन्यातली चौथी भेट आहे.. मराठीच्या मुद्द्यावरून जवळपास दोन दशकानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र एका राजकीय व्यासपीठावर आल्याचं पाहायला मिळालेत. त्यानंतर राज ठाकरेंनी थेट मातोश्रीवर जात उद्धव ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात. तर गणेशोत्सवात उद्धव ठाकरेंनी सहकुटुंब राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी जात गणरायाचं दर्शन घेतलं होतं. आणि आता चौथ्यांदा दोन्ही बंधू पुन्हा एकदा एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं. मराठीच्या मुद्द्यावरून 5 जुलैला राज, उद्धव ठाकरे एकत्र आलेत.  उद्धव ठाकरेंना शुभेच्छा देण्यासाठी राज ठाकरे 27 जुलैला मातोश्रीवर गेले. 27 ऑगस्टला बाप्पाच्या दर्शनाला ठाकरे सहकुटुंब शिवतीर्थावर गेले. उद्धव ठाकरेंनी शिवतीर्थावर जात राज ठाकरेंसोबत चर्चा केली. 10 सप्टेंबरच्या भेटीत युतीच्या चर्चेची पहिली फेरी पार पडल्याच्या चर्चांना राजकीय वर्तुळात उधाण आलंय.. दरम्यान आम्ही आता भेटत राहू. उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या या विधानामुळे ठाकरे बंधूंची पुढची भेट कुठे आणि कधी होणार? याकडे आता लक्ष लागलंय.

