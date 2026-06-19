शिवसेना कॉंग्रेसमध्ये विलीन? आम्हाला वेळ देत नाही; उद्धव ठाकरेनी सर्वच आरोपांवर मेळाव्यातून दिलं उत्तर

संकटामागून संकट आली आणि येतील. पण शिवसैनिक माझ्या सोबत आहे. अनेकांनी खस्ता खाल्ल्या. तुरुंगवास भोगला. त्यातले काहीजण आपल्यासोबत आहेत. काहीजण नाहीत. शिवसैनाप्रमुखांसोबतची पहिली फळी. त्यांनी कष्ट घेतले. त्याची फळं महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आहे. यश निवडणुकीच्या तराजूत मोजू नये, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. आम्ही सत्तेसाठी जन्माला आलो नाही, सत्ता आमच्यासाठी जन्माला आलोय, हे बाळासाहेबांनी ठणकावून सांगितलं होतं. शिवसेना काँग्रेसमध्ये जाईल असे म्हणतात. त्यांची शिवसेना आता भाजपमध्ये विलिन होईल, असे ठाकरे म्हणाले.
भाजपचे खासदार आहेत, त्याचे दोन तृतीयांश बाहेरचे आहेत. तुम्हाला पोरं होतं नाहीत मग आमची का पळवताय. उद्धव ठाकरे कोणाला भेटत नाही, असे म्हणतात. मी भेटत नव्हतो मग तू निवडून कसा आलास. प्रत्येक मतदारसंघात ६-७ सभा घेतल्यायत. मी गर्वाने नाही बोलू शकत. कारण उद्धव ठाकरेला किंमत नाही. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेला किंमत आहे.
पारंबीला वाटत मला नमस्कार केला पण वडाच्या खोडाला नमस्कार केलेला असतो. मातोश्रीवर हल्ला करतायत. पण मातोश्रीने काय भोगलंय तुम्हाला माहितीय? शाहू, फुले, आंबेडकरांपासून प्रबोधनकारांना सोसावं लागलं. घराचा पत्ता नाही. महाराष्ट्रभर फिरले.