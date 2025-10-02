English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राज ठाकरेंसोबत युती करणार का? उद्धव ठाकरेंनी अखेर दसरा मेळाव्यातून केलं जाहीर , 'आम्ही दोघे....'

उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एकत्र येणार का? उत्तर देत थेटच बोलले शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या दसऱ्या मेळाव्यात राज ठाकरे उपस्थित राहणार का? असा सवाल अनेकांच्या मनात होता. स्टेजवर कुठे राज ठाकरे दिसले नाहीत. पण उद्धव ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितलं. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 2, 2025, 08:12 PM IST
राज ठाकरेंसोबत युती करणार का? उद्धव ठाकरेंनी अखेर दसरा मेळाव्यातून केलं जाहीर , 'आम्ही दोघे....'
Uddhav Thackeray Raj Thackeray Come Together

दादर येथील शिवाजी पार्कात शिवसेना UBT चा दसरा मेळावा संपन्न होत आहे. असं असताना उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र या दसऱ्या मेळाव्यात दिसले नाहीत यावर आपलं मत ठामपणे सांगितलं. यावर उद्धव ठाकरेंनी उत्तर दिलं की, 5 जुलैला आम्ही काय केलं? तेव्हा मी बोललो आहे की, आम्ही एकत्र आलोय ते एकत्र राहण्यासाठी, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी स्पष्टच इशारा दिला. उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरे यांच्यासोबतच्या युतींवर पुन्हा एकदा आपलं मत ठामपणे सांगितलं आहे. 

(हे पण वाचा - Uddhav Thackeray Dasara Melava: खड्यात घाला तुमच्या संज्ञा, शेतकऱ्यांना मदत करा -उद्धव ठाकरे) 

युतीबाबत काही लोक कंड्या पिकवतायत, असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका ठाम केली आहे. मराठी माणसांत फूट पडू देणार नाही. आमचा हिंदीला विरोध नाही, पण सक्ती नाही करायची.दसरा मेळाव्यात राज येणार का…सगळ्या कंड्या पिकवल्या गेल्या, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. 

मराठीला हात लावाल तर हात नाही जागेवर ठेवणार नाही. हिंदुत्वावरून आमच्या अंगावरून येवू नका, नाहीतर तुमच्या टोप्या घातलेल्या फोटोंचे प्रदर्शन ठेवू.राखी कधी बांधायची आणि कटेंगे बटेंगे कधी करायचं ते सांगा, असा रोख उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केला. 

काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?

राज आणि मी 5 जुलैला काय केलं होतं. तेव्हाच आम्ही एकत्र राहण्यासाठी आलो आहोत. जिथे मातृभाषेचा घात असेल तिथे मराठी माणसात फूट पडू देणार नाही. आमचा हिंदीला विरोध नाही. पण सक्ती करायची नाही. भाषावर प्रांतरचना झाली त्यानुसार प्रत्येक भाषेला प्रांत मिळाला. तसा मराठीला महाराष्ट्र मिळाला. प्रत्येक राज्याला सरकार, राजधानी मिळाली. पण रक्त सांडून मिळवलेली मुंबई व्यापाऱ्यांच्या खिशात जाणार असेल तर तर खिसा फाडू. आमच्या मराठीला हात लावून तर बघा असा इशारा उद्धव ठाकरेंनी दिला आहे. 

 

