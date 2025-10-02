Uddhav Thackeray Dasara Melava: खडड्यात घाला तुमच्या संज्ञा, शेतकऱ्यांना मदत करा -उद्धव ठाकरे

जिवाला जीव देणारी माणसं म्हणजे आयुष्याचं खरं सोन, असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी जमलेल्या तमाम जनतेचे आभार मानले. अनेक पक्षांचं आपल्याकडे लक्ष आहे. कारण त्यांना अजूनही आपला पक्ष फोडायचा आहे. पण पळवायचं होतं ते पळून गेले जे फिकं होतं पण अस्संल सोनं होतं ते माझ्याकडे राहील. असं म्हणत शिवप्रेमींचं कौतुक केलं.
उद्धव ठाकरे यांनी दसऱ्या मेळाव्यातील भाषणाला सुरुवात केली ती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नाव न घेता टिकेने. अमित शाहांच्या जोड्यांचे भार वाहणारे हे गाढव. असं म्हणत एकनाथ शिंदेंना टोला लगावला. बाळासाहेबांची शाल पांघरलेले गाढव आज पाहिले. अमित शहांचे ओझे वाहणारे हे गाढव आहे. गाढवांचे आज ठीक ठिकाणी बॅनर लावले आहेत. अनेकांना प्रश्न पडला होता की, आज शिवसेनेचा मेळावा कसा होणार? पण मला विश्वास होता बाळासाहेबांनी 68 वर्षांपूर्वी सुरु केलेला हा मेळावा होणार, असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे.
जनतेच्या आयुष्याचा चिखल केला आहे. सगळीकडे कमळाबाईमुळे चिखल झालं आहे. शेतकऱ्यांच्या घरा, दारात चिखल घुसला आहे. इथे आपण ती स्थिती कमी प्रमाणात अनुभवतोय. सर्व शिवसैनिकांना आवाहन, हे संकट फार मोठंय. आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन हे संकट दूर करायला मदत करायला हवी होती. मुख्यमंत्र्यांनी ओला दुष्काळ ही संज्ञा नाही, असं म्हटलं आहे. पण खड्यात घाला तुमच्या संज्ञा, शेतकऱ्यांना मदत करा, अशा कठोर शब्दात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांचा समाचार घेतला होता. प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी 50 हजार मदत करा.
मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा कर्तव्य म्हणून मी कर्जमुक्त जाहीर केली. हा निर्णय घेतला तेव्हा निवडणूकांच्या तोडांवर नाही तर माझं कर्तव्य म्हणून केलं होतं. पण अजून 2017 ची कर्जमुक्त होत नाही, असा टोला उद्धव ठाकरेंनी लगावला आहे.
सोनम वांगचुक यांच्याकडे बघायला तयार नव्हते, त्यांना आता रासुका खाली आत टाकले. तसंच जनसुरक्षा कायदा आहे. सोनम वांगचुक यांना अटक होणार असेल तर शरीफ यांचा केक खाणाऱ्यांचे काय करायला हवं. तीन वर्षे मणिपूर जळतंय व आता मोदी तिकडे गेले होते. वाटले तोडगा काढतील. तिथं भाषण केले..मणिपूरच्या जनतेच्या डोळ्यातलं पाणी नाही दिसले. भाजप म्हणजे अमिबा झालाय. कुणाशीही युती करतो. सर्व्हेमध्ये आपले सीएम दहाव्या नंबरवर आहेत. मंत्र्यांच्या आईच्या नावे डान्सबार काढले जातात. हा तुमचा कारभार..
मुंबईत बोटसेवा सुरू करा.आता भाजपवाले हिंदू मुस्लिम करू लागलेत, कारण निवडणुका येवू लागल्या आहेत. तुम्ही मुंबई जिंकाल तर ती अदानींना देवून टाकाल. नेमके तुम्ही हिंदू म्हणून तर आहात का..तपासून घ्या.. क्रिकेटची तुलना युद्धासोबत करतो तो माणूस बेशरम आहे. असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आङे. ढोंगी घराणेशाही तुमची व आमची ठाकरेंची घराणेशाही. भाजपची औलाद ही पगारी मतदार तयार करत आहे…स्वाभिमानी मतदार व्हायचे की पगारी मतदार व्हायचे ते ठरवा. एक फूल्ल व दोन हाफ यांनी दिल्लीत जावून मदत का नाही मागत.
मते विकत घेण्यासाठी पैसे आहेत पण शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसे नाहीत. बिहारमध्ये सव्वा लाख कोटी जाहीर केले होते. महाराष्ट्रावर सूड घ्यायचा आहे तुम्हाला, असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला आहे.