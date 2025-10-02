English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Uddhav Thackeray Dasara Melava: खडड्यात घाला तुमच्या संज्ञा, शेतकऱ्यांना मदत करा -उद्धव ठाकरे

दसऱ्याच्या शुभेच्छा देत शिवसेना पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाषणाला सुरुवात केली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 2, 2025, 07:53 PM IST
Uddhav Thackeray Dasara Melava: खडड्यात घाला तुमच्या संज्ञा, शेतकऱ्यांना मदत करा -उद्धव ठाकरे
Uddhav Thackeray Dasara Melava 2025

जिवाला जीव देणारी माणसं म्हणजे आयुष्याचं खरं सोन, असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी जमलेल्या तमाम जनतेचे आभार मानले. अनेक पक्षांचं आपल्याकडे लक्ष आहे. कारण त्यांना अजूनही आपला पक्ष फोडायचा आहे. पण पळवायचं होतं ते पळून गेले जे फिकं होतं पण अस्संल सोनं होतं ते माझ्याकडे राहील. असं म्हणत शिवप्रेमींचं कौतुक केलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

उद्धव ठाकरे यांनी दसऱ्या मेळाव्यातील भाषणाला सुरुवात केली ती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं नाव न घेता टिकेने. अमित शाहांच्या जोड्यांचे भार वाहणारे हे गाढव. असं म्हणत एकनाथ शिंदेंना टोला लगावला. बाळासाहेबांची शाल पांघरलेले गाढव आज पाहिले. अमित शहांचे ओझे वाहणारे हे गाढव आहे. गाढवांचे आज ठीक ठिकाणी बॅनर लावले आहेत. अनेकांना प्रश्न पडला होता की, आज शिवसेनेचा मेळावा कसा होणार? पण मला विश्वास होता बाळासाहेबांनी 68 वर्षांपूर्वी सुरु केलेला हा मेळावा होणार, असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. 

जनतेच्या आयुष्याचा चिखल केला आहे. सगळीकडे कमळाबाईमुळे चिखल झालं आहे.  शेतकऱ्यांच्या घरा, दारात चिखल घुसला आहे. इथे आपण ती स्थिती कमी प्रमाणात अनुभवतोय. सर्व शिवसैनिकांना आवाहन, हे संकट फार मोठंय. आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन हे संकट दूर करायला मदत करायला हवी होती. मुख्यमंत्र्यांनी ओला दुष्काळ ही संज्ञा नाही, असं म्हटलं आहे. पण खड्यात घाला तुमच्या संज्ञा, शेतकऱ्यांना मदत करा, अशा कठोर शब्दात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांचा समाचार घेतला होता. प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी 50 हजार मदत करा. 

मी मुख्यमंत्री होतो तेव्हा कर्तव्य म्हणून मी कर्जमुक्त जाहीर केली. हा निर्णय घेतला तेव्हा निवडणूकांच्या तोडांवर नाही तर माझं कर्तव्य म्हणून केलं होतं. पण अजून 2017 ची कर्जमुक्त होत नाही, असा टोला उद्धव ठाकरेंनी लगावला आहे. 

सोनम वांगचुक यांच्याकडे बघायला तयार नव्हते, त्यांना आता रासुका खाली आत टाकले. तसंच जनसुरक्षा कायदा आहे. सोनम वांगचुक यांना अटक होणार असेल तर शरीफ यांचा केक खाणाऱ्यांचे काय करायला हवं. तीन वर्षे मणिपूर जळतंय व आता मोदी तिकडे गेले होते. वाटले तोडगा काढतील. तिथं भाषण केले..मणिपूरच्या जनतेच्या डोळ्यातलं पाणी नाही दिसले. भाजप म्हणजे अमिबा झालाय. कुणाशीही युती करतो. सर्व्हेमध्ये आपले सीएम दहाव्या नंबरवर आहेत. मंत्र्यांच्या आईच्या नावे डान्सबार काढले जातात. हा तुमचा कारभार..

मुंबईत बोटसेवा सुरू करा.आता भाजपवाले हिंदू मुस्लिम करू लागलेत, कारण निवडणुका येवू लागल्या आहेत. तुम्ही मुंबई जिंकाल तर ती अदानींना देवून टाकाल. नेमके तुम्ही हिंदू म्हणून तर आहात का..तपासून घ्या.. क्रिकेटची तुलना युद्धासोबत करतो तो माणूस बेशरम आहे. असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आङे. ढोंगी घराणेशाही तुमची व आमची ठाकरेंची घराणेशाही. भाजपची औलाद ही पगारी मतदार तयार करत आहे…स्वाभिमानी मतदार व्हायचे की पगारी मतदार व्हायचे ते ठरवा. एक फूल्ल व दोन हाफ यांनी दिल्लीत जावून मदत का नाही मागत.

मते विकत घेण्यासाठी पैसे आहेत पण शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसे नाहीत. बिहारमध्ये सव्वा लाख कोटी जाहीर केले होते. महाराष्ट्रावर सूड घ्यायचा आहे तुम्हाला, असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
uddhav thackerayUBTuddhav thackeray dasara melavaAditya ThackerayMumbai

इतर बातम्या

Uddhav Thackeray: 100 वर्षांनंतर लागलेली विषारी फळं पाहून स...

मुंबई बातम्या