'उद्धव ठाकरे मला तुरूंगात भेटायला आले नाहीत', संजय राऊतांनी सगळंच सांगून टाकलं, तर 'बंडखोरी करणाऱ्या नेत्यांनाच अमित शाह...'

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या अनेक वेळा शिवसेनेमध्ये बंडखोरी पाहिला मिळतेय. चार वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदेंसोबत अनेक नेत्यांनी बंडखोरी केली. त्यानंतर आता पुन्हा सहा खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली आहे. मग अशावेळी उद्धव ठाकरे हे भेटत नाही, अशी तक्रार या सगळ्या शिवसेनेची साथ सोडणाऱ्या नेत्यांनी केली आहे. एवढंच नाहीतर भास्कर जाधव यांनीही या तक्रारीला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे झी २४ तासच्या विशेष मुलाखत टू द पाईंटमध्ये संपादक कमलेश सुतार यांनी हाच मुद्दा उपस्थितीत केला. तेव्हा संजय राऊत यांनी मोठं विधान केलं.
तेव्हा संजय राऊत म्हणाले की, मोदी काय दररोज सर्वांना भेटतात. अमित शहा फक्त जो माणूस पक्षातून फुटून येण्याची इच्छा ठेवतो त्याला भेटतात. ते त्यांचा आमदार खासदारांना भेटत नाही. लोकं रांगा लावतात पण त्यांना भेट मिळत नाही. आम्ही दिल्लीत असतो आम्हाला सर्व माहिती आहे.
मी तुरूंगात होतो. मग मी म्हणायला पाहिजे होते. उद्धव ठाकरे तुरूंगात भेटायला आले नाहीत. पण ते नेहमी फोनवरून माझ्या आईशी आणि भावाशी चर्चा करत होते. मला कँसर झाला होता. मी भेटच्या स्थितीत नव्हतो. त्यांनी फोनवरून चर्चा केली. मी बरा झालो तेव्हा ते भेटायचा आले होते. ते भेटत नाही हे साफ खोटं आहे. ते लग्न कार्याला जातात. नागेश आष्टीकरच्या घरी किती वेळा जेवले हे त्यांना विचारा. हे आयटी सेलच्या माध्यमातून प्रचार केला जातो की ते भेटत नाही.
अमित शहा म्हणताहेत की खरी शिवसेना शिंदेंची. ती तर अमित शहांची टेस्ट ट्यूब बेबी आहे. अमित शहा मुंबईत सुप्रिया सुळेंच्या मुलीच्या लग्नाला येत आहेत. पण त्यांच्या स्वागताचे बोर्ड हे शिंदेंनी लावले आहेत.
राज ठाकरे आज म्हणाले की २०२७ ला देशात काही तरी घडतं आहे, त्यामुळे अमित शहांना पंतप्रधान करण्यासाठी ही जुळवाजुळव सुरू आहे. त्यावर राऊत यांनी अमित शहा कधी पंतप्रधान होत नाही.
राज ठाकरे काही गोष्टी विचारपूर्वक सांगतात. त्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकायला सांगितला होता. त्यावेळी सर्वांना ऐकायला हवं होतं. त्यांना राष्ट्रीय सहमती मिळाली नाही.