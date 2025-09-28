English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पाऊस, वादळ, वारा आला तरी... दसरा मेळावा घेण्यास ठाकरे ठाम, तर चंद्रकांत पाटलांच्या 'त्या' सल्ल्यामुळे

उद्धव ठाकरेंनी दसरा मेळावा ऑनलाईन घ्यावा असा सल्ला देत चंद्रकांत पाटलांनी उद्धव ठाकरे यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केलाय.

Sep 28, 2025
दसरा मेळाव्यावरून चंद्रकांत पाटलांनी उद्धव ठाकरेंना डिवचलंय का? असा प्रश्न निर्माण होतोय. कारण ठाकरेंच्या दसरा मेळाव्यावर पावसाचं सावट आहे. त्यामुळे मेळावा इतर ठिकाणी होणार अशी चर्चा होती. मात्र, पाऊस आला तरी मेळावा शिवतीर्थावरच घेण्यावर ठाकरे ठाम आहेत. अशातच चंद्रकांत पाटलांनी उद्धव ठाकरेंना ऑनलाईन मेळावा घेण्याचा सल्ला दिलाय.

दसरा मेळाव्याला शिवतीर्थावर उद्धव ठाकरेंची तोड धडाडणारय. मात्र, या मेळाव्यावर पावसाचं सावट असल्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंना डिवचलंय. उद्धव ठाकरेंनी दसरा मेळावा ऑनलाईन घ्यावा असा सल्ला देत चंद्रकांत पाटलांनी उद्धव ठाकरे यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केलाय. तर चंद्रकांत पाटलांनी दिलेल्या सल्ल्यानंतर सुषमा अंधारेंनी देखील प्रत्युत्तर दिलंय.

दसरा मेळाव्याच्या दिवशी पावसाचा अंदाज असल्यामुळे ठाकरेंच्या मेळाव्याचं ठिकाण बदलेल अशी चर्चा होती. मात्र, शिवतीर्थावरच दसरा मेळावा घेण्यावर ठाकरेंची शिवसेना ठाम आहे. पाऊस, वादळ, वारा आला तरी शिवतीर्थावरच मेळावा घेऊ असा निर्धार शिवसेनेनं केलाय. 

उद्धव ठाकरे देखील शिवतीर्थावरच दसरा मेळावा घेण्यावर ठाम आहेत. पावसामुळे शेतक-यांच्या आयुष्याचा चिखल झालाय. त्यामुळे आम्ही दोन तास चिखलात असल्यावर काय फरक पडणार असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. 

चंद्रकांत पाटलांनी जरी उद्धव ठाकरेंना ऑनलाईन मेळावा घेण्याचा सल्ला दिलाय. तरी उद्धव ठाकरे शिवतीर्थावरच मेळावा घेण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे दसरा मेळाव्यात पाऊस जरी आला तरी भर पावसात उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडणार हे त्यांनी केलेल्या निर्धारातून स्पष्ट झालं आहे. 

