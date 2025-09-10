English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
उद्धव ठाकरे INDIA आघाडीतून बाहेर पडणार?, यावेळची मोठी बातमी!

Uddhav Thackeray on India alliance: राज ठाकरेंना मविआत विरोध झाल्यास उद्धव ठाकरे काय करणार असा प्रश्न विचारला जात होता. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 10, 2025, 02:27 PM IST
Uddhav Thackeray on India alliance: राज ठाकरेंना मविआत विरोध झाल्यास उद्धव ठाकरे काय करणार असा प्रश्न विचारला जात होता. कारण राज ठाकरेंना मविआत एन्ट्री द्यायची का यावर मतमतांतरे आहेत.राज ठाकरेंसोबत युती केल्यानं कॉंग्रेसला बिहार निवडणूकीत फटका बसु शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे, मविआत राज ठाकरेंना विरोध झाला तर उद्धव ठाकरे मविआतून बाहेर  पडण्याचा पर्याय स्वीकारण्याची शक्यता आहे. इतकंच नाही तर उद्धव ठाकरे भावासाठी इंडिया आघाडीतूनही बाहेर पडू शकतात अशी चर्चा आहे.

इंडिया आघाडी (Indian National Developmental Inclusive Alliance - INDIA) ही भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांची युती आहे, जी 2023 मध्ये स्थापन झाली. ही युती प्रामुख्याने भारतीय जनता पक्ष (BJP) आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) यांच्या विरोधात 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी एकत्र आली. या आघाडीचे नेतृत्व ठोसपणे एका व्यक्तीकडे नाही, परंतु काँग्रेस पक्ष, विशेषतः मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी, यामध्ये प्रमुख भूमिका बजावतात. खर्गे हे आघाडीचे अध्यक्ष आहेत, तर राहुल यांना अनेकदा रणनिती आणि प्रचाराचे नेतृत्व करताना पाहिले जाते.

इंडिया आघाडीमध्ये 30 हून अधिक पक्षांचा समावेश आहे, ज्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस (TMC), द्रविड मुन्नेत्र कझगम (DMK), आम आदमी पक्ष (AAP), समाजवादी पक्ष (SP), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP-शरद पवार गट), शिवसेना (UBT), आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांचा समावेश आहे. प्रत्येक पक्ष आपापल्या राज्यात प्रभावी आहे, जसे की पश्चिम बंगालमध्ये TMC, तमिळनाडूत DMK आणि उत्तर प्रदेशात SP.2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीने 234 जागा जिंकल्या, ज्यात काँग्रेसला 99, SP ला 37, TMC ला 29 आणि DMK ला 22 जागांचा समावेश आहे. 

NDA ला 293 जागांसह बहुमत मिळाले असले, तरी इंडिया आघाडीने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली. आघाडीची रणनीती स्थानिक मुद्दे, सामाजिक न्याय आणि धर्मनिरपेक्षता यावर केंद्रित होती. तथापि, जागावाटप आणि समन्वयातील आव्हाने, तसेच काही पक्षांमधील अंतर्गत मतभेद, यामुळे आघाडीला सत्तेपासून दूर राहावे लागले.

सध्या, इंडिया आघाडी विरोधी पक्ष म्हणून सक्रिय आहे, संसदेत NDA सरकारला आव्हान देत आहे. भविष्यातील निवडणुकांसाठी, विशेषतः राज्य विधानसभा निवडणुकींसाठी, आघाडी एकजुटीने काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, नेतृत्वाचा प्रश्न आणि पक्षांमधील समन्वय यावर यशस्विता अवलंबून आहे.

FAQ

प्रश्न: राज ठाकरे यांना मविआत प्रवेश देण्याबाबत का विवाद आहे?

उत्तर: राज ठाकरे यांच्या मनसेला महाराष्ट्र विकास आघाडीत (मविआ) प्रवेश देण्याबाबत मविआतील पक्षांमध्ये, विशेषतः काँग्रेसमध्ये, मतभेद आहेत. काँग्रेसला भीती आहे की, राज ठाकरे यांच्यासोबत युती केल्यास बिहारसारख्या राज्यांतील निवडणुकांमध्ये त्यांच्या मतपेटीवर परिणाम होऊ शकतो. कारण राज ठाकरे यांच्या काही भूमिका आणि मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यांमुळे बिहारमधील मतदार दुखावले जाऊ शकतात, ज्याचा फटका काँग्रेसला बसू शकतो.

प्रश्न: राज ठाकरे यांना मविआत विरोध झाल्यास उद्धव ठाकरे काय करू शकतात?

उत्तर: जर मविआत राज ठाकरे यांना प्रवेश देण्यास विरोध झाला, तर उद्धव ठाकरे मविआतून बाहेर पडण्याचा पर्याय स्वीकारू शकतात, अशी चर्चा आहे. इतकेच नाही, तर राज ठाकरे यांच्यासाठी उद्धव ठाकरे इंडिया आघाडीतूनही बाहेर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामागे उद्धव ठाकरे यांचे राज ठाकरे यांच्याशी असलेले कौटुंबिक नाते आणि राजकीय रणनीती यांचा विचार आहे.

प्रश्न: मविआ आणि इंडिया आघाडीतील उद्धव ठाकरे यांच्या संभाव्य बाहेर पडण्याचा परिणाम काय होऊ शकतो?

उत्तर: उद्धव ठाकरे यांनी मविआ किंवा इंडिया आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास, महाराष्ट्रातील आणि राष्ट्रीय पातळीवरील विरोधी पक्षांची एकजूट कमजोर होऊ शकते. शिवसेना (UBT) हा मविआ आणि इंडिया आघाडीचा महत्त्वाचा घटक आहे, आणि त्यांचा बाहेर पडणे युतीच्या निवडणूक रणनीतीवर आणि जागावाटपावर मोठा परिणाम करू शकतो, विशेषतः आगामी राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

