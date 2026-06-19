मोठी बातमी! उद्धव ठाकरेंचा सातवा खासदारही फुटला? तो मंत्रिपद...; रामदास कदमांचा गौप्यस्फोट

शिवसेनेच्या वर्धापनदिनी उद्धव ठाकरेंना शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांच्या दाव्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. उद्धल ठाकरेंचे 6 नाही तर 7 खासदार पक्षांतराच्या तयारीत होते, असा गौप्यस्फोट रामदास कदम यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत केला आहे. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी अनेक मोठे खुलासे केले आहेत. रामदास कदम यांनी यावेळी उद्धव ठाकरेंना सल्ला दिला की, नेते मंडळी तुम्हाला का सोडून जात आहेत, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला सांभाळणे उद्धव ठाकरेंना जमलं नाही, असंही त्यांनी आज म्हटलं.
उद्धव ठाकरेंच्या सातवा खासदारही फुटला यावर नेमकं रामदास कदम म्हणाले की, उद्धवजी तुमच्या आजूबाजूचे लोक तुम्हाला फसवत आहेत. ते सहा नाहीत तर सातव्या खासदाराचीही सही आहे. त्या पत्रावर सातव्या खासदाराची पण सही आहे आणि तो तुमच्या बाजूला बसला आहे. तो मंत्रीपद मागत होता.
रामदास कदम पुढे म्हणाले की, हाच सातवा खासदार आज तुमच्या बाजूला बसतोय. उद्धवजी तुम्हाला फसवतायत. तुमच्या भोळेपणाचा फायदा घेतला जात आहे. म्हणून तुम्ही सावध व्हाल की नाही. तुमच्या आजूबाजूला असलेले लोकं तुमची नाही, असा इशाराही त्यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, सातव्या खासदाराचीही पण त्या पत्रावर सही आहे. तो सातवा खासदार कोण आहे, हे त्यांनी बघितलं पाहिजे. मी नाही नाव घेणार आज. वेळ आली की मी नाव सांगेल. आता त्यांच्याकडे तीनच खासदार उरले आहेत ना. तिघांपैकी कोण हे कळेल.
ते पुढे म्हणाले की, दु:ख होतंय, वेदना होतंय. बाळासाहेबांनी उभा केला डोलारा सांभाळता आला नाही. पण एकनाथ शिंदे होते म्हणून शिवसेना वाचली. शिवसेना प्रमुखांचे विचार वाचले. उद्धवजी अजून वेळ गेलेली नाही. तुमचा भोळेपणा थांबवा, फक्त आदित्यसाठी सगळ्या पक्षाची वाट लावून दिली. तो कसा वागतोय? ठीक आहे, पण तुमचा मुलगा आणि शिवसेना प्रमुखांचा नातू म्हणून अभिमान आहे. माझ्या कार्यालयात आदित्य ठाकरे याचे तेव्हा मी त्यांना सन्मान द्यायचो. मी उभ्या व्हायचो आणि त्यांना बसायला द्यायचो. मला काय माहिती होतं, माझ्या चेंबरमध्ये आलेले आदित्य ठाकरे मला बाहेर काढून माझंच मंत्रीपद घेणार आहेत, असं नका वागू, हीच तुम्हाला विनंती आहे.