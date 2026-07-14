'आम्हाला न विचारता कोणत्याही...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं 6 बंडखोर खासदारांना पत्र; थेट इशाराच दिला

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे लोकसभा गटनेते अरविंद सावंत यांनी बंडखोर खासदारांना एक पत्र पाठवलं आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर आता तीन आठवड्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेनं या खासदारांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामध्ये विलीनीकरणाच्या दाव्यावर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. अरविंद सावंत यांनी पाठवलेल्या पत्रात नेमके कोणते मुद्दे आहेत ते पाहूयात...
> 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत तुम्हाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने उमेदवारी दिली होती, अशी आठवण अरविंद सावंत यांनी या बंडखोर खासादारांना करुन दिली आहे.
> तुम्ही उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाच्या नाव आणि चिन्हावर निवडणूक लढवून लोकसभेत निवडून आला आहात, असंही अरविंद सावंत म्हणालेत.
> प्रसारमाध्यमांमधून समजले की तुम्ही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरणाचा दावा करत आहात आणि त्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे मान्यता मागितली आहे, असा उल्लेख पत्रात आहे.
> मात्र, मूळ राजकीय पक्ष असलेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने कोणत्याही पक्षासोबत विलीनीकरण सुरू केलेले नाही, त्यास संमती दिलेली नाही किंवा परवानगी दिलेली नाही, असं अरविंद सावंत यांनी पत्रात ठामपणे सांगितलं आहे.
> मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरणच झालेले नसल्याने विधिमंडळ पक्षाच्या विलीनीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा उल्लेख पत्रामध्ये करण्यात आला आहे.
> राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 4 नुसार विलीनीकरणाचा अधिकार मूळ राजकीय पक्षालाच आहे. केवळ खासदारांना स्वतंत्रपणे विलीनीकरण करण्याचा अधिकार नाही, अशी आठवण अरविंद सावंत यांनी या बंडखोर खासदारांना करुन दिली आहे.
> उद्धव ठाकरे गटाने यापूर्वीच लोकसभा अध्यक्षांना लेखी निवेदन देऊन आम्हाला न विचारता कोणत्याही विलीनीकरणाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती केली असल्याचंही सावंत यांनी या बंडखोर खासदारांच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे.
> त्यासंदर्भात अध्यक्षांनी पक्षाची बाजू ऐकून घेतली असून, अद्याप कोणताही विलीनीकरणाचा दावा मान्य करणारा आदेश दिलेला नाही, असंही सावंत पत्रात म्हणालेत.
> त्यामुळे बंडखोर खासदारांनी केलेला विलीनीकरणाचा दावा कायद्याने ग्राह्य धरता येणार नाही, असा पक्षाचा दावा असल्याचं सावंतांच्या पत्रात लिहिलेलं आहे.
आज सहाही बंडखोर खासदार दिल्लीत असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर पहिल्यांदाच हे खासदार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची दिल्लीत भेट घेणार असल्याची दाट शक्यता आहे. एकनाथ शिंदेही आज दिल्ली दौऱ्यावर असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये या सहा खासदारांमध्ये राज्यमंत्रीपदासाठी चढाओढ दिसून येत आहे.