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'आम्हाला न विचारता कोणत्याही...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं 6 बंडखोर खासदारांना पत्र; थेट इशाराच दिला

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर आता तीन आठवड्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेनं या खासदारांना पत्र लिहिलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 14, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:07 PM IST
'आम्हाला न विचारता कोणत्याही...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं 6 बंडखोर खासदारांना पत्र; थेट इशाराच दिला
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं नेमकं काय म्हटलंय?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'आम्हाला न विचारता कोणत्याही...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचं 6 बंडखोर खासदारांना पत्र; थेट इशाराच दिला
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