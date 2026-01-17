English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'कॉंग्रेस सोबत असती तर ठाकरेंचा महापौर असता?' तुमच्यामुळे मनसेला फटका बसला? उद्धव ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितलं...

Uddhav Thackeray: मुंबईचा महापौर आमचा व्हावा ही आमची इच्छा आहेच. पण या सर्वात आम्ही त्यांना घाम फोडल्याचे ठाकरे म्हणाले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 17, 2026, 04:43 PM IST
उद्धव ठाकरे

Uddhav Thackeray: मुंबई पालिकेतील निवडणूक निकालानंतर उद्धव ठाकरेंनी पहिल्यांदाच पत्राकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी भाजप आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेवर टीका केली. ज्या मतदारांनी शिवसेना-शिवशक्तीच्या मतदारांना मतदान केलंय त्यांचे धन्यवाद. या निवडणुकी विचित्र आणि घाणेरड्या पद्धतीने सत्ताधारी पक्षाकडून लढवल्या गेल्या. ही निवडणूक जन्म-मृत्यूचा प्रश्न आहे, अशा त्यांनी लढल्या. काही ठिकाणी दंगली भडकवण्याचा प्रयत्न झाला, पैशांचे आमिष, जोरजबदस्तीने उमेदवारी मागे घ्यायला लावल्या. या सर्वाला न घाबरता निवडणुकीला उभे राहिलेले लोकशाहीचे रक्षक आहे. 

मुंबईचा महापौर आमचा व्हावा ही आमची इच्छा आहेच. पण या सर्वात आपण त्यांना घाम फोडलंय. एक्झिट पोलचे आकडे आपण खोटे ठरवले. विधानसभेला मोदींची चर्चा झाली. मी आणि राजने एका व्यासपीठावरुन भाषण केलं. तेव्हा शिवाजी पार्क फुलून गेलं होतं. आमच्याकडे गर्दी जमते पण मतदान झालं. त्यांच्याकडे खुर्च्या मतदान करतात हे न उलगडणारे कोडे आहे. गेल्या 4 दिवसात पैसे वाटले. गेले 4 वर्षे हे पैसे पेरत होते. अर्ध्याहून अधिक नगरसेवक त्यांनी गाळाला लावले जे आता गळाला लावले. निवडणुकीच्या तोंडावर मिक्सर वैगेरे वाटले. हा पैसा येतो कुठून? यांच्यामागे ईडी, सीबीआय लागत का नाही? काळा पैसा थांबावा म्हणून नोटबंदी लावली मग काळा पैसा गेला कुठे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

भाजपने कागदावर शिवसेना संपवली पण जमिनीवरची संपवू शकत नाही. भाजप हा पक्ष कागदावर आहे पण जमिनीवर नाही. तो कागदावर असता तर त्यांना पुसणारी शाई वापरण्याची गरज लागले नसते. निष्ठा कशी ताठ मानेने जिंकू शकते, हे आमच्या नगरसेवकांनी दाखवले. आम्ही 25 वर्षे सेवा केली, कोविड मॉडेलची जगभरात प्रशंसा केली. मुबईकर अधिक आशीर्वाद देतील, असे आम्हाला वाटले होते, असे ते म्हणाले. 

मराठी माणसांचा पट्टा येथे शिवसेनेवर असलेला हात त्यांनी असाच ठेवलाय. पालिकेत प्रतिनिधी जाऊन यांच्या भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड करतील. आमच्या वचननाम्याचा पाठपुरावा करु. मुंबईकरांची जमीन दुसऱ्याच्या घशात जाणार नाही, याकडे लक्ष देऊ, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. 

कॉंग्रेससोबत असती तर शिवसेनेचा महापौर असता का? यावर बोलताना आत्याबाईला मिश्या असत्या तर... असे उत्तर त्यांनी दिले. आमचा महापौर असा आकडा दिसत नसला तरी आमच्या पराजयलासुद्ध तेज आहे आणि त्यांचा विजय डागाळलेला आहे. ज्यांच्या जिवावर महापौर बसवणार आहेत, त्यांचा इतिहास डागाळलेला आहे. आपण कोणतं पाप करतोय, हा विचार त्यांनी केलाय, अशी टीका ठाकरेंनी केली.

मनसेची जास्त मदत झाली. पण शिवसेनेची मदत झाली नाही, असं चित्र आहे का? यावर ठाकरेंनी उत्तर दिलं. मी आणि आदित्य दादर-माहीम अशा सर्व ठिकाणी फिरलो. दोन्हीकडच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एकवाक्यता होती. आम्हाला भेदभाव दिसला नाही. दोघांची संयुक्त पत्रकार परिषद होणार असल्याचे यावेळी त्यांनी म्हटले. ती शिवसेना एक असती तर भाजप जिंकू शकली नसती, पण त्यांनी फोडाफोडी केली, असे ते यावेळी म्हणाले. शिंदेंकडे गेलेले नगरसेवक परत आले तर ठाकरेंचा महापौर होईल का? या प्रश्नावर उत्तर देताना तुमच्या संपर्कात असतील तर घेऊन या, असे ठाकरे आपल्या खास शैलीत म्हणाले.

