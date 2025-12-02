उद्धव ठाकरेंनी घेतला बदला, एकनाथ शिंदेंकडे गेलेले पदाधिकारी आले माघारी, 'भाजपकडून मार खातायत तरी...'

Uddhav Thackeray: नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का दिलाय. एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे, पाचपाखाडी मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला.
एकनाथ शिंदे यांच्या कोपरी पाचपाखाडी मतदारसंघातील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मातोश्रीवर जाऊन ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय. शिवसेना शिंदे गटाचे पदाधिकारी तसंच राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे पदाधिकारींनी यावेळी ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश पार पडला. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेवर टीका केलीय. काय म्हणाले उद्धव ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.
गेल्या काही महिन्यांपासून पक्षप्रवेश सुरू आहे. धुळफेक केलेली आणि कट्टर शिवसैनिक हे परत येत असल्याचे ठाकरे म्हणाले. हवेत प्रदूषण आहे तसे राजकारणात आहे. कॉंग्रेस बरोबर गेले किवा उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची चर्चा करून धुळफेक करण्याचे काम यांनी केले. पण आज ते भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसू शकत नाहीत. अजित पवार निधी देत नाहीत अशी अनेक कारणे ठाण्याची लोक देतात. मला शिव्या घालत होते त्यांच्या आज फोटो सोनिया गांधीसोबत फोटो आहे.
ठाणे शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे अबाधित राखण्याचे काम तुम्हाला करायचं आहे. सगळी लाचारी सत्तेसाठी सुरु आहे. नंबर एकला महत्व असते, नंबर दोनला नंबर नसतं, असं भाजप सरळ सांगतय. तुम्ही शिवसेनेत होतात तेव्हाची वट ठाण्यात आजही आहे. तो दरारा माहिती होता. भाजपचे कार्यकर्ते त्यांना मारत आहेत पण ते हु का चू करत नाहीत. याला लाचारी म्हणायच का? असा प्रश्न विचारत ठाकरेंनी शिंदेंच्या शिवसेनेवर निशाणा साधला.
शिवरायाचा पवित्र भगवा तसाच ठेवा.मशाल वेगळी ठेवा. भाजपने भगव्यावर वेगवेगळी चित्र लावून भाजप लोकांची फसवणूक करतंय. मशाल ही छत्रपती शिवरायांची, बाळासाहेबांची,तुमची आहे. ती तशीच आहे. या मशालीच्या आगीने द्वेशाची जळमट जळून खाक होऊन जाऊदे, असे यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले.
यावेळी उद्धव ठाकरेंना निवडणूक आयोगाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. निवडणूक आयोग आणि न्यायालय याबद्दल न बोललेलच बरं. नगरपरिषद निवडणुकीवर आदित्य ठाकरे पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर बाजू मांडणार असल्याचे ते म्हणाले.
