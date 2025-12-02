English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
उद्धव ठाकरेंनी घेतला बदला, एकनाथ शिंदेंकडे गेलेले पदाधिकारी आले माघारी, 'भाजपकडून मार खातायत तरी...'

Uddhav Thackeray: एकनाथ शिंदे यांच्या कोपरी पाचपाखाडी मतदारसंघातील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मातोश्रीवर जाऊन ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 2, 2025, 02:08 PM IST
उद्धव ठाकरे

Uddhav Thackeray: नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का दिलाय. एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे, पाचपाखाडी मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला.

एकनाथ शिंदे यांच्या कोपरी पाचपाखाडी मतदारसंघातील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मातोश्रीवर जाऊन ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय. शिवसेना शिंदे गटाचे पदाधिकारी तसंच राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे पदाधिकारींनी यावेळी ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश पार पडला. यावेळी उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेवर टीका केलीय. काय म्हणाले उद्धव ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.

गेल्या काही महिन्यांपासून पक्षप्रवेश सुरू आहे. धुळफेक केलेली आणि कट्टर शिवसैनिक हे परत येत असल्याचे ठाकरे म्हणाले.  हवेत प्रदूषण आहे तसे राजकारणात आहे. कॉंग्रेस बरोबर गेले किवा उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची चर्चा करून धुळफेक करण्याचे काम यांनी केले. पण आज ते भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसू शकत नाहीत. अजित पवार निधी देत नाहीत अशी अनेक कारणे ठाण्याची लोक देतात. मला शिव्या घालत होते त्यांच्या आज फोटो सोनिया गांधीसोबत फोटो आहे.

'शिवसेनेची वट ठाण्यात आजही '

ठाणे शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे अबाधित राखण्याचे काम तुम्हाला करायचं आहे. सगळी लाचारी सत्तेसाठी सुरु आहे. नंबर एकला महत्व असते, नंबर दोनला नंबर नसतं, असं भाजप सरळ सांगतय. तुम्ही शिवसेनेत होतात तेव्हाची वट ठाण्यात आजही आहे. तो दरारा माहिती होता. भाजपचे कार्यकर्ते त्यांना मारत आहेत पण ते हु का चू करत नाहीत. याला लाचारी म्हणायच का? असा प्रश्न विचारत ठाकरेंनी शिंदेंच्या शिवसेनेवर निशाणा साधला.
 
शिवरायाचा पवित्र भगवा तसाच ठेवा.मशाल वेगळी ठेवा. भाजपने भगव्यावर वेगवेगळी चित्र लावून भाजप लोकांची फसवणूक करतंय. मशाल ही छत्रपती शिवरायांची, बाळासाहेबांची,तुमची आहे. ती तशीच आहे. या मशालीच्या आगीने द्वेशाची जळमट जळून खाक होऊन जाऊदे, असे यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले. 

यावेळी उद्धव ठाकरेंना निवडणूक आयोगाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. निवडणूक आयोग आणि न्यायालय याबद्दल न बोललेलच बरं. नगरपरिषद निवडणुकीवर आदित्य ठाकरे पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर बाजू मांडणार असल्याचे ते म्हणाले. 

FAQ 
 
प्रश्न १: ठाण्याच्या कोपरी-पाचपाखाडी मतदारसंघात नेमके कोणी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला?

उत्तर: एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे अनेक पदाधिकारी तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचेही काही पदाधिकारी मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ठाकरे गटात सामील झाले.

प्रश्न २: ठाण्यात पक्षांतर करणाऱ्यांबद्दल उद्धव ठाकरे यांनी काय विधान केले?

उत्तर: उद्धव ठाकरे म्हणाले, “गेल्या काही महिन्यांपासून धुळफेक केलेली आणि खरे कट्टर शिवसैनिक परत येत आहेत. हवेत प्रदूषण आहे तसे राजकारणात आहे. हे लोक आता भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसू शकत नाहीत. अजित पवार निधी देत नाहीत, अशी अनेक कारणे ठाणेकर सांगत आहेत.”

प्रश्न ३: उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे व भाजपवर कोणती मुख्य टीका केली?

उत्तर: ठाकरे म्हणाले, “सगळी लाचारी सत्तेसाठी सुरू आहे. नंबर एकला महत्व असतं, नंबर दोनला नंबर नसतो असं भाजप सरळ सांगतंय. भाजपचे कार्यकर्ते शिंदे गटाच्या लोकांना मारत आहेत पण ते हु-का-चू करत नाहीत, याला लाचारी म्हणायचं का? शिवरायाचा भगवा पवित्र ठेवा, मशाल वेगळी ठेवा; भाजप भगव्यासारखे दाखवून लोकांची फसवणूक करतंय.”

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

