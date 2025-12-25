English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • ठाकरे बंधुंच्या युतीच्या घोषणेनंतर निष्ठावंत बाळा नांदगावकरांना आता हवीये ही एक गोष्ट

ठाकरे बंधुंच्या युतीच्या घोषणेनंतर निष्ठावंत बाळा नांदगावकरांना आता हवीये 'ही' एक गोष्ट

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Bala Nandgaonkar Post: दोन्ही ठाकरे एकत्र यावेत यासाठी अगदी भावूक झालेल्या बाळा नांदगावकरांनी युतीची घोषणा केल्यानंतर काय म्हटलंय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 25, 2025, 12:22 PM IST
ठाकरे बंधुंच्या युतीच्या घोषणेनंतर निष्ठावंत बाळा नांदगावकरांना आता हवीये 'ही' एक गोष्ट
स्वत: यासंदर्भात केलं भाष्य

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Bala Nandgaonkar Post: बुधवारी उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना युती करत असल्याची घोषणा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरे शेजारी बसलेले असताना केली. वरळीमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ही घोषणा झाली तेव्हा ठाकरे कुटुंबातील सर्व सदस्यांबरोबरच खासदार संजय राऊत आणि इतर मोजके नेते उपस्थित होते. मात्र या नेत्यांमध्ये ठाकरेंनी एकत्र यावं यासाठी दीड तपाहून अधिक काळ झाटणारे राज ठाकरेंचे निकटवर्तीय बाळा नांदगावकर अनुपस्थित होते. बाळा नांदगावकरांनी प्रकृतीसंदर्भातील समस्यांमुळे कार्यक्रमाला येण्याचं टाळल्याची माहिती राऊत यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली. मात्र बाळा नांदगावकरांच्या उपस्थितीची चर्चा असतानाच आता नांदगावकर यांनी दोन्ही ठाकरे एकत्र आल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. 

ठाकरे घराण्याला समाजकारणाचा वारसा

'अखेर ‘बाळासाहेबांचे वाघ’ एकत्र आले' या मथळ्याखाली लिहिलेल्या पोस्टमध्ये बाळा नांदगावकरांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटरुन दोन्ही भावांची आजचा आणि पूर्वीचा फोटो शेअर करत भावनांना वाट मोकळी करुन दिली. "संयुक्त महाराष्ट्र म्हणजे ‘मुंबई’ सह महाराष्ट्र मिळवण्यासाठी जी चळवळ झाली त्यामध्ये 107 हुतात्मे झाले, त्यानंतर आपल्याला आजचा महाराष्ट्र दिसतो ज्याची राजधानी मुंबई आहे. या चळवळीमध्ये अग्रणी नाव होत म्हणजे ‘ठाकरे’. प्रबोधनकारांपासून ठाकरे घराण्याला समाजकारणाचा वारसा आहे, त्याला राजकीय स्वरूप बाळासाहेबांनी दिले व त्यातून ‘शिवसेना’ जन्माला आली. शिवसेनेने अनेक आंदोलने केली त्याचा फायदा विविध क्षेत्रातील मराठी मान्यवरांना झाला व मुंबईचे मराठीपण त्यातून टिकून राहिले. मधल्या काही काळात दोघा भावंडांमध्ये वितुष्ट आले पण दोघांची महाराष्ट्रप्रेमाची व हिंदुत्वाची नाळ तुटली नाही व तुटणारही नाही," असं बाळा नांदगावकरांनी म्हटलं आहे.

ही आपल्या मराठी जनमानसांसाठी मोठी गोष्ट

“कोणताही वाद महाराष्ट्र धर्मापेक्षा मोठा नाही" या वाक्याला समजून दोन्ही भाऊ आज महाराष्ट्र व मुंबईच्या प्रेमासाठी एकत्र आले ही आपल्या मराठी जनमानसांसाठी मोठी गोष्ट आहे. केंद्रात व महाराष्ट्रात असलेल्या मराठीद्वेष्ट्या सरकारसाठी ही धोक्याची घंटा आहे," असंही बाळा नांदगावकरांनी म्हटलं आहे.

मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची निवडणूक

"आत्ताची महापालिका निवडणूक ही नेहमीसारखी निवडणूक नाही तर मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची निवडणूक आहे. 20 वर्षांनंतर दोन्ही ठाकरे एकत्र येत आहे ते महाराष्ट्रासाठी, आपल्या माय मराठीसाठी, मुंबई तसेच महाराष्ट्रावर अधिकार हा पूर्वीही मराठी माणसाचा होता व पुढेही मराठी माणसाचाच राहील," असं नांदगावकरांनी सांगितलं आहे.

मुंबईवर आक्रमण करणाऱ्या परक्यांना...

ठाकरेंच्या युतीनंतर नांदगावकरांनी एकाच गोष्टीची मागणी केली आहे आणि ती गोष्ट म्हणजे मराठी माणसांची एकजूट! "कृपा करून गाफिल राहू नका, तुम्ही जागे व्हा दुसऱ्यांना जागे करा. आपल्यातील हेवे-दावे बाजूला ठेवून आपल्या मुंबईवर आक्रमण करणाऱ्या परक्यांना हरवू या. सर्व मराठी जन एकत्र होऊया फक्त मुंबईचे मराठीपण व महाराष्ट्राचे हिंदुत्व राखण्यासाठी जय हिंद जय महाराष्ट्र …!!!" असं आवाहन नांदगावकरांनी दोन्ही सेनेच्या कार्यकर्त्यांबरोबरच मराठी जनतेला केलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

