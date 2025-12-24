'आज तेच बडवे...', UBT सोबत युतीची घोषणा करताच BJP चा राज ठाकरेंवर निशाणा; 'तुमचा चेहरा बघून...'

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti BJP First Reaction: उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या युतीची घोषणा झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष साजरा केला जातोय. असं असतानाच आता भारतीय जनता पार्टीकडून प्रतिक्रिया समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजपाकडून राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडताना केलेल्या भाषणाचा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे काव्यात्मक पद्धतीने राज यांना टोला लगावताना थेट मातोश्रीवरील 'विठ्ठलाला' बडव्यांनी घेरलंय या राज ठाकरेंच्या विधानाची आठवण करुन देत टोला लगावल्यात आला आहे.
राज ठाकरेंनी "शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही जाहीर करत आहोत," असं म्हणत युतीची घोषणा केल्यानंतर पुढल्या काही मिनिटांनी मुंबई भाजपाच्या आजी-माजी अध्यक्षांनी राज यांच्यावर निशाणा साधला. विद्यमान अध्यक्ष अमित साटम यांनी राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडताना केलेल्या भाषणातील क्लिप शेअर केली आहे. हा व्हिडीओ शेअर करताना साटम यांनी, "बघा रे हा व्हिडीओ..." अशी कॅप्शन देत उद्धव ठाकरे, राज ठाकरेंबरोबरच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनंचं अधिकृत एक्स हॅण्डल टॅग केलं आहे.
"शिवसेनेसाठी स्वत:ला झोकून दिलेलं असताना माझ्यावर ही वेळ येईल असं वाटलं नव्हतं. मुळात माझा वाद विठ्ठलाशी नसून त्याच्या आजूबाजूच्या बडव्यांशी आहे. तरी या बडव्यांमधून मी माझ्या नेत्याचं दर्शन घेत आलो," असं राज यांनी कृष्णकुंजजवळ दिलेल्या भाषणात म्हटल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे.
दुसरीकडे मुंबई भाजपाचे माजी अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी कवितेच्या माध्यमातून राज यांना याच भाषणाची आठवण करुन दिली आहे. आशिष शेलार यांनी पोस्ट केलेली कविता खालीलप्रमाणे:
घेरलं होतं मातोश्रीवरील "विठ्ठलाला" बडव्यांनी..
तुमच्या मते, पक्षाचा ताबा घेतला होता चार कारकुनांनी...
एवढ्या मोठ्या संघटनेला संपवण्यात तुम्हाला व्हायचे नव्हते "भागीदार"
सगळ्या पदांचे राजीनामे देत भाषण केले होते खुमासदार !
आज तेच बडवे आणि तेच कारकून चालणार का?
त्यांच्यासोबत बेमालूमपणे भागीदार होणार का?
"लाव रे तो व्हिडीओ" असे आता मुंबईकर म्हणतील
तुमची जुनी भाषणे काढून आरसा समोर धरतील!
तुमचा चेहरा बघून तुम्हाला भीती नाही ना वाटणार?
एकत्र येऊन पालिकेची तिजोरी नाही ना लुटणार?
मुंबईकर गल्लोगल्लीत तुम्हाला विचारणार...
"नेमके कशासाठी झाला होतात त्यावेळी वेगळे?"
"नेमके कशासाठी आज घालताय एकमेकांच्या गळ्यात गळे?"
आता भाजपाच्या या खोचक टीकेवर राज काय बोललात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.