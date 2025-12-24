'ठाकरे एक झाल्याचा आनंद, पण...', ठाकरेंच्या युतीवर फडणवीसांची खोचक प्रतिक्रिया; 'त्यांना 25..'

Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti: "ठाकरे एक झाल्याचा आनंद आहे पण राजकीय परिणाम काही होईल असा गैरसमज असेल. या दोन पक्षांची निवडणुकांत टिकण्यासाठीची धडपड आहे," असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या युतीसंदर्भात बोलताना लगावला आहे. "मुंबईकर मराठी माणसाला बाहेर काढले. अमराठींवर हल्ले केले, त्यामुळे कोणीही यांच्या मागे नाही," असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. "या निवडणुकीत आणखी चार जणांना सोबत घेतले तरी काही होणार नाही," असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला आहे.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, "महायुतीचा विकासाचा अजेंडा मुंबईकर मान्य करतील," असा विश्वास व्यक्त केला. ठाकरेंच्या युतीच्या पत्रकार परिषदेबद्दल बोलताना, "खोदा पहाड निकला चुहां, चुहां भी नही निकला," असा टोमणा मारला. ठाकरेंकडून मराठीचा मुद्दा अधोरेखित केला जाईल अशा अर्थाने सवाल विचारण्यात आला. "ते म्हणजे मराठी नाहीत. ते म्हणजे, मराठीचा स्वाभिमान नाही. विकासावर बोलत नाहीत. मराठी माणसांचा हिशेब, मिठी नदीचा हिशेब द्यावा, लागणार आहे. त्यांना 25 वर्षांचा हिशोब द्यावा लागणार. हा प्रीती संगम नव्हे, भीती संगम आहे," असा टोला फडणवीसांनी लगावला आहे.
"मतांकरिता भगवी शाल घालणारे आम्ही नाही. आमचे हिंदुत्व राजकारणापुरते नाही. आम्ही मतांसाठी हिरवी शाल पांघरली नाही. आम्ही हिंदुत्ववादी होतो आणि आहोत," असं फडणवीस म्हणाले. "अमराठीवरून त्यांनी पलटी मारली आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र हिंदुत्ववादी आहे. जे लोक लांगूलचालन करतील, त्यांचे काय होते, हे दिसून येते. आमचे हिंदुत्व व्यापक, तडजोड करणारे नाही. आमची युती अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच घोषणा करू," असं फडणवीसांनी सांगितलं.
राज ठाकरेंनी "शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही जाहीर करत आहोत," असं म्हणत युतीची घोषणा केल्यानंतर पुढल्या काही मिनिटांनी मुंबई भाजपाच्या आजी-माजी अध्यक्षांनी राज यांच्यावर निशाणा साधला. विद्यमान अध्यक्ष अमित साटम यांनी राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडताना केलेल्या भाषणातील क्लिप शेअर केली आहे. हा व्हिडीओ शेअर करताना साटम यांनी, "बघा रे हा व्हिडीओ..." अशी कॅप्शन देत उद्धव ठाकरे, राज ठाकरेंबरोबरच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनंचं अधिकृत एक्स हॅण्डल टॅग केलं आहे.