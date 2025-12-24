English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राज ठाकरेंचा Gen Z अंदाज... 'शिवतीर्थ'मधून निघताना कारमधून केलेले हातवारे चर्चेत; नेमकं घडलं काय?

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Gesture With hands: राज ठाकरेंच्या निवासस्थानावरुन उद्धव ठाकरे त्यांच्यासोबतच कारमधून एकत्रच हॉटेलकडे पत्रकार परिषदेसाठी निघाले.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 24, 2025, 12:32 PM IST
Uddhav Thackeray Raj Thackeray Gesture With Hands: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंची मनसे एकत्र येणार आहेत. आज मुंबईमध्ये जाहीर पत्रकार परिषदेत ही घोषणा होणार आहे. वरळीमधील हॉटेल ब्लू सी येथे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या युतीची घोषणा होणार आहे. मुंबईमधील जागावाटपावर दोन्ही पक्षांकडून शिक्कामोर्तब झालं असून आज युतीची घोषणा केली जाणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकांसाठी शिवसेना-मनसे एकत्र आल्याने ठाकरेंची ताकद वाढली असून दोन्ही पक्षांकडून युतीच्या घोषणेच्या माध्यमातून पहिलं शक्तीप्रदर्शन केलं जाणार आहे. असं असतानाच आज सकाळीच थेट हॉटेलवर जाण्याआधी उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंच्या घरी पोहचले.

दोन्ही ठाकरे बंधूंमध्ये काही काळ चर्चा झाल्यानंतर दोघेही एकाच कारने वरळीमधील हॉटेल ब्लू सीकडे जाण्यासाठी निघाले. यावेळेस उद्धव ठाकरे गाडीच्या उजव्या बाजूला मागील सीटवर म्हणजेच चालकाच्या मागील सीटवर बसले होते तर त्यांच्या बाजूला राज ठाकरे बसले होते. राज आणि उद्धव यांना एकत्र एकाच गाडीमध्ये बसल्याचं पाहून कार्यकर्त्यांनी या गाडीसमोर गर्दी केली. पोलीस कर्मचारी आणि सुरक्षारक्षकांनाही या गर्दीतून गाडी पुढे काढण्यासाठी कसरत करावी लागली. दरम्यान हा सारा गोंधळ सुरु असतानाच एक फारच खास क्षण कॅमेरामध्ये कैद झाला.

राज आणि उद्धव हॉटेलकडे जाण्यासाठी 'शिवतीर्थ' या निवासस्थानाबाहेरच गेटजवळ कारमध्ये बसले आणि कार गर्दीतून मार्ग काढून पुढे जात असतानाच राज ठाकरे बसलेले त्या बाजूने एक कार्यकर्त्या त्याच्या लहान मुलीला कडेवर घेऊन गाडीच्या बाजूला आला. त्या चिमुकलीने गाडीच्या विंडोवर हात मारुन राज ठाकरेंकडे हात दाखवून त्यांना 'हाय' केलं. त्यानंतर राज ठाकरेंनी चक्क कारच्या खिडकीची काच उघडली. त्यानंतर या मुलीने हस्तांदोलनासाठी हात पुढे केला. राज यांनी हात पुढे करुन हस्तांदोलन करण्याऐवजी जनरेशन झेड करते त्याप्रमाणे दोन्ही हातांनी हार्ट शेप तयार करत या मुलीला अनोख्या पद्धतीने प्रतिसाद दिला. राज यांनी केलेली ही कृती कॅमेरात कैद झाली आहे. 

राज आणि उद्धव ठाकरे हे बाळासाहेबांच्या स्मृतींना अभिवादन करुन पत्रकार परिषदेला सुरुवात करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. पत्रकार परिषदेमध्ये राज आणि उद्धव नेमकं काय बोलणार? जागावाटपाची घोषणा करणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंना सोबत घेतल्याने काँग्रेसने मुंबईत एकटं लढवण्याचा निर्णय घेतल्याने काँग्रेसवरही हे दोघे बंधू काही बोलतात का ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

uddhav thackerayRaj Thackerayyuti newsShivsenaUBT

