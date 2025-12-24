'त्या वाक्यापासून आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात झाली'; युतीची घोषणा करताना राज ठाकरेंचा खुलासा

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti News: उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अधिकृत घोषणा आज करण्यात आली. वरळीतील हॉटेलमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ठाकरे बंधुंनी ही घोषणा केली. आधी उद्धव ठाकरेंनी आपली भूमिका मांडल्यानंतर राज ठाकरेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. या पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे काय म्हणाले ते जाणून घेऊयात...
"मध्यंतरी मी एक मुलाखत दिली होती. त्यामध्ये मी एक वाक्य म्हणालो होतो की, 'कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे.' आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात त्या वाक्यापासून झाली," असं राज ठाकरे भाषणाच्या सुरुवातीलाच म्हणाले. पुढे बोलताना राज ठाकरेंनी पत्रकारांची फिरकी घेतली. "कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय हे नाही सांगणार तुम्हाला!" असं राज म्हणताच पत्रकारांमध्ये एकच हशा पिकला.
राज ठाकरेंनी थेट कोणाचेही नाव न घेता पुढे टोला लगावला. "महाराष्ट्रात सध्या लहान मुलं पळवणाऱ्या खूप टोळ्या फिरत आहेत. ज्यात दोन अधिक टोळ्याही आहेत जे राजकीय पक्षातील मुलं पळवतात," असं राज यांनी म्हणताच शेजरी बसलेले उद्धव ठाकरेही हसू लागले.
"जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या निवडणुका लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाईल. सगळं कळवलं जाईल. बरेच दिवस महाराष्ट्र ज्याची प्रतिक्षा करत होता. शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही जाहीर करत आहोत," असं राज ठाकरेंनी म्हणताच उपस्थित कार्यकर्त्यांनी टाळ्या आणि शिट्ट्या वाजून प्रतिसाद दिला.
भाजपाचे नेते रावसाहेब दानवेंनी ठाकरे बंधुंवर केलेल्या टीकेवरुन ठाकरे बंधुंना प्रश्न विचारण्यात आला. उद्धव ठाकरेंच्या हातात माईक असताना हा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी उद्धव यांनी प्रश्नाचं उत्तर टाळलं. मात्र राज यांनी घाईने माईक आपल्या हातात घेत, "उत्तरं देवांना द्यावीत दानवांना नाहीत," असं म्हटलं आणि उद्धव ठाकरेंनाही हसू अनावर झालं. राज ठाकरेंनी मुंबईचा महापौर कोण असेल याबद्दलही भाष्य केलं.
राज आणि उद्धव ठाकरेंनी युतीची घोषणा करताना संपूर्ण ठाकरे कुटुंब उपस्थित होते. आता जागावाटप नेमकं कसं होणार? कोण कुठून लढणार? कोणाला संधी मिळणार? कोणाचं तिकीट कापलं जाणार? याची उत्तर आगामी काळात मिळतील.