राऊतांना स्टेजवर सन्मान... ठाकरेंसाठी भावूक होणारे निष्ठावंत नांदगावकर कुठे होते?

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Alliance Bala Nandgaonkar Absent: राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी पहिल्यांदाच राजकीय युतीची अधिकृत घोषणा केली त्या सोहळ्यात एक अनुपस्थिती सर्वांनाच खटकली

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 25, 2025, 11:28 AM IST
राऊतांना स्टेजवर सन्मान... ठाकरेंसाठी भावूक होणारे निष्ठावंत नांदगावकर कुठे होते?
बुधवारच्या कार्यक्रमात हा नेता दिसलाच नाही

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Alliance Bala Nandgaonkar Absent: बुधवारी वरळीमधील 'ब्लू सी' हॉटेलमध्ये माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं युतीची घोषणा केली. या सोहळ्याला ठाकरे कुटुंबातील सर्वच सदस्य उपस्थित होते. दरम्यान, कार्यक्रमासाठी सुरुवातीला दोनच खुर्चा मंचावर असतानाच कार्यक्रम सुरु होताना खासदार आणि हे दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येण्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने चर्चेच्या माध्यमातून प्रकाशझोपतात असलेल्या संजय राऊतांसाठी तिसरी खुर्ची ठेवण्यात आली. संपूर्ण पत्रकार परिषदेमध्ये राऊत उद्धव ठाकरेंच्या बाजूलाच बसून होते. उद्धव आणि राज यांनी युतीची घोषणा केल्यानंतर पत्रकारांच्या काही प्रश्नांना उत्तर दिली. 

राज ठाकरेंनी हात पकडून राऊतांना थांबवलं अन्...

पत्रकारांशी चर्चा करुन झाल्यानंतर राज ठाकरे स्टेजवरुन खाली उतरणार होते. मात्र तितक्यात फोटोग्राफर्सने त्यांना उद्धव ठाकरेंसोबत एकत्र फोटो काढण्यासाठी थांबण्याची विनंती केली. त्यानंतर राज पुन्हा स्टेजवर आले. मात्र स्टेजवर आल्यानंतर राज टाकरेंनी स्टेजच्या उजव्या बाजूला असलेल्या संजय राऊत यांना बोलावून घेतलं. कशाला असं म्हणत म्हणत राज यांच्या हट्टापायी राऊत मंचावर आले. ते राज आणि उद्धव यांच्या मध्ये न उभं राहता राज यांच्या बाजूला उभं राहण्यासाठी जात होते. त्याच वेळी राज यांनी त्यांचा हात पकडून त्यांना उद्धव ठाकरे आणि स्वत:च्या मध्ये उभं राहण्यास सांगितलं. त्यानंतर असेच फोटो राज यांनी काढून घेतले. 

राज ठाकरेंसोबत सावलीसारखा वावरणारा तो नेता कुठे?

या सोहळ्यातील फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल होत असतानाच सोशल मीडियावरुन अनेकांनी या कार्यक्रमात राज ठाकरेंसोबत सावलीसारखे वावरणारे बाळा नांदगावकर कुठे दिसले नाहीत, याकडे लक्ष वेधलं. अनेकांनी मंचावर बसण्याचा जितका हक्क राऊतांचा आहे तितकाच किंवा किंबहून त्याहून अधिक हक्क नांदगावकरांचा होता. मात्र नांदगावकर कुठेही दिसले नाहीत. त्यामुळेच एकीकडे राऊतांना अगदी मंचावर मान दिलेला असतानाच नांदगावकर कुठे होते असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. नांदगावकरांची अनुपस्थिती अनेकांना खटकली आणि त्यांनी तसं सोशल मीडियावरुन बोलूनही दाखवलं.

बाळा नांदगावकर आहेत तरी कुठे?

बाळा नांदगावकर कुठे होते यासंदर्भातील प्रश्नाला आता स्वत: राऊत यांनी उत्तर दिलं आहे. "बाळा नांदगावकर आजारी  आहेत. दोन दिवसांपासून त्याही परिस्थितीत चर्चा करत आहेत. मनसे आणि शिवसेनेच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत बाळा नांदगावकर दिवस रात्र काम करत होते. रात्री 12, 2 वाजेपर्यंत त्यांच्या शिवसेनेसोबत बैठका सुरु होत्या. ते आजारी असल्याने काल दिसले नाहीत, आजही ते आजारी आहेत," असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं.

तो नमस्कार व्हायरल

मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरुन 19 वर्षानंतर राज आणि उद्धव पहिल्यांदा भेटले तेव्हा वरळीमधील एनएससीआय डोममध्ये झालेल्या कार्यक्रमात राज आणि उद्धव यांनी बाळासाहेबांच्या फोटोला हार घालून अभिवानद केलं तेव्हा तिथून काही पावलांवर उभं राहून नांदगावकरांनी दोघांनाही वाकून केलेल्या नमस्काराचा व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल झालेला. निष्ठा म्हणजे बाळा नांदगावकर अशा अर्थाने हा व्हिडीओ चर्चेत होता. म्हणूनच त्यांची अनुपस्थिती अनेकांना युतीच्या घोषणेच्या वेळी खटकली. 

