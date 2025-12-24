मुंबईचा महापौर कोण? प्रश्न ऐकताच राज ठाकरेंचं मोजून 7 शब्दांत उत्तर; 'मुंबईचा...'

Who Will Be The Mayor Of Mumbai Raj Thackeray Answers: महाराष्ट्रामध्ये मागील दीड तपाहून अधिक काळापासून विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाचं उत्तर आज मिळालं. आज राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं युतीची घोषणा केली. मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर युतीची घोषणा करण्यात आली. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी वरळीमधील हॉटेलमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत युतीची घोषणा केली. यावेळेस राज ठाकरेंनी आपल्या खास शैलीमध्ये विरोधकांचा थेट उल्लेख न करता शाब्दिक फटकेबाजी केली. राज ठाकरेंच्या काही विधानांमुळे स्टेजवर बाजूला बसलेल्या उद्धव ठाकरेंनाही हसू अनावर झालं. याचदरम्यान पत्रकारांनी प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. एका पत्रकाराने मुंबईचा महापौर कोण असेल असा सवाल विचारला. यावरही राज ठाकरेंनी अगदी मोजक्या शब्दांमध्ये उत्तर दिलं.
पत्रकार परिषदेमध्ये उद्धव ठाकरेंनंतर माईक हातात घेऊन राज ठाकरेंनी, "शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही जाहीर करत आहोत," असं राज ठाकरेंनी म्हणताच उपस्थित कार्यकर्त्यांनी टाळ्या आणि शिट्ट्या वाजून प्रतिसाद दिला. 'बरेच दिवस महाराष्ट्र ज्याची प्रतिक्षा करत होता' असं म्हणत राज यांनी ही घोषणा केली. राज ठाकरेंनी जागावाटपाबद्दल आत्ताच काही जाहीर करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. "कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय हे नाही सांगणार तुम्हाला!" असं राज ठाकरेंनी म्हटलं. तसेच, "जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या निवडणुका लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाईल. सगळं कळवलं जाईल," असंही राज यांनी यावेळी म्हटलं.
राज यांचं बोलून झाल्यानंतर पत्रकारांनी एकामागोमाग एक प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी एकाने थेट मुंबईचा महापौर कोण असेल असा प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर राज ठाकरेंनी, "मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि आमचाच होणार," असं अगदी आत्मविश्वासाने सांगितलं.
रावसाहेब दानवेंनी ठाकरे बंधुंवर केलेल्या टीकेवरुन ठाकरे बंधुंना प्रश्न विचारण्यात आला. उद्धव ठाकरेंच्या हातात माईक असताना हा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी उद्धव यांनी प्रश्नाचं उत्तर टाळलं. मात्र राज यांनी घाईने माईक आपल्या हातात घेत, "उत्तरं देवांना द्यावीत दानवांना नाहीत," असं म्हटलं आणि उद्धव ठाकरेंनाही हसू अनावर झालं. राज ठाकरेंनी सध्या महाराष्ट्रात पोरं पळवणाऱ्या टोळ्या असून त्यात दोन अधिक टोळ्यांचा समावेश झाला आहे, असा टोला थेट कोणत्याही पक्षाचा उल्लेख न करता लगावला.